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Здравните ни права по време на почивка

Здравните ни права по време на почивка

28 Юни, 2026 13:11 517 1

  • здравни права-
  • пътуване-
  • съвети-
  • иван любомиров

Европейската здравноосигурителна карта осигурява спешна медицинска помощ в чужбина

Здравните ни права по време на почивка - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Какви са здравните ни права по време на почивка в България и в чужбина? Темата коментира главният експерт в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Иван Любомиров в предаването „Пулс” по Нова телевизия.

По думите му, когато почиваме в България, не е задължително да носим специални документи, но синята здравноосигурителна книжка е добре да бъде в багажа ни. „Хубаво е да носим синята здравна книжка, защото ако се наложи да посетим стоматолог, трябва да я представим”, обясни Любомиров. Той допълни, че при остро състояние можем да потърсим помощ както в спешно отделение, така и при общопрактикуващ лекар, който има договор с НЗОК.

При пътуване в държави от Европейския съюз най-важният документ е Европейската здравноосигурителна карта. „Тя е за спешна и неотложна помощ. Ако нямаме достатъчно време за издаването ѝ, можем да получим временно удостоверение, което я замества”, каза експертът. Любомиров напомни, че картата се издава в срок до 15 календарни дни, а ако пътуването е по-спешно, районните здравноосигурителни каси могат да издадат хартиено временно удостоверение.

Той подчерта още, че Европейската здравноосигурителна карта не замества туристическата застраховка. „Хубаво е, когато отиваме в чужбина, да имаме Европейска здравноосигурителна карта със себе си, за да я представим в лечебно заведение, което работи с местния здравноосигурителен фонд”, посочи Иван Любомиров.

При въпроси, свързани със здравноосигурителните права, гражданите могат да се обръщат към НЗОК на телефон 0800 14 800 или чрез онлайн консултациите на институцията.


България
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