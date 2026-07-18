Вигенин: Всички европейски пациенти трябва да имат достъп до иновациите в здравеопазването

„Конкурентоспособността в здравеопазването трябва да се измерва не само чрез иновациите, но и според това дали пациентите имат достъп до тях.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин по време на представянето на приоритетите на Ирландското председателство на Съвета на ЕС пред Комисията по обществено здраве (SANT) на Европейския парламент.

В изказването си Вигенин поздрави Ирландия за мотото на председателството: „Сила чрез единство“, което напомня българския девиз „Съединението прави силата“, и подчерта, че здравеопазването е не само социална политика, а основен фактор за конкурентоспособността, устойчивостта и сигурността на Европа.

Той обърна внимание, че между държавите членки продължават да съществуват сериозни различия в достъпа до съвременно лечение, особено в страните от Централна и Източна Европа, както и в селските и граничните региони. Според него именно затова здравеопазването трябва да има ясно и адекватно финансиране в следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС.

Вигенин постави въпроса дали Ирландското председателство ще гарантира, че преговорите по Европейския акт за биотехнологиите, фармацевтичния пакет и Европейското пространство на здравни данни ще допринесат за намаляване на различията между държавите членки, вместо още повече да концентрират инвестициите, клиничните изпитвания и иновациите в най-големите пазари.

В отговор министърът на здравеопазването на Ирландия Дженифър Карол Макнийл подчерта, че намаляването на неравенствата означава преди всичко равен достъп до клинични изпитвания и до новите терапии. По думите ѝ именно затова ирландското председателство е поставило сред своите приоритети Акта за биотехнологиите, който трябва да създаде условия привлекателността на една държава да не зависи единствено от размера на пазара, а от качеството на научния и клиничния ѝ капацитет.

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