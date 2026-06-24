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8-те най-често срещани консерванти в храната, които вредят на сърцето и кръвното налягане

8-те най-често срещани консерванти в храната, които вредят на сърцето и кръвното налягане

24 Юни, 2026 15:31 1 069 8

  • храна-
  • здравословно хранене-
  • консерванти-
  • хранителни добавки-
  • вредно-
  • кръвно налягане

Изследване показа за кои консерванти и добавки в храните трябва да внимаваме

8-те най-често срещани консерванти в храната, които вредят на сърцето и кръвното налягане - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Често използвани хранителни консерванти могат да бъдат свързани с повишен риск от високо кръвно налягане и сърдечносъдови заболявания, показва мащабно френско изследване, публикувано в European Heart Journal.

Проучването обхваща 112 395 възрастни с средна възраст 42 години, чиито хранителни навици са проследявани в продължение на близо осем години. По време на наблюдението 5544 участници са развили артериална хипертония, а при 2450 са регистрирани сърдечносъдови инциденти.

Изследователите установяват, че по-високият прием на неантиоксидантни консерванти е свързан с 29% по-висок риск от хипертония и 16% по-висок риск от сърдечносъдови заболявания. При антиоксидантните консерванти е отчетено увеличение на риска от високо кръвно налягане с 22%.

Анализът е обхванал 17 хранителни добавки, консумирани от поне 10% от участниците. Осем от тях са показали значима връзка с по-висока честота на хипертония. Сред тях са:

  • натриев нитрит;

  • калиев сорбат;

  • калиев метабисулфит;

  • лимонена киселина, използвана като консервант;

  • екстракти от розмарин, използвани за удължаване на трайността на продуктите;

  • други широко използвани консерванти в преработените храни.

Единствената добавка, която е показала статистически значима връзка с повишен риск от сърдечносъдови заболявания, е аскорбиновата киселина. Учените обаче подчертават, че става дума за аскорбинова киселина, използвана като хранителна добавка и консервант в индустриално произведени храни, а не за витамин С, приеман чрез плодове, зеленчуци или хранителни добавки.

Според д-р Марк Сийгъл, старши медицински анализатор на Fox News и специалист, който не е участвал в изследването, резултатите потвърждават натрупващите се през последните години доказателства за връзката между някои консерванти и повишеното кръвно налягане.

Той посочва, че натриевият нитрит, който се съдържа в голяма част от преработените месни продукти, е особено широко разпространен. В рамките на проучването 73% от участниците са го консумирали редовно чрез храни като:

  • хотдог;

  • шунка;

  • бекон;

  • колбаси;

  • деликатесни месни изделия.

Експертът отбелязва, че натриевите консерванти отдавна са обект на внимание заради възможното им влияние върху сърдечносъдовото здраве. По-изненадващи според него са наблюдаваните връзки при някои други съставки, като екстрактите от розмарин и лимонената киселина, когато те се използват като химически консерванти.

Авторите на изследването подчертават, че то е наблюдателно и не доказва пряка причинно-следствена връзка между добавките и заболяванията. Освен това участниците са били средно по-образовани, по-здрави и по-често жени в сравнение с общото население на Франция, което може да влияе върху резултатите.

Учените посочват и други ограничения, включително възможността част от случаите на хипертония да са останали недиагностицирани, както и вероятността някои участници да са отчели неточно хранителния си прием.

Въпреки това авторите смятат, че резултатите заслужават допълнително проучване в други държави и сред различни групи от населението. Ако бъде потвърдена връзката между определени консерванти и сърдечносъдовите заболявания, това може да доведе до нови оценки на безопасността на тези добавки.

Според специалистите най-разумният подход остава ограничаването на силно преработените храни и предпочитането на продукти с по-кратък и по-разбираем списък от съставки. Особено внимание следва да се обръща на храните с високо съдържание на натриеви консерванти, които могат да допринасят за развитието на хипертония и свързаните с нея сърдечносъдови рискове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Мурка

    8 2 Отговор
    НАЙ МНОГО ВРЕДИ КОНСЕРВАНТА -ДЕМОКРАТИЧЕН ПЕЧЕЛБАР слага се във всички гозби

    Коментиран от #6

    15:41 24.06.2026

  • 2 Хасковски каунь

    3 0 Отговор
    Без натриев нитрит никакви месни заготовки не се продават. Той е задължителен в целия свят. Влага се също и в консерви при които стерилизацията протича под 120градуса целзии.
    В противен случай рискът ботолиновият токсин до те удари е голям. Сомо натриевият нитрит и стерилизация над 120 градуса го унищожават.
    Това не се отнася за домашните консерви и колбаси. Всеки си поема риска. Но аз винаги го слагам в мисните заготовки.

    15:48 24.06.2026

  • 3 Гост

    2 1 Отговор
    Бедните нямат друг избор.

    15:51 24.06.2026

  • 4 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    И аз не купувам домашни колбаси от частните пазари. Не си сигурен нито с месото, нито в направата. Правя си колбасите с нитритна сол която купувам от специализираните магазини. 1 кг 5% нитритна сол. Влага се 20 грама на килограм месо.
    От ботулиновия токсин почти няма спасени. Спомнете си колко измряха в Русия от консерва боб нестерилизири лравилно

    15:57 24.06.2026

  • 5 Хасковски каунь

    1 1 Отговор
    Това е най-силната отрова известна досега.
    Разберете го, особено когато стерилизирате буркани с месо.

    16:01 24.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Много мърша в "бизнесмените"

    1 0 Отговор
    А за маслото дето ни тровят от n години, какво ще кажете?! Само с глоба дето я изкарват за 1 месец ли ще се разминат тези престъпници?! А не са само тези фалшификатори на немско масло, има и много бг "масла" като булгарче например, дето дори и не са маргарин, а някаква помия от палма, соя и Бог знае какво! А сирената, а кашкавала, а саламите?! Затова народа измира масово, а т.н. производители пълнят гушите и хич не им пука, че унищожават собствения си народ!😬

    16:12 24.06.2026