Чужденци са поставили свински глави пред няколко джамии във Франция

Чужденци са поставили свински глави пред няколко джамии във Франция

11 Септември, 2025 08:09 1 548 51

Свинските глави „са били поставени там от чуждестранни граждани с ясното намерение да предизвикат напрежение“, се посочва в изявление на прокуратурата

Чужденци са поставили свински глави пред няколко джамии във Франция - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследване на френската полиция е установило, че чужденци са поставили свински глави пред най-малко девет джамии във и около Париж по-рано тази седмица, съобщи прокуратурата във френската столица, предаде агенция Ройтерс, съобщи БТА.

Разследването е установило, че свинските глави „са били поставени там от чуждестранни граждани с ясното намерение да предизвикат напрежение“, се посочва в изявление на прокуратурата, в което се уточнява, че чужденците са напуснали страната веднага.

Фермер от Нормандия е съобщил на следователите, че двама души са дошли при него, за да купят свински глави. Той е описал техния автомобил, който бил със сръбски номера, съобщава парижката прокуратура.

Открити са видеозаписи на въпросните лица, които пристигат в Париж със същия автомобил в нощта на понеделник срещу вторник (8 срещу 9 септември). Записите показват двамата мъже да оставят свински глави пред няколко джамии. Те вероятно са използвали хърватска СИМ-карта, която е проследена да прекосява френско-белгийската граница във вторник след извършването на престъплението, отбелязва Ройтерс.

Френските власти обещаха във вторник подкрепа за мюсюлманското население на фона на нарастващи антиислямски настроения, припомня агенцията.

Франция има най-голям брой мюсюлманско население в Европа - над 6 милиона души. Мюсюлманите смятат прасетата за нечисти, припомня Ройтерс.

Началникът на полицията в Париж Лоран Нунес каза, че не изключва чуждестранна намеса с цел предизвикване на размирици във Франция, която е изправена пред фискална и политическа криза.

В миналото Франция е обвинявала Русия в подобни опити. Трима сърби бяха обвинени във връзки с „чуждестранна сила“ и арестувани, след като през май оскверниха със зелена боя синагоги и мемориал на Холокоста, припомня агенцията.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    49 2 Отговор
    Да бе, те мюсюлманите ядат свинско ама се крият един от друг

    08:11 11.09.2025

  • 2 Сигурно

    33 1 Отговор
    защото другите глави са телешки !

    08:11 11.09.2025

  • 3 Фен

    30 11 Отговор
    Косово е Сърбия!

    Коментиран от #18

    08:12 11.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Скоро

    33 2 Отговор
    Ще поставят Макронски такива.

    08:12 11.09.2025

  • 6 Магия Атанасова

    38 1 Отговор
    На шиши главата да не би и тя да е там ?

    08:12 11.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ционизма е престъпна идеология !

    31 3 Отговор
    Над 850 арестувани в протести срещу израелският геноцид във Великобритания: Работниците трябва да поведат опозицията срещу полицейската държава на Стармър!
    Статия от Крис Марсдън преди ден

    08:14 11.09.2025

  • 9 Професор

    19 1 Отговор
    Тия сърби да бяха поставили главите пред моя апартамент да направя една пача чорба с много чесън.

    08:14 11.09.2025

  • 10 Как па не се сетихме

    28 3 Отговор
    Че са със сръбски автомобил а? Поредните глупости на ДВ

    08:16 11.09.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    20 3 Отговор
    сим картите на Баширов и Петров ли са били
    ИЛИ НА ПУТИН И ЛАВРОВ🤔
    че не стана ясно😉

    08:16 11.09.2025

  • 12 Странно

    26 2 Отговор
    Какво стана с "руските" дронове, че взехте стари новини да пробутват е!??

    08:16 11.09.2025

  • 13 Ку-ку

    24 3 Отговор
    Малииии, какво разследване за няколко свински глави....камери, сим-карти.....а истинските проблеми лекичко ги "замитат", но скоро ще им ги припомнят французите със стачките и протестите... 🤣

    08:18 11.09.2025

  • 14 Професор

    30 0 Отговор
    В САЩ се увеличават расистките настроения след като младо момиче (украинка избягала от войната) беше заклана от чернокож в метрото. Видеото е доста неприятно. Момичето си седи в метрото и докато гледа телефона си идва чернокож и забива нож в гърлото й. Останалите пътници също чернокожи гледат без да им мигне окото. Момичето умира от загуба на кръв. Това подпали расистки настроения към чернокожите в САЩ както и в цял свят. Нашите медии не говорят за този случай защото са "толерантни".

    Коментиран от #51

    08:19 11.09.2025

  • 15 Вашето мнение

    21 1 Отговор
    Абе пишете Путин и да приключваме. Какво го мотате? Иначе наскоро бях във франция, всички французи са щастливи и доволни от президента си.

    08:19 11.09.2025

  • 16 Рубльов

    8 14 Отговор
    В Париж живеят 1.8 милиона мюсюлмани, а в Москва - 3.2 милиона! Най-голямата джамия в Европа също е в Москва!

    Коментиран от #20, #46

    08:22 11.09.2025

  • 17 Еха, сръбски номера

    20 4 Отговор
    Сега сърбите ще са им виновни. Ами какво правеха евродепутатите в Сърбия на протестите. Сега някой иска да накисне съседите. Гадна работа.

    08:22 11.09.2025

  • 18 задния ти двор

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Фен":

    анадолски

    08:22 11.09.2025

  • 19 А такаааа

    8 1 Отговор
    Използвана била хърватска СИМ-карта....даже

    08:23 11.09.2025

  • 20 Вашето мнение

    15 3 Отговор

    До коментар #16 от "Рубльов":

    Какво общо има броя на мюсолманите с факта, че си прозд?

    Коментиран от #24

    08:24 11.09.2025

  • 21 Израелска провокация е

    13 2 Отговор
    Независимо кои са извършителите. И то стандартна за тях

    08:25 11.09.2025

  • 22 И Киев е Руски

    12 2 Отговор
    На нашата свиня главата дали е там

    08:26 11.09.2025

  • 23 Леле майко, леле майко

    11 2 Отговор
    Френските власти обещаха във вторник подкрепа за мюсюлманското население на фона на нарастващи антиислямски настроения, припомня агенцията.... Това е случай на „семантична инверсия“ – тоест, придаване на дума на обратното на истинското ѝ значение – което далеч надхвърля всичко, което Джордж Оруел си е представял в „1984“ , където е описал „новоговор“.

    08:28 11.09.2025

  • 24 а с факта

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Вашето мнение":

    че си дьо мне

    08:29 11.09.2025

  • 25 Леле майко, леле майко

    13 0 Отговор
    хърватска СИМ-карта, която е проследена да прекосява френско-белгийската граница

    08:30 11.09.2025

  • 26 Чшшшшш

    8 2 Отговор
    Франсетата май вече са приели Шериата, щом толкова са се гзирали от тия изпълнения. То полицията вдигната, то службите, то камери, сим карти, то чужбинска връзка... мани мани. Цялата работа е като българските "шпиони" у ингилизко. Просто ние със сърбетата се малки държавици и всеки си ни гаври както си иска. Ама така ще е, като не се държим плътно с Русия

    08:32 11.09.2025

  • 27 Много е важно нали? Да изплющим:

    11 0 Отговор
    (Трима сърби бяха обвинени във връзки с „чуждестранна сила“ и арестувани, след като през май оскверниха със зелена боя синагоги и мемориал на Холокоста, припомня агенцията.)....

    08:33 11.09.2025

  • 28 Хихихи

    7 0 Отговор
    Това са Петров и Иванов от ГРУ. Няма как да са други!

    08:33 11.09.2025

  • 29 И вероятно и пак "чужда сила"

    15 1 Отговор
    е причината, че Франция е изправена пред фискална и политическа криза.....

    08:35 11.09.2025

  • 30 Поне сега разбрахме

    15 1 Отговор
    Кой ще е виновен за предстоящите размирици и протести в Париж относно бюджета за война. Сърбите ще са ..Те контролират и синдикатите най вероятно

    08:39 11.09.2025

  • 31 Мидаааа....

    10 0 Отговор
    Пътува си тая СИМ-карта из цяла Европа и мята свински глави купени на черно от фермери от Нормандия

    08:42 11.09.2025

  • 32 Препатил

    1 8 Отговор
    На сърбите шефчетата са им в масква. То не е за пръв път.

    08:43 11.09.2025

  • 33 катран

    8 1 Отговор
    засега слагат свински глави ..а утре...Гражданската война се води в Европа..ще се лее кръв...Това са резултатите от миграционната политика на сорос..вече всички признават каква е целта..Дестабилизация на Европа..и крах на икономиката..тези пришелци се оказа далеч не са инжинери,доктори и айти специалисти..а банда главорези и дори получават социални помощи..АБСУРД но факт..

    08:44 11.09.2025

  • 34 Умирам от смях

    8 1 Отговор
    Пак ли Путин обикаля да мята свински глави на резаните карабини?

    08:45 11.09.2025

  • 35 сървайвър

    8 1 Отговор
    По-добре вместо тези глупости,гледайте речта на дерфолайен ,пред европарламента.дума по дума и реякцията в залата.Решили са да ни вкарат във война,явно ги е страх,но ги натискат.Стягане на колани,инфлация ,следене и нисък стандарт на живот.това е бъдещето.И бурни ръкопляскания със ставане на крака.

    08:48 11.09.2025

  • 36 Факти

    2 5 Отговор
    Франция имала най-много мюсюлмани в Европа - над 6 милиона души... Ами Русия, където има 26 милиона мюсюлмани - 18% от населението? Във Франция са под 10% и на народът вече му писна. Вълната се обръща и ислямът в Европа ще бъде озаптен. Какво обаче ще прави Русия? Там мюсюлманите не са емигранти, а местно населението. В Европа те са разхвърляни и навсякъде са малцинство. Върху тях може да бъде оказан натиск. Достатъчно е само да им спрат помощите. В Русия има цели републики където мюсюлманите са мнозинство. Размножават се като зайци и е въпрос на време да се разбунтуват. Натискът върху тях би означавал гражданска война. Долу в Близкия Изток има достатъчно фанатици готови да се жертват за тях. Откакто Путин е на власт в Русия има над 20 терористични акта. Всички помним зала Крокус, училището в Беслан, Московския театър, взривените панелни блокове... Това са сериозни атентати със стотици жертви всеки. Русия е разграден двор, а ислямът бавно, но сигурно я превзема. Всички проучвания са категорични, че до края на този век Русия ще е мюсюлманска държава. Може да я спаси само разпада й и отделянето на мюсюлманските републики.

    Коментиран от #41, #44, #47, #48

    08:50 11.09.2025

  • 37 Новак

    2 0 Отговор
    Защо пред джамийте, оставете свинските глави пред стадиона, на който играе Усман Дембеле.

    08:57 11.09.2025

  • 38 и тия чужденци

    3 0 Отговор
    са задължително московци!ЗнаемЕ ниЯ!!!!!

    08:59 11.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Без коментар

    4 0 Отговор
    ... "след извършване на престъплението, отбелязва Ройтерс". Франция е ци. анска държава, на кой не му е ясно още!

    09:05 11.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 и тука

    3 0 Отговор
    мноооого ограничение на свободата на словот под предлог обидни думи...

    09:10 11.09.2025

  • 43 Дедо

    2 0 Отговор
    Снощи даваха по таливизията как полицията млати французи по улицата. С тупалките по гръбо ,по кратуните, бой къде свари баце.

    09:14 11.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 и да триете

    2 0 Отговор
    и да не триете,истината е налице

    09:20 11.09.2025

  • 46 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Рубльов":

    абе десносиния жендър налиспоред опорката само вашия ЕсеС е европа

    09:31 11.09.2025

  • 47 мушмул

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Факти":

    "Ами Русия, където има 26 милиона мюсюлмани...". Ами в Русия, няма толкова мюсюлмани! "Мюсюлманите в Русия са между 7 и 9 милиона. Там има около 2 – 3 милиона временни мюсюлмани – мигранти от територията на бившия СССР. Повечето мюсюлмани живеят в Татарстан и в Кавказ". Хайде да спрете с оборените опорки! Не се траете либерастките си фантазии!

    09:31 11.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ИВАН

    0 0 Отговор
    Кой им е позволил да си правят джамии насред европа, подкупни политици.

    09:44 11.09.2025

  • 50 град КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор
    ас ако бях щях и да се изссера пред входа

    09:45 11.09.2025

  • 51 Фон дер Миндер

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Професор":

    Прав си! От два дена там ври и кипи , но т.нар. "медий" някакси удобно премълчават фактите. Защо ли ? Ами защото убиеца е черен рецидивист - расист! Убийството е по расистки причини! Черния го казва след като закла момичето .Белите животи все едно нямат значение... Е ,не са познали !

    09:49 11.09.2025

