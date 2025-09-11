Чужденци са поставили свински глави пред няколко джамии във Франция

Разследване на френската полиция е установило, че чужденци са поставили свински глави пред най-малко девет джамии във и около Париж по-рано тази седмица, съобщи прокуратурата във френската столица, предаде агенция Ройтерс, съобщи БТА.
Разследването е установило, че свинските глави „са били поставени там от чуждестранни граждани с ясното намерение да предизвикат напрежение“, се посочва в изявление на прокуратурата, в което се уточнява, че чужденците са напуснали страната веднага.
Фермер от Нормандия е съобщил на следователите, че двама души са дошли при него, за да купят свински глави. Той е описал техния автомобил, който бил със сръбски номера, съобщава парижката прокуратура.
Открити са видеозаписи на въпросните лица, които пристигат в Париж със същия автомобил в нощта на понеделник срещу вторник (8 срещу 9 септември). Записите показват двамата мъже да оставят свински глави пред няколко джамии. Те вероятно са използвали хърватска СИМ-карта, която е проследена да прекосява френско-белгийската граница във вторник след извършването на престъплението, отбелязва Ройтерс.
Френските власти обещаха във вторник подкрепа за мюсюлманското население на фона на нарастващи антиислямски настроения, припомня агенцията.
Франция има най-голям брой мюсюлманско население в Европа - над 6 милиона души. Мюсюлманите смятат прасетата за нечисти, припомня Ройтерс.
Началникът на полицията в Париж Лоран Нунес каза, че не изключва чуждестранна намеса с цел предизвикване на размирици във Франция, която е изправена пред фискална и политическа криза.
В миналото Франция е обвинявала Русия в подобни опити. Трима сърби бяха обвинени във връзки с „чуждестранна сила“ и арестувани, след като през май оскверниха със зелена боя синагоги и мемориал на Холокоста, припомня агенцията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
08:11 11.09.2025
2 Сигурно
08:11 11.09.2025
3 Фен
Коментиран от #18
08:12 11.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Скоро
08:12 11.09.2025
6 Магия Атанасова
08:12 11.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ционизма е престъпна идеология !
Статия от Крис Марсдън преди ден
08:14 11.09.2025
9 Професор
08:14 11.09.2025
10 Как па не се сетихме
08:16 11.09.2025
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ИЛИ НА ПУТИН И ЛАВРОВ🤔
че не стана ясно😉
08:16 11.09.2025
12 Странно
08:16 11.09.2025
13 Ку-ку
08:18 11.09.2025
14 Професор
Коментиран от #51
08:19 11.09.2025
15 Вашето мнение
08:19 11.09.2025
16 Рубльов
Коментиран от #20, #46
08:22 11.09.2025
17 Еха, сръбски номера
08:22 11.09.2025
18 задния ти двор
До коментар #3 от "Фен":анадолски
08:22 11.09.2025
19 А такаааа
08:23 11.09.2025
20 Вашето мнение
До коментар #16 от "Рубльов":Какво общо има броя на мюсолманите с факта, че си прозд?
Коментиран от #24
08:24 11.09.2025
21 Израелска провокация е
08:25 11.09.2025
22 И Киев е Руски
08:26 11.09.2025
23 Леле майко, леле майко
08:28 11.09.2025
24 а с факта
До коментар #20 от "Вашето мнение":че си дьо мне
08:29 11.09.2025
25 Леле майко, леле майко
08:30 11.09.2025
26 Чшшшшш
08:32 11.09.2025
27 Много е важно нали? Да изплющим:
08:33 11.09.2025
28 Хихихи
08:33 11.09.2025
29 И вероятно и пак "чужда сила"
08:35 11.09.2025
30 Поне сега разбрахме
08:39 11.09.2025
31 Мидаааа....
08:42 11.09.2025
32 Препатил
08:43 11.09.2025
33 катран
08:44 11.09.2025
34 Умирам от смях
08:45 11.09.2025
35 сървайвър
08:48 11.09.2025
36 Факти
Коментиран от #41, #44, #47, #48
08:50 11.09.2025
37 Новак
08:57 11.09.2025
38 и тия чужденци
08:59 11.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Без коментар
09:05 11.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 и тука
09:10 11.09.2025
43 Дедо
09:14 11.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 и да триете
09:20 11.09.2025
46 миме
До коментар #16 от "Рубльов":абе десносиния жендър налиспоред опорката само вашия ЕсеС е европа
09:31 11.09.2025
47 мушмул
До коментар #36 от "Факти":"Ами Русия, където има 26 милиона мюсюлмани...". Ами в Русия, няма толкова мюсюлмани! "Мюсюлманите в Русия са между 7 и 9 милиона. Там има около 2 – 3 милиона временни мюсюлмани – мигранти от територията на бившия СССР. Повечето мюсюлмани живеят в Татарстан и в Кавказ". Хайде да спрете с оборените опорки! Не се траете либерастките си фантазии!
09:31 11.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ИВАН
09:44 11.09.2025
50 град КОЗЛОДУЙ
09:45 11.09.2025
51 Фон дер Миндер
До коментар #14 от "Професор":Прав си! От два дена там ври и кипи , но т.нар. "медий" някакси удобно премълчават фактите. Защо ли ? Ами защото убиеца е черен рецидивист - расист! Убийството е по расистки причини! Черния го казва след като закла момичето .Белите животи все едно нямат значение... Е ,не са познали !
09:49 11.09.2025