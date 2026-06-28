Какви са здравните ни права по време на почивка в България и в чужбина? Темата коментира главният експерт в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) Иван Любомиров в предаването „Пулс” по Нова телевизия.

По думите му, когато почиваме в България, не е задължително да носим специални документи, но синята здравноосигурителна книжка е добре да бъде в багажа ни. „Хубаво е да носим синята здравна книжка, защото ако се наложи да посетим стоматолог, трябва да я представим”, обясни Любомиров. Той допълни, че при остро състояние можем да потърсим помощ както в спешно отделение, така и при общопрактикуващ лекар, който има договор с НЗОК.

При пътуване в държави от Европейския съюз най-важният документ е Европейската здравноосигурителна карта. „Тя е за спешна и неотложна помощ. Ако нямаме достатъчно време за издаването ѝ, можем да получим временно удостоверение, което я замества”, каза експертът. Любомиров напомни, че картата се издава в срок до 15 календарни дни, а ако пътуването е по-спешно, районните здравноосигурителни каси могат да издадат хартиено временно удостоверение.

Той подчерта още, че Европейската здравноосигурителна карта не замества туристическата застраховка. „Хубаво е, когато отиваме в чужбина, да имаме Европейска здравноосигурителна карта със себе си, за да я представим в лечебно заведение, което работи с местния здравноосигурителен фонд”, посочи Иван Любомиров.

При въпроси, свързани със здравноосигурителните права, гражданите могат да се обръщат към НЗОК на телефон 0800 14 800 или чрез онлайн консултациите на институцията.