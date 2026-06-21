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Развенчаха един от най-упоритите митове за хляба

Развенчаха един от най-упоритите митове за хляба

21 Юни, 2026 21:41 1 255 10

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Той остава важен източник на въглехидрати, които осигуряват енергия на организма, а при правилен избор може да бъде част от балансиран и здравословен хранителен режим

Развенчаха един от най-упоритите митове за хляба - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

През последните години хлябът се превърна в един от най-противоречивите продукти в човешкото меню. Нисковъглехидратните режими, модните диети и опасенията около глутена накараха мнозина да го изключат напълно от храненето си. Но наистина ли хлябът е толкова вреден, колкото често се твърди?

Според диетолози и специалисти по хранене отговорът е далеч по-сложен. Проблемът не е в самия хляб, а в неговия вид, състав и количеството, което консумираме.

Не всеки хляб е еднакъв

Една от най-често срещаните грешки е всички видове хляб да бъдат поставяни под общ знаменател. Белият хляб, пълнозърнестият, ръженият, квасният и покълналият хляб имат различен хранителен профил и различно въздействие върху организма.

Пълнозърнестите продукти запазват триците и зародиша на зърното, което означава повече фибри, витамини и минерали. Благодарение на по-високото съдържание на фибри те подпомагат по-продължителното чувство за ситост и водят до по-бавно покачване на кръвната захар.

Според експертите именно пълнозърнестият хляб е сред най-добрите варианти за повечето хора. Особено ценени са хлябовете от покълнали зърна и тези, приготвени с естествена ферментация и квас.

Защо хлябът получи лоша репутация

Част от негативния имидж на хляба идва от факта, че много индустриално произведени продукти съдържат добавени захари, подобрители, емулгатори и други съставки, които ги правят по-скоро ултрапреработени храни. Това обаче не означава, че всеки хляб е вреден.

Специалистите подчертават, че често хората обвиняват хляба за проблеми, които всъщност са свързани с цялостния хранителен режим. Ако към няколко филии бял хляб се добавят колбаси, сладки напитки и силно преработени храни, ефектът върху здравето няма как да бъде положителен.

А какво да кажем за глутена?

Много хора смятат, че безглутеновият хляб автоматично е по-здравословен. Диетолозите обаче предупреждават, че това не е вярно за повечето хора.

Безглутеновите продукти са жизненоважни за страдащите от цьолиакия или доказана глутенова чувствителност. За останалите обаче те невинаги са по-добър избор. Някои безглутенови хлябове съдържат повече захар, сол и преработени нишестета от традиционните варианти.

Влиянието върху кръвната захар

Една от основните причини хлябът да бъде избягван е страхът от покачване на кръвната захар. Специалистите потвърждават, че рафинираните въглехидрати могат да предизвикат по-бързи колебания в нивата на глюкозата. Това обаче зависи от вида на хляба.

Пълнозърнестите и квасните хлябове обикновено имат по-нисък гликемичен индекс и се усвояват по-бавно. Освен това комбинацията с белтъчини, зеленчуци и полезни мазнини може значително да намали влиянието върху кръвната захар.

Как да разпознаем по-здравословния хляб

Експертите препоръчват потребителите да четат внимателно етикетите. Надписи като „многозърнест“, „селски“ или „фитнес“ не винаги означават, че продуктът е по-полезен.

При избора е добре:

  • първата съставка да бъде пълнозърнесто брашно;
  • съдържанието на фибри да е по-високо;
  • добавената захар да е минимална;
  • списъкът със съставките да бъде сравнително кратък.

Заключението на специалистите

Все повече експерти смятат, че демонизирането на хляба е неоправдано. Той остава важен източник на въглехидрати, които осигуряват енергия на организма, а при правилен избор може да бъде част от балансиран и здравословен хранителен режим.

В крайна сметка въпросът не е дали да ядем хляб, а какъв хляб да избираме. Както при много други храни, качеството и умереността се оказват далеч по-важни от пълния отказ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ?????

    8 0 Отговор
    Тъпанари.
    Няма нищо по-вкусно от миризмата на току що изпечен хляб.

    21:46 21.06.2026

  • 2 Веган

    4 0 Отговор
    Аз, като по-глупав, наблягам на пържолите.

    21:47 21.06.2026

  • 3 Пич

    4 0 Отговор
    Накараха ви да ядете като животни, а вие се докарахте до там, да се гордеете, че ядете като животни!!! Когато здрав човек започне да избягва глутена, постепенно организма му ще спре да го усвоява, и от здрав, ще стане болен човек!!? Същото е и с хлябовете, с които дядо ви си хранеше прасето, а сега ги ядете вие!!!

    Коментиран от #8

    21:52 21.06.2026

  • 4 Дзак

    4 0 Отговор
    Да направят стандарт и да прекратят производството на заместващи продукти!

    Коментиран от #7

    21:54 21.06.2026

  • 5 Хлебар

    4 0 Отговор
    90%от хляба в България се прави от фуражна пшеница.Хлебната заминава за Гърция и Италия.

    22:02 21.06.2026

  • 6 Помак

    2 0 Отговор
    Правилно е да казваме на обяд или вечеря "Ела да ядем Хляб.." а не да обядваме или вечеря

    22:04 21.06.2026

  • 7 Булпсихопатъ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Е тогава как ще има на рафта петдесет вида хляб? В интерес на истината мога да добавя ,че повечето видове се купуват само заради лъскавата опаковка и ефектно описание. Нещо като всички модели сапун. То си е все сапун ама друго си да мирише на рози... И с веро може да миеш съдове обаче феъри е ехе ,ехе... Та плащаме си за лъскави опаковки и гръмки описания и после защо боклука е все повече и повече. Всички тези лъскави опаковки отиват в контейнера за боклук.

    22:06 21.06.2026

  • 8 Чичо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Така е, спомням си. Някога мъжете изяждаха по половин бял хляб на веднъж, и бяха много по здрави и енергични, отколкото сега.

    22:06 21.06.2026

  • 9 Хм Хм

    0 0 Отговор
    Минете ли 40 забравете за белия хляб. Ще бъдете благодарни.

    22:15 21.06.2026

  • 10 шаа

    0 0 Отговор
    винаги съм се чудил защо някой ще публикува отдавна известни неща, като че ли е нещо току-що открито. и защо списвателят приравнява другите хора със себе си?!? това, че той/тя не знае нещо и тепърва го научава, не означава че е новост за другите.

    22:16 21.06.2026