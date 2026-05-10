Близо 12% от населението у нас няма достъп до медицинска помощ

10 Май, 2026 11:20 355 19

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ. Най-сериозен е проблемът в малките населени места, където освен лекари, липсват и подходящи условия. Част от решението е изграждането на 100 модерни амбулатории в 43 общини.

Година след ковид пандемията най-голямото село в община Тутракан остава без лекар, пише БНТ. Така близо 2000 души от Нова Черна са принудени да пътуват до най-близкия град, за да имат достъп до медицинска помощ и лекарства.

Ревасие Капуджи: „Лекуваме се вкъщи!“

Нешевер Салим: „Личният лекар е в Тутракан и трябва там да ходим. Много се чака!“

Освен време, хората губят и пари, тъй като с разходите за път лекарствата излизат двойно по-скъпо.

Ревасие Капуджи: „Даже сега съм болна, аз трябва да отида в Тутракан. Макар че хапчето струва 5 евро, ние трябва да дадем 15–20.“

Вярка Панайотова: „За един аналгин трябва да отидем чак в Тутракан. Един аналгин струва още две кутийки да вземеш.“

Мечтата на местните за лекар в селото ще се реализира през лятото. За целта започва и дългоочакваният ремонт на лекарския кабинет.

Нехат Юсмен, кмет на село Нова Черна: „Мястото е удобно, това е бивш здравен пункт, така че е предвидена женска консултация, детска консултация. Голямо улеснение за хората.“

Д-р Димитър Стефанов, кмет на община Тутракан: „С настилки, ел. инсталация, ВиК инсталация, дограма, така че помещенията ще бъдат приведени в приличен вид.Хората могат да разчитат на първичен преглед, различни медицински манипулации като мерене на кръвно, температура, поставяне на различни лекарства и съответно насочване при по-сложен случай към специалисти.“

Освен в Нова Черна, нов лекарски кабинет ще отвори врати до няколко месеца и в село Белица. Общо 100 амбулатории в 43 общини ще бъдат изградени и оборудвани със съвременна медицинска техника у нас. Всяка една ще струва 43 хиляди евро, осигурени по европейска програма.

Аптеките обаче в малките населени места остават мираж.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    2 1 Отговор
    За герб да си гласувате пак, ще станете и 20%

    Коментиран от #3

    11:29 10.05.2026

  • 2 Гориил

    4 1 Отговор
    Много е тъжно. Народна България имаше образцова медицина, опитни лекари и грижовни медицински сестри.Особено впечатляващи бяха здравните курорти, където се получаваха висококачествени и висококвалифицирани медицински услуги. Това бяха първокласни курорти и отлични лекари.И всичко това беше с отлично качество на сравнително ниска цена. Държавата обърна внимание на здравето и благополучието както на българските граждани, така и на многобройните им гости от цял ​​свят.

    Коментиран от #4, #9

    11:30 10.05.2026

  • 3 оо$$р@н

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    за тебе има клинична пътека за специалист-патоанатом

    11:32 10.05.2026

  • 4 изгорели

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    един мах и отиваш при нъръбъ

    11:33 10.05.2026

  • 5 БАНко

    1 1 Отговор
    НАСЛЕДСТВО ОТ ,, ИЗБУХВАНЕТО " НА НАТОВСКАТА СКАПАНА ДЕМОКРАЦИЯ И КАПИТАЛИЗМА НА ЗАПАДА !!! А НАТООООООВЦИТЕ МОГАТ ДА ПОСЛУШАТ БАБИТЕ СИ - ПРЕДИ 35 ГОДИНИ ДОРИ В ГОЛЕМИТЕ СЕЛА ИМАШЕ ДЕТСКА И ЖЕНСКА КОНСУЛТАЦИЯ , А ЛЕКАРИ И МЕД СЕСТРИ , ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ ВЪВ ВСЯКО СЕЛО !!!

    Коментиран от #8

    11:42 10.05.2026

  • 6 ФАКТ

    3 0 Отговор
    НЕ Е ВЯРНО, ЧЕ САМО 12 % ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ НЯМА ДОСТЪП ДО ЗДРАВНИ ГРИЖИ! ПО СЕЛАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗАКРИХА ЗДРАВНИТЕ СЛУЖБИ И ТАМ ХОРАТА СА ВЪЗРАСТНИ. ЗА ТЯХ НЯМА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ. УМИРАТ КАТО ПИЛЦИ, ЗАЩОТО ДЪРЖАВАТА Е АБДИКИРАЛА ОТ ТЯХ. ЗА ЖИВОТНИТЕ ДЪРЖАВАТА ПОЛАГА ПОВЕЧЕ ГРИЖИ ОТКОЛКОТО ЗА НАСЕЛЕНИЕТО ПО СЕЛАТА. МИСЛЯ ЧЕ ПРОЦЕНТИТЕ СА ОКОЛО 30, А МОЖЕ И ПОВЕЧЕ.

    Коментиран от #11, #14

    11:55 10.05.2026

  • 7 търсят още аватна тия 12% ма няма

    2 0 Отговор
    тия 12% още живеят със комунизъма че лекаря им е длъжен да ги лекува безплатно

    ама тя тая беше преди 36 години

    сега докторите са търговски дружества и ако нямаш пари мрееш като куче

    това е демократичната медицина да си плащаш

    Коментиран от #10, #17

    12:00 10.05.2026

  • 8 е банко

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "БАНко":

    оправдаваш си името

    12:01 10.05.2026

  • 9 скачал с 2 пръста на площада за банани

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    ало гориле БАНАНИ нямаше бе защо съм скачал ас със двата пръста? нали да има банани сега в магазина

    12:01 10.05.2026

  • 10 ама скачахте

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "търсят още аватна тия 12% ма няма":

    за банани

    12:02 10.05.2026

  • 11 яж бананите и недей да ревеш

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    ти виж оная статия къде селата закриха тойСЕРСЕМИНА търси още здравни пунктове по селата

    демокрация е сега има банани , хората вече неболедуват

    12:03 10.05.2026

  • 12 нали искахте демокрация? хак да ви е

    0 1 Отговор
    само които има пари ще може дда ходи на лекар останалите ще се молите да не се разболявате

    12:04 10.05.2026

  • 13 кеф ти демокрация

    0 1 Отговор
    НАТО ни брани, ЕК ни храни

    на нас ни казаха че само ще лежим по диваните и ще попръкцваме от кеф

    нещем комунизъма демокрацията е добре ядем и банани защото при тодор живков нямаше банани в провинцията

    Коментиран от #15

    12:05 10.05.2026

  • 14 КОИ ЛУД ЩЕ СЕДИ В ТАЯ КОЧИНА БГ-ТО?

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ФАКТ":

    ново дипломираните лекари имаха разпределение което е задължително по селата, сега си плащат учението и след като завършат отиват по чубината да работят за валута а не да лекуват ЦИГАНИТЕбез ПАРИ ТУКА

    12:07 10.05.2026

  • 15 епа

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "кеф ти демокрация":

    ти нале лапкаш бауур

    12:07 10.05.2026

  • 16 Да бе да

    0 0 Отговор
    С неосигурените са близо...50%

    12:08 10.05.2026

  • 17 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "търсят още аватна тия 12% ма няма":

    Най-уязвимите слоеве от населението не трябва да изискват безплатно здравеопазване. Държавата трябва да разработи и внедри гарантирано здравно осигуряване. Това е ключова отговорност на всяка социално ориентирана държава. Например в Русия това е широко разпространена мярка за помощ и подкрепа на възрастни хора, многодетни семейства, самотни майки и хора с увреждания. Разбира се, това е много скъпа държавна застрахователна програма и е недостъпна за бедните и слаборазвитите страни. Но без нея хората ще загубят вяра.

    12:10 10.05.2026

  • 18 Васил

    0 0 Отговор
    За това римският електорат без здравни вноски се ползва успешно нашата здравна система докато Българите кучета ги яли.

    12:10 10.05.2026

  • 19 Дофтори и чудо

    0 0 Отговор
    И да имаш достъп какво от това? Гледат да ти лапнат парите или да те пречукат.

    12:12 10.05.2026