Диетолог: Палмовото масло не е по-вредно от другите мазнини, не е отровно и не води до рак

13 Октомври, 2025 15:43 366 4

Този продукт не съдържа трансмазнини или холестерол, но съдържа много антиоксиданти и витамини А и Е

Диетолог: Палмовото масло не е по-вредно от другите мазнини, не е отровно и не води до рак - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Някои хора вярват, че палмовото масло увеличава риска от сърдечни заболявания и рак, заяви диетологът Маряна Джутова.

Тя определи убеждението, че палмовото масло причинява рак, като основен мит за този продукт.

„Когато палмовото масло се нагрява до много високи температури, могат да се образуват вредни съединения, наречени глицидилови естери. Важно е обаче да се помни, че подобни канцерогенни вещества се отделят при пържене на почти всяка мазнина, включително слънчогледово олио или масло“, подчерта лекарката.

Също така, според нея, твърдението, че палмовото масло е отровно, е невярно. Този продукт не съдържа трансмазнини или холестерол, но съдържа много антиоксиданти и витамини А и Е, така че в умерени количества не е по-опасен от другите мазнини. Диетологът отбеляза, че някои проучвания показват, че излишното палмово масло в менюто може да повиши нивата на „лошия“ холестерол. Други проучвания обаче сочат неутрален или дори благоприятен ефект от консумацията на този продукт, особено когато се комбинира с други растителни мазнини.


  • 1 ко па се пръкна

    3 0 Отговор
    тая дофторица шундамафани

    15:45 13.10.2025

  • 2 Трол

    3 1 Отговор
    Даже е много по-полезно от всички други мазнини.

    15:46 13.10.2025

  • 3 име

    6 0 Отговор
    Разбирасе, то и за маргарина така са разправяли когато са го измислили. И за оловот същите приказки са ги приказвали и какво ли не още.

    Коментиран от #4

    15:46 13.10.2025

  • 4 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Изпревари ме за минута ! Точно така лъжат !

    15:47 13.10.2025