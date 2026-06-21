Развенчаха един от най-упоритите митове за хляба

През последните години хлябът се превърна в един от най-противоречивите продукти в човешкото меню. Нисковъглехидратните режими, модните диети и опасенията около глутена накараха мнозина да го изключат напълно от храненето си. Но наистина ли хлябът е толкова вреден, колкото често се твърди?

Според диетолози и специалисти по хранене отговорът е далеч по-сложен. Проблемът не е в самия хляб, а в неговия вид, състав и количеството, което консумираме.

Не всеки хляб е еднакъв

Една от най-често срещаните грешки е всички видове хляб да бъдат поставяни под общ знаменател. Белият хляб, пълнозърнестият, ръженият, квасният и покълналият хляб имат различен хранителен профил и различно въздействие върху организма.

Пълнозърнестите продукти запазват триците и зародиша на зърното, което означава повече фибри, витамини и минерали. Благодарение на по-високото съдържание на фибри те подпомагат по-продължителното чувство за ситост и водят до по-бавно покачване на кръвната захар.

Според експертите именно пълнозърнестият хляб е сред най-добрите варианти за повечето хора. Особено ценени са хлябовете от покълнали зърна и тези, приготвени с естествена ферментация и квас.

Защо хлябът получи лоша репутация

Част от негативния имидж на хляба идва от факта, че много индустриално произведени продукти съдържат добавени захари, подобрители, емулгатори и други съставки, които ги правят по-скоро ултрапреработени храни. Това обаче не означава, че всеки хляб е вреден.

Специалистите подчертават, че често хората обвиняват хляба за проблеми, които всъщност са свързани с цялостния хранителен режим. Ако към няколко филии бял хляб се добавят колбаси, сладки напитки и силно преработени храни, ефектът върху здравето няма как да бъде положителен.

А какво да кажем за глутена?

Много хора смятат, че безглутеновият хляб автоматично е по-здравословен. Диетолозите обаче предупреждават, че това не е вярно за повечето хора.

Безглутеновите продукти са жизненоважни за страдащите от цьолиакия или доказана глутенова чувствителност. За останалите обаче те невинаги са по-добър избор. Някои безглутенови хлябове съдържат повече захар, сол и преработени нишестета от традиционните варианти.

Влиянието върху кръвната захар

Една от основните причини хлябът да бъде избягван е страхът от покачване на кръвната захар. Специалистите потвърждават, че рафинираните въглехидрати могат да предизвикат по-бързи колебания в нивата на глюкозата. Това обаче зависи от вида на хляба.

Пълнозърнестите и квасните хлябове обикновено имат по-нисък гликемичен индекс и се усвояват по-бавно. Освен това комбинацията с белтъчини, зеленчуци и полезни мазнини може значително да намали влиянието върху кръвната захар.

Как да разпознаем по-здравословния хляб

Експертите препоръчват потребителите да четат внимателно етикетите. Надписи като „многозърнест“, „селски“ или „фитнес“ не винаги означават, че продуктът е по-полезен.

При избора е добре:

първата съставка да бъде пълнозърнесто брашно;

съдържанието на фибри да е по-високо;

добавената захар да е минимална;

списъкът със съставките да бъде сравнително кратък.

Заключението на специалистите

Все повече експерти смятат, че демонизирането на хляба е неоправдано. Той остава важен източник на въглехидрати, които осигуряват енергия на организма, а при правилен избор може да бъде част от балансиран и здравословен хранителен режим.

В крайна сметка въпросът не е дали да ядем хляб, а какъв хляб да избираме. Както при много други храни, качеството и умереността се оказват далеч по-важни от пълния отказ.