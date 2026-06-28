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Британско дете отключи огнище на морбили

Британско дете отключи огнище на морбили

28 Юни, 2026 09:07 813 4

  • тенерифе-
  • испания-
  • морбили-
  • великобритания-
  • дете

Властите издирват хора, които може да са били изложени на морбили

Британско дете отключи огнище на морбили - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Здравните власти на Тенерифе издирват хора, които може да са били изложени на морбили, след като британско дете се разболя по време на почивка на испанския остров.

Случаят е определян от местните власти като „внесено огнище“. Детето е било на ваканция със семейството си, а инфекцията е потвърдена след завръщането му във Великобритания. Според информацията на здравните служби на Канарските острови заразата вече е свързана с общо четири потвърдени случая.

Сред заразените са служител на хотела, в който е отседнало семейството, студент в сферата на здравеопазването и представител на силите за сигурност, които са имали контакт с един от инфектираните. Един от възрастните пациенти е бил приет в болница, но по-късно е изписан.

Тримата вторично заразени са на възраст между 45 и 55 години и не са били ваксинирани срещу морбили. Местните власти отбелязват, че те принадлежат към поколение, за което имунизацията не е била част от рутинния ваксинационен календар в детството.

Здравните служби на Канарските острови са активирали протоколите за проследяване на контактните лица. Идентифицирани са над 100 души, които може да са били изложени на риск. Лекари и здравни центрове на острова са инструктирани да съобщават за пациенти със симптоми, съвместими с морбили.

Морбили, известно още като дребна шарка, е сред най-заразните вирусни заболявания. То се предава по въздушно-капков път — чрез кашляне, кихане или близък контакт със заразен човек. Заболяването обикновено започва с температура, кашлица, хрема, зачервени очи и отпадналост, след което се появява характерният обрив.

Здравните власти напомнят, че най-сигурната защита остава ваксинацията с две дози. В Канарските острови ваксината срещу морбили се поставя на 12-месечна възраст и на 3 години. Препоръчва се и юноши, млади хора и възрастни, родени след 1978 г., които не са боледували и нямат доказателство за две поставени дози, да проверят имунизационния си статус.

Случаят идва на фона на продължаващи предупреждения в Европа за риск от нови огнища при спад на ваксинационното покритие. Специалистите подчертават, че високото ниво на имунизация е ключово не само за индивидуална защита, но и за ограничаване на разпространението сред хора, които не могат да бъдат ваксинирани по медицински причини.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    Хм........ да се чуди човек, дали въобще е добре да спира войната в Украйна?! Гложди ме някакво предчувствие, че А спре войната, А пандемията започнА!!!

    09:11 28.06.2026

  • 2 това е

    1 5 Отговор
    руско дете не британско , те разнясят зарази по цял свят

    Коментиран от #3, #4

    09:24 28.06.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "това е":

    И тук ли се изходи, бе? И децата от Русия ли са ви врагове, бе сбъркани евроантлантици. Такава злоба никога не е имало. Проверих всички английски източници. Детето е БРИТАНСКО, ама трябва да си вземеш сребърниците. Наблюдавам, как Факти предлагат връзка с всеки върл русофоб, щото няма много такива. Плащат им за писане на глупости.

    09:59 28.06.2026

  • 4 Сапун

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "това е":

    Русначетата са ваксинирани, тези дето се смятат за "цивилизовани" не са. В опасност са и нашите деца, с необразовани родители и свободата да избират дали да ваксинират децата си.

    10:34 28.06.2026