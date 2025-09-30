Новини
Обикновено лекарство намалява риска от тежко протичане на COVID-19

30 Септември, 2025 07:39 537 0

Тези, които инхалират хепарин, са преживели по-бързо дихателно възстановяване, подобрена оксигенация на кръвта и по-малка нужда от интензивно лечение

Списанието eClinicalMedicine публикува резултатите от международно проучване, показващо, че инхалацията на хепарин намалява наполовина риска от използване на вентилатор и смъртност при критично болни пациенти с COVID-19. Лекарството, обикновено използвано като инжекция против съсирване, демонстрира не само антикоагулантни, но и антивирусни и противовъзпалителни свойства в аерозолна форма.

В проучването участват близо 500 хоспитализирани пациенти от шест страни. Тези, които инхалират хепарин, са преживели по-бързо дихателно възстановяване, подобрена оксигенация на кръвта и по-малка нужда от интензивно лечение. Изследователите отбелязват, че ниската цена на лекарството може да бъде особено важна за страните с ограничени ресурси.

Според авторите тази уникална комбинация от свойства прави хепарина обещаващо лечение не само срещу COVID-19, но и срещу други тежки респираторни инфекции, включително грип и пневмония. Екипът в момента подготвя нови клинични изпитвания и разработва подобрена инхалационна формула.


