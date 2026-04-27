Нов пробив в невроонкологията: кръвен тест за диагностика на мозъчни тумори

Свидетели сме на поредния значителен напредък в съвременната медицина, този път в областта на невроонкологията. Изследователи от DCG разработват новаторски кръвен тест, който има потенциала да промени и значително ускори диагностичния процес при глиални злокачествени заболявания – най-честият тип първични мозъчни тумори.

В рамките на клиничното проучване TruBlood Glioma тестът демонстрира над 99% чувствителност и 100% специфичност при откриване на глиални злокачествени заболявания при пациенти с интракраниални пространствени лезии (ICSOLs). Това го определя като изключително надежден, неинвазивен диагностичен инструмент, особено ценен в клинични ситуации, при които биопсията е невъзможна или високорискова.

Диагностично предизвикателство при мозъчните тумори

Мозъчните тумори, и по-специално глиалните злокачествени новообразувания, представляват сериозно диагностично предизвикателство. Те се характеризират с разнообразна клинична картина и често труднодостъпна локализация. Досегашният „златен стандарт“ в диагностиката остава хирургичната биопсия. Въпреки своята информативност, тя е инвазивна процедура, свързана с рискове и не винаги приложима при пациенти в по-тежко състояние или при тумори с труден достъп.

Какво представлява новият кръвен тест

Новият подход предлага т.нар. „кръвна биопсия“, при която чрез обикновено венозно вземане на няколко милилитра кръв се анализират циркулиращи глиални клетки (CGC).

Чрез патентована технология за обогатяване и мултиплексирана имуноцитохимия, тестът позволява откриване на злокачествени и доброкачествени мозъчни тумори, но също така разграничаване на глиални тумори от метастатични лезии и има висока диагностична прецизност без необходимост от хирургична интервенция. Това го прави значително по-безопасна и по-достъпна алтернатива в определени клинични случаи.

Достъпност в България

Тестът вече е наличен и в България, в Хил Клиник – София. Проби се вземат от понеделник до сряда в лабораторията на клиниката на бул. „Пушкин“ 71, София.

Не се изисква специфична подготовка, освен стандартно вземане на кръв сутрин на гладно. Към момента изследването не се покрива от НЗОК и се заплаща от пациента.

Значение за съвременната медицина и за пациентите

Специалистите определят този метод като важна стъпка напред в диагностиката на мозъчните тумори, особено при пациенти с неоперабилни или труднодостъпни лезии.

Важно е да се подчертае, че този тест не замества традиционните диагностични методи, а ги допълва, като предоставя ценна информация в сложни клинични ситуации и подпомага по-прецизното планиране на лечението. Този подход е в пълно съответствие с развитието на персонализираната медицина, насочена към индивидуализирана диагностика и терапия.