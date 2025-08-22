Новини
Внимание: Тези плодове могат да нарушат съня ви, предупреждава диетолог

22 Август, 2025 18:46 963 1

Всяко пълноценно хранене преди лягане е нежелателно

Внимание: Тези плодове могат да нарушат съня ви, предупреждава диетолог - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ако обичате да похапвате плодове преди сън, време е да преосмислите вечерните си навици. Известният диетолог Кайла Кроули алармира, че някои на пръв поглед безобидни продукти могат сериозно да попречат на качествения ви нощен отдих. Според експерта, портокалите, доматите и грейпфрутите са сред основните „виновници“ за неспокойния сън. Причината се крие в високото съдържание на киселини в тези плодове, които отпускат долния езофагеален сфинктер – клапата между хранопровода и стомаха. Това улеснява появата на киселинен рефлукс, който често води до неприятни усещания и прекъсва съня.

„Много хора не осъзнават, че дори здравословните храни могат да им навредят, ако се консумират в неподходящото време“, подчертава Кроули. Тя съветва да се избягват и тежки, мазни ястия вечер, тъй като те също предизвикват киселини и затрудняват храносмилането. Още един лош навик, който може да ви коства спокойната нощ, е похапването в леглото.

„Когато легнете веднага след хранене, стомахът ви не може да работи ефективно, а рискът от киселини се увеличава значително“, обяснява специалистът. За онези, които не могат да заспят на празен стомах, диетологът препоръчва леки и щадящи храни. Ядките и млечните продукти са отличен избор за късна закуска, тъй като не дразнят стомаха и подпомагат спокоен сън.

Ако искате да се радвате на дълбок и непрекъснат сън, избягвайте киселите плодове и мазните храни преди лягане. Вместо това заложете на леки и питателни продукти, които ще ви помогнат да се събудите отпочинали и свежи.


Оценка 4.5 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Паисий е жив

    1 0 Отговор
    Диетолозите станаха 1/4 лекари, 1/2 баячки, 1/4 знахари.

    19:01 22.08.2025