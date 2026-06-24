8-те най-често срещани консерванти в храната, които вредят на сърцето и кръвното налягане

Често използвани хранителни консерванти могат да бъдат свързани с повишен риск от високо кръвно налягане и сърдечносъдови заболявания, показва мащабно френско изследване, публикувано в European Heart Journal.

Проучването обхваща 112 395 възрастни с средна възраст 42 години, чиито хранителни навици са проследявани в продължение на близо осем години. По време на наблюдението 5544 участници са развили артериална хипертония, а при 2450 са регистрирани сърдечносъдови инциденти.

Изследователите установяват, че по-високият прием на неантиоксидантни консерванти е свързан с 29% по-висок риск от хипертония и 16% по-висок риск от сърдечносъдови заболявания. При антиоксидантните консерванти е отчетено увеличение на риска от високо кръвно налягане с 22%.

Анализът е обхванал 17 хранителни добавки, консумирани от поне 10% от участниците. Осем от тях са показали значима връзка с по-висока честота на хипертония. Сред тях са:

натриев нитрит;

калиев сорбат;

калиев метабисулфит;

лимонена киселина, използвана като консервант;

екстракти от розмарин, използвани за удължаване на трайността на продуктите;

други широко използвани консерванти в преработените храни.

Единствената добавка, която е показала статистически значима връзка с повишен риск от сърдечносъдови заболявания, е аскорбиновата киселина. Учените обаче подчертават, че става дума за аскорбинова киселина, използвана като хранителна добавка и консервант в индустриално произведени храни, а не за витамин С, приеман чрез плодове, зеленчуци или хранителни добавки.

Според д-р Марк Сийгъл, старши медицински анализатор на Fox News и специалист, който не е участвал в изследването, резултатите потвърждават натрупващите се през последните години доказателства за връзката между някои консерванти и повишеното кръвно налягане.

Той посочва, че натриевият нитрит, който се съдържа в голяма част от преработените месни продукти, е особено широко разпространен. В рамките на проучването 73% от участниците са го консумирали редовно чрез храни като:

хотдог;

шунка;

бекон;

колбаси;

деликатесни месни изделия.

Експертът отбелязва, че натриевите консерванти отдавна са обект на внимание заради възможното им влияние върху сърдечносъдовото здраве. По-изненадващи според него са наблюдаваните връзки при някои други съставки, като екстрактите от розмарин и лимонената киселина, когато те се използват като химически консерванти.

Авторите на изследването подчертават, че то е наблюдателно и не доказва пряка причинно-следствена връзка между добавките и заболяванията. Освен това участниците са били средно по-образовани, по-здрави и по-често жени в сравнение с общото население на Франция, което може да влияе върху резултатите.

Учените посочват и други ограничения, включително възможността част от случаите на хипертония да са останали недиагностицирани, както и вероятността някои участници да са отчели неточно хранителния си прием.

Въпреки това авторите смятат, че резултатите заслужават допълнително проучване в други държави и сред различни групи от населението. Ако бъде потвърдена връзката между определени консерванти и сърдечносъдовите заболявания, това може да доведе до нови оценки на безопасността на тези добавки.

Според специалистите най-разумният подход остава ограничаването на силно преработените храни и предпочитането на продукти с по-кратък и по-разбираем списък от съставки. Особено внимание следва да се обръща на храните с високо съдържание на натриеви консерванти, които могат да допринасят за развитието на хипертония и свързаните с нея сърдечносъдови рискове.