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Тийнейджърите, употребяващи марихуана, са два пъти по-застрашени от психични заболявания

Тийнейджърите, употребяващи марихуана, са два пъти по-застрашени от психични заболявания

29 Юни, 2026 15:58 710 19

  • тийнейджър-
  • канабис-
  • марихуана-
  • психично заболяване-
  • психично здраве-
  • риск

Подрастващите са по-предразположени да развият психотични разстройства, биполярно разстройство, депресия и тревожност

Тийнейджърите, употребяващи марихуана, са два пъти по-застрашени от психични заболявания - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тийнейджърите, които употребяват канабис, може да са изложени на по-висок риск от развитие на сериозни психични разстройства в ранна зряла възраст, показва голямо ново проучване, публикувано в списание JAMA Health Forum и цитирано от „Сайънс дейли“.

Изследователите са проследили 463 396 юноши на възраст между 13 и 17 години до навършване на 26 години. Те установяват, че тийнейджърите, които са съобщили, че са употребявали канабис през предходната година, са били изложени на значително по-висок риск впоследствие да развият психотични разстройства, биполярно разстройство, депресия и тревожност. Рискът от развитие на психотично и биполярно разстройство е бил приблизително два пъти по-висок при юношите, употребяващи канабис.

Проучването, цитирано от БТА, е проведено от изследователи от консорциума Kaiser Permanente, програмата „Правилен старт от самото начало“ към Института за обществено здраве на САЩ, Калифорнийския университет в Сан Франциско (UCSF) и Университета на Южна Калифорния (USC).

Изследването се основава на данни от електронни здравни досиета, събрани по време на рутинни педиатрични прегледи в периода от 2016 до 2023 г. Средно за употребата на канабис е било съобщено от 1,7 до 2,3 години преди поставянето на диагноза за психично разстройство.

Тъй като проучването проследява участниците в период от време, резултатите предоставят по-силни доказателства, че употребата на канабис през юношеството може да допринесе за развитието на психични заболявания на по-късен етап.

„С увеличаването на силата на действие на продуктите с канабис и все по-агресивното им рекламиране, това проучване показва, че употребата на канабис сред подрастващите е свързана с двукратно по-висок риск от развитие на психотични и биполярни разстройства – две от най-сериозните психични заболявания“, казва д-р Лин Силвър, директор на програмата „Правилен старт от самото начало“ към Института за обществено здраве и съавтор на изследването.

„Доказателствата ясно сочат за нуждата от спешни мерки в областта на общественото здравеопазване – такива, които да намалят силата на действие на продукта, да дадат приоритет на превенцията, да ограничат достъпа на младите до тези продукти, както и рекламирането им и да разглеждат употребата на канабис сред подрастващите като сериозен здравен проблем, а не като безобидно поведение“, допълни тя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    5 2 Отговор
    Сигурно сигурно. Всичките психясаха откакто им разрешиха да пафкат... мхм...101%!

    Това е само като за байганьовските прошляци дето гласуват за сглобени Тикви Новоначалски и друга в ГЗраждана паплач.

    16:01 29.06.2026

  • 2 хаха

    7 3 Отговор
    Вземайте фентанил и хероин ако искате да сте "психически устойчиви". ХАХАХА

    Коментиран от #8

    16:02 29.06.2026

  • 3 оня с коня

    4 6 Отговор
    Тези които ползват марихуана така или иначе са с психически отклонения.

    Коментиран от #4

    16:02 29.06.2026

  • 4 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    ЕРГО в онова ориенталски Блато всички пушите трева.

    16:05 29.06.2026

  • 5 Хм…

    4 1 Отговор
    В демократичния свят марихуаната първо се превърна в лекарство, а после и в законно забавление. Докато пушенето убива, пише го върху кутиите. Дали не е, защото напушен народ по-лесно се управлява?

    Коментиран от #10

    16:14 29.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Друга версия

    1 1 Отговор
    Тинейджърите, страдащи от психически болести, посягат към марихуаната.

    16:17 29.06.2026

  • 8 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    И "Дядова усуканица " ....
    По кило на ден ....екстра е за психиката !!!

    16:19 29.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Какъв демократичен свят те гони?

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хм…":

    И едното е пушене и другото е пушене. И едното е токсин и другото е токсин.

    16:19 29.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бърнингмен

    2 2 Отговор
    Откак ни приеха за 27-ма република на великия съюз от 26 неудачника - България стана пълноправна в наркоманията, бездомието, мигранството, плащането на такси рекети на малцинства - за да не се обаждат от посолства. Цялата сметка се плаща от българските граждани с таксите рекет, наречение надценки във вергитина на немските вериги; чере сметките за вода на френските дружества; чрез сметкит еза ток на чешките дружества. Български продукти и и услуги ни ги продават с чужди надценки както виждаме, а на нас ни се казва че сме супер, че нямаме безработици и работим на тези заплати - които даже ни стигат на нулата в края на месеца. И всичко това дерижирано от чичковци, били на тежки наркотици през 70-те години докато са правили Бърнинмен.

    16:20 29.06.2026

  • 13 за съжаление е вярно

    2 3 Отговор
    И го казвам от опит, пушех трева от 13 годишен. Но много изпушили мозъци така и не осъзнаха вредата от пушенето на марихуана и сега са заплеснати по либерализацията в редица западни страни. Не случайно се искат години за да започнете да употребявате алкохол и цигари, същото трябва да важи и за марихуаната, ако ще се легализира, но примерно като в САЩ, след 21г. И да не се легализира, никаква загуба няма да бъде. Алкохол също започнах да пия рано, но не ми е навредил по никакъв начин. Което не означава, че не вреди, познавам доста хора, за които алкохола е проблем.

    16:22 29.06.2026

  • 14 Сила

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Събке, тиквичке моя":

    Аз съм по голям и имам много познати , които пушат от далечната 1990 , имат деца и внуци някой даже ....и верно не са добре !!!
    Движат се на каданс , тръгват нанякъде , връщат се , по пет пъти им се повтаря едно и също нещо докато го схванат ...иначе според тях са си ОК !!!
    Имат престижни професии и добър социален статус , но за мене не са ОК !!!

    16:25 29.06.2026

  • 15 Реалист

    3 1 Отговор
    Това не е шега работа. Познавам лично трима човека, които пушеха тревица от тийнейджърска възраст. Двама от тях сега са с шизофрения и са лежали неколкократно в Раднево, а третия разви болест на черния дроб и сега е доста зле. Пази Боже от тази напаст наркотиците!

    16:27 29.06.2026

  • 16 хаха

    3 1 Отговор
    "Най-известният исторически експеримент, проведен от канадския психолог д-р Брус Александър в края на 70-те години на миналия век. Това новаторско проучване фундаментално оспорва традиционния медицински консенсус, че наркотиците по своята същност причиняват неизбежна химическа зависимост.

    Експериментът подчертава, че факторите на околната среда, социалните връзки и изолацията играят огромна роля в търсенето на наркотици."

    Хайде само по-лекинко с тъпотиите "умньовците".

    16:32 29.06.2026

  • 17 Kaлпазанин

    0 1 Отговор
    Компекситсните родители ,на тези индивиди да му мислят ,нали затова трябва да има прайдове и банани

    16:42 29.06.2026

  • 18 Айше

    0 0 Отговор
    За JAMA ли иде реч?
    Ми трябва да се прави, че да има кво да се разбива после.
    Все от Ню Йорк не може да ядем :)

    17:18 29.06.2026

  • 19 мгхг

    1 0 Отговор
    а когато от МВР идват бият те затварят те не води до психично заболяване така ли ?

    17:53 29.06.2026