Проф. д-р Христо Цеков с престижна номинация от Medical Awards 2026

Проф. д-р Христо Цеков, началник на Клиниката по неврохирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, е номиниран за най-високото отличие – Гран При – на единадесетото издание на престижните награди Medical Awards 2026.

С над 50-годишен опит и патентована иновативна техника в гръбначната хирургия, проф. Цеков е символ на хуманизма и високите постижения в българската медицина.

"Номинацията на проф. Христо Цеков за Гран При е естествено признание за един живот, посветен на медицината. Неговият принос – от патентованите оперативни техники до стотиците научни публикации – е доказателство, че българските лекари са на световно ниво. Наградите Medical Awards имат за цел именно това: да покажат лицата на успеха и надеждата в нашето здравеопазване," споделят от Global Media Group и VIP Communication PR.

Ключови постижения и иновации

Патентована оперативна техника: Проф. Цеков е създател на уникално нововъведение за стабилизация на гръбначния стълб. Тази иновативна техника позволява изправянето на крака на напълно парализирано дете, което години по-късно води успешен танцов състав.

Научен принос: Автор и съавтор на над 400 научни публикации, монографии и доклади, много от които в международни научни списания. Неговата докторска дисертация в областта на гръбначната неврохирургия променя стратегиите за лечение на малформации на централната нервна система в България.

Основател: Организира и основава Клиниката по неврохирургия към „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“, която оглавява и до днес.

Професионален път

Образование: Завършва Медицинска академия – София през 1974 г., вдъхновен от работата на проф. Карло Енев, спасил живота на баща му.

Първата му специализация е в град Враца, под ръководството на д-р Валтер Димитров и след конкурс започва работа в Клиниката по неврохирургия при МУ – София, където по негови думи “има щастието да познава и да работи” с редица водещи неврохирурзи – професор Филипов, проф. Петров, проф. Карагьозов, проф. Романски, проф. Бусарски, проф. Габровски и т.н..

Специализации: Провежда обучения във водещи клиники в Германия, Австрия и Русия.

Преподавателска дейност: Предава опита си на поколения лекари като доцент и професор, изнасяйки лекции пред специализанти и студенти.

Обществено признание

Заради своята дългогодишна консултативна помощ в родния си край, през 2000 г. е избран за почетен гражданин на град Мездра. Носител е и на редица медицински отличия.