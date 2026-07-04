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Проучване: Почти половината случаи на деменция могат да бъдат предотвратени

Проучване: Почти половината случаи на деменция могат да бъдат предотвратени

4 Юли, 2026 20:21 1 144 3

  • деменция-
  • алцхаймер-
  • мозъчно заболяване-
  • предотвратяване-
  • рискови фактори

Премахването на рискови фактори и лоши навици може да е ключово в предотвратяването на дегенеративното заболяване

Проучване: Почти половината случаи на деменция могат да бъдат предотвратени - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Почти 45 процента от случаите на деменция могат да бъдат предотвратени чрез промяна на модифицируеми рискови фактори като физическа неактивност, тютюнопушене, ниско образование и социална изолация, предаде Синхуа, позовавайки се на изследвания, ръководени от австралийски учени.

Учените са проследили близо 500 000 възрастни в продължение на повече от десетилетие и са установили, че хората с едновременно ниска мускулна сила и излишни телесни мазнини – състояние, известно като саркопенично затлъстяване – са изложени на по-висок риск от развитие на деменция, сочат данните от проучванията на университета „Къртин“ в Австралия, пише БТА.

Според изследователите затлъстяването само по себе си не е свързано с повишен риск, ако мускулната сила е запазена, което подчертава значението на физическата форма и състава на тялото за превенцията на заболяването.

„До 45 процента от случаите на деменция са свързани с фактори, които могат да бъдат променени чрез начин на живот, здравословно състояние и среда“, отбелязва проф. Марио Сиеро от Училището по обществено здраве към университета „Къртин“.

Според съавтора на изследването проф. Блосъм Стивън широко разпространено остава погрешното схващане, че деменцията е неизбежна част от стареенето, а бариери като липса на време, средства и мотивация затрудняват промяната в начина на живот.

Преглед на програмите за превенция на болестта в осем държави, публикуван в списание The Lancet Healthy Longevity, показва, че най-ефективни са интерактивните подходи, включително персонализирани оценки на риска, онлайн обучения и инициативи в общностите, пише още Синхуа.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кавалия Чукарова

    5 0 Отговор
    Моят мъж няма да го пипате да го лекувате! Всеки ден от осем до шестнадесет пъти ми каза - Скъпа, не сме правили секс от два месеца! Сваляй дрехите!

    Коментиран от #2

    20:28 04.07.2026

  • 2 Адмирации

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кавалия Чукарова":

    Разсмяхте ме.

    20:32 04.07.2026

  • 3 Глупости

    7 0 Отговор
    Деменцията води до по малка физическа активност, а не обратното. Смятате ли че ще ходите на фитнес когато тялото и мозъкът ви отказват? Направо съм изумен от тези глупости които бъркат както винаги корелация с причина и следствие. Аман от безсилна медицина която ни чете лекции понеже си няма и идея какво поразява мозъка и предизвиква деменция.

    20:32 04.07.2026