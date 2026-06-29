Тийнейджърите, употребяващи марихуана, са два пъти по-застрашени от психични заболявания

Тийнейджърите, които употребяват канабис, може да са изложени на по-висок риск от развитие на сериозни психични разстройства в ранна зряла възраст, показва голямо ново проучване, публикувано в списание JAMA Health Forum и цитирано от „Сайънс дейли“.
Изследователите са проследили 463 396 юноши на възраст между 13 и 17 години до навършване на 26 години. Те установяват, че тийнейджърите, които са съобщили, че са употребявали канабис през предходната година, са били изложени на значително по-висок риск впоследствие да развият психотични разстройства, биполярно разстройство, депресия и тревожност. Рискът от развитие на психотично и биполярно разстройство е бил приблизително два пъти по-висок при юношите, употребяващи канабис.
Проучването, цитирано от БТА, е проведено от изследователи от консорциума Kaiser Permanente, програмата „Правилен старт от самото начало“ към Института за обществено здраве на САЩ, Калифорнийския университет в Сан Франциско (UCSF) и Университета на Южна Калифорния (USC).
Изследването се основава на данни от електронни здравни досиета, събрани по време на рутинни педиатрични прегледи в периода от 2016 до 2023 г. Средно за употребата на канабис е било съобщено от 1,7 до 2,3 години преди поставянето на диагноза за психично разстройство.
Тъй като проучването проследява участниците в период от време, резултатите предоставят по-силни доказателства, че употребата на канабис през юношеството може да допринесе за развитието на психични заболявания на по-късен етап.
„С увеличаването на силата на действие на продуктите с канабис и все по-агресивното им рекламиране, това проучване показва, че употребата на канабис сред подрастващите е свързана с двукратно по-висок риск от развитие на психотични и биполярни разстройства – две от най-сериозните психични заболявания“, казва д-р Лин Силвър, директор на програмата „Правилен старт от самото начало“ към Института за обществено здраве и съавтор на изследването.
„Доказателствата ясно сочат за нуждата от спешни мерки в областта на общественото здравеопазване – такива, които да намалят силата на действие на продукта, да дадат приоритет на превенцията, да ограничат достъпа на младите до тези продукти, както и рекламирането им и да разглеждат употребата на канабис сред подрастващите като сериозен здравен проблем, а не като безобидно поведение“, допълни тя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Това е само като за байганьовските прошляци дето гласуват за сглобени Тикви Новоначалски и друга в ГЗраждана паплач.
16:01 29.06.2026
2 хаха
Коментиран от #8
16:02 29.06.2026
3 оня с коня
Коментиран от #4
16:02 29.06.2026
4 хаха
До коментар #3 от "оня с коня":ЕРГО в онова ориенталски Блато всички пушите трева.
16:05 29.06.2026
5 Хм…
Коментиран от #10
16:14 29.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Друга версия
16:17 29.06.2026
8 Сила
До коментар #2 от "хаха":И "Дядова усуканица " ....
По кило на ден ....екстра е за психиката !!!
16:19 29.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Какъв демократичен свят те гони?
До коментар #5 от "Хм…":И едното е пушене и другото е пушене. И едното е токсин и другото е токсин.
16:19 29.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бърнингмен
16:20 29.06.2026
13 за съжаление е вярно
16:22 29.06.2026
14 Сила
До коментар #6 от "Събке, тиквичке моя":Аз съм по голям и имам много познати , които пушат от далечната 1990 , имат деца и внуци някой даже ....и верно не са добре !!!
Движат се на каданс , тръгват нанякъде , връщат се , по пет пъти им се повтаря едно и също нещо докато го схванат ...иначе според тях са си ОК !!!
Имат престижни професии и добър социален статус , но за мене не са ОК !!!
16:25 29.06.2026
15 Реалист
16:27 29.06.2026
16 хаха
Експериментът подчертава, че факторите на околната среда, социалните връзки и изолацията играят огромна роля в търсенето на наркотици."
Хайде само по-лекинко с тъпотиите "умньовците".
16:32 29.06.2026
17 Kaлпазанин
16:42 29.06.2026
18 Айше
Ми трябва да се прави, че да има кво да се разбива после.
Все от Ню Йорк не може да ядем :)
17:18 29.06.2026
19 мгхг
17:53 29.06.2026