Проф. д-р Христо Цеков с престижна номинация от Medical Awards 2026

Проф. д-р Христо Цеков, началник на Клиниката по неврохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, е номиниран за най-високото отличие – Гран При – на единадесетото издание на престижните награди Medical Awards 2026.
С над 50-годишен опит и патентована иновативна техника в гръбначната хирургия, проф. Цеков е символ на хуманизма и високите постижения в българската медицина.
"Номинацията на проф. Христо Цеков за Гран При е естествено признание за един живот, посветен на медицината. Неговият принос – от патентованите оперативни техники до стотиците научни публикации – е доказателство, че българските лекари са на световно ниво. Наградите Medical Awards имат за цел именно това: да покажат лицата на успеха и надеждата в нашето здравеопазване," споделят от Global Media Group и VIP Communication PR.
Ключови постижения и иновации
Патентована оперативна техника: Проф. Цеков е създател на уникално нововъведение за стабилизация на гръбначния стълб. Тази иновативна техника позволява изправянето на крака на напълно парализирано дете, което години по-късно води успешен танцов състав.
Научен принос: Автор и съавтор на над 400 научни публикации, монографии и доклади, много от които в международни научни списания. Неговата докторска дисертация в областта на гръбначната неврохирургия променя стратегиите за лечение на малформации на централната нервна система в България.
Основател: Организира и основава Клиниката по неврохирургия към „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“, която оглавява и до днес.
Професионален път
Образование: Завършва Медицинска академия – София през 1974 г., вдъхновен от работата на проф. Карло Енев, спасил живота на баща му.
Първата му специализация е в град Враца, под ръководството на д-р Валтер Димитров и след конкурс започва работа в Клиниката по неврохирургия при МУ – София, където по негови думи “има щастието да познава и да работи” с редица водещи неврохирурзи – професор Филипов, проф. Петров, проф. Карагьозов, проф. Романски, проф. Бусарски, проф. Габровски и т.н..
Специализации: Провежда обучения във водещи клиники в Германия, Австрия и Русия.
Преподавателска дейност: Предава опита си на поколения лекари като доцент и професор, изнасяйки лекции пред специализанти и студенти.
Обществено признание
Заради своята дългогодишна консултативна помощ в родния си край, през 2000 г. е избран за почетен гражданин на град Мездра. Носител е и на редица медицински отличия.
Организатори:
Global Media Group и агенция VIP Communication – част от международната платформа за сътрудничество Global Leaders, която през 2026 г. отбелязва своя 20-годишен юбилей.
Събитието популяризира значимите постижения на лекари и болници, поставяйки акцент върху иновациите и социалната отговорност.
Дата: 10 юни 2026 г.
Място: Бална зала на Гранд хотел Астория, София.
Акцент: Връчване на златни статуетки в над 20 категории, включително „Болница на годината“, „Лекар с кауза“ и „Иновации“.
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирил
10:27 10.04.2026