Уролог препоръча домати срещу рак на простатата

7 Октомври, 2025 12:55 331 2

Доматите съдържат антиоксиданта ликопен, за да се предотврати този вид рак, често срещан сред мъжете

Уролог препоръча домати срещу рак на простатата - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Урологът Харолд Алмонте заяви, че мъжете трябва да добавят домати към менюто си, за да предотвратят рак на простатата, пише El Periodico de España.

Алмонте отбеляза, че за да се предотвратят здравословни проблеми, е важно да се спазва диета, която включва пълнозърнести храни, зеленчуци, плодове и зехтин. Той също така настоя за включването в диетата на домати, които съдържат антиоксиданта ликопен, за да се предотврати този вид рак, често срещан сред мъжете.

„Ликопенът е естествен пигмент, който придава на доматите червения им цвят. Няколко проучвания показват, че диета, богата на ликопен, намалява риска от рак на простатата“, обясни лекарят. Той също така посъветва редовно да се изследва простатно-специфичният антиген след 50-годишна възраст и да се посещава специалист за дигитален ректален преглед.


