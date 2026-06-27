Вигенин: Грижата за здравето не започва в болницата, целта е да предотвратим болестта

„Можем да намалим разходите за здравеопазване и да направим така, че хората да живеят по-дълго в добро здраве. Естествено, лечението е важно, но най-ефективно инвестираните средства са тези, които предотвратяват заболяването.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Кристиан Вигенин по време на национална дискусия, посветена на подхода „Здраве във всички политики“ и развитието на общественото здраве в България. Форумът беше организиран от Националния център по обществено здраве и анализи в рамките на европейската инициатива „Съвместно действие за превенция на хроничните незаразни болести“/JA PreventNCD/. Ръководител на проекта е директора на НЦОЗА проф. д-р Пламен Димитров, по него работи и екип на Дирекция "Промоция на здраве и превенция на болестите".

На събитието бяха представени резултатите от национален анализ с акцент върху необходимостта общественото здраве да бъде интегрирано във всички публични политики - от образованието и околната среда до социалната политика и градското планиране.

В дискусията Кристиан Вигенин изтъкна, че по данни на европейските институции едва около 3% от средствата за здравеопазване в Европейския съюз се инвестират в превенция. Темата за общественото здраве обаче заема все по-важно място в работата на европейските институции и вече се разглежда много по-широко от традиционното разбиране за здравеопазване. „Този дебат за превенцията и за по-широкото разбиране за здравето е изключително важен. Българите всъщност го разбират на едно много естествено равнище - винаги си пожелаваме първо да сме живи и здрави. Въпросът е как това разбиране да се превърне в обществена подкрепа и политическа воля, за да постигнем реални резултати“, формулира един от основните проблеми той.

Според Вигенин успехът на подобна политика изисква участие на всички институции. „Никой не очаква Министерството на здравеопазването да свърши всичко. По-скоро трябва да видим как всяка институция да намери своето място в тази система и политическата воля да се превърне в конкретни действия. Приемаме стратегии и планове, но след това въпросът е кой ги изпълнява и дали ги изпълнява“, отбеляза евродепутатът.

Той е на мнение, че различните политики за превенция трябва да бъдат свързани в обща стратегия. „Европейският съюз развива инициативи за борба с рака и със сърдечно-съдовите заболявания. Първопричините за тези заболявания в много случаи са едни и същи, затова и превенцията им е сходна. България трябва да инвестира именно в онези политики, които ще дадат най-голям ефект върху общественото здраве.“

Особен акцент Вигенин постави върху ранното изграждане на здравословни навици: „Колкото по-рано създадем тези навици, толкова по-голям ще бъде ефектът. Да започнеш да живееш по-здравословно на 50 години също има значение, но ако започнем още в училище, резултатът ще бъде много по-голям.“

По думите му неслучайно в Европейския парламент комисията е по обществено здраве, а не по здравеопазване, което показва връзката между околната среда, безопасността на храните, начина на живот и здравето на хората.

В заключение Кристиан Вигенин заяви готовност да съдейства резултатите от проекта да бъдат представени както в Народното събрание, така и в Европейския парламент. „Има държави, които вече са много напред в тази област. Не би трябвало да е толкова сложно и при нас да направим следващите стъпки. Не е само до пари, а до организация , до политики и до разбиране. Ако с нещо аз и колегите ми можем да бъдем полезни, с удоволствие ще инвестираме време и усилия, за да направим тази тема по-видима“, пое ангажимент евродепутатът.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/