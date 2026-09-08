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Рак на белите дробове: откриха плашеща връзка с пластмаса

Рак на белите дробове: откриха плашеща връзка с пластмаса

8 Септември, 2026 11:56 980 10

  • микропластмаса-
  • рак на белите дробове-
  • полипропилен-
  • полиетилен

Ново проучване показва, че пациентите с белодробни тумори имат значително по-големи количества микропластик в дихателните тъкани

Рак на белите дробове: откриха плашеща връзка с пластмаса - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Проблемът с глобалното замърсяване придоби нови, по-страшни измерения за човешкото здраве. Учени откриха, че в тъканите на хора с диагноза рак на белия дроб се открива значително повече микропластмаса в сравнение със здрави пациенти. Мащабното изследване е обхванало 100 пациенти, преминали през процедура на бронхоскопия за вземане на тъканни проби. Анализите показват, че микропластични частици (най-вече полипропилен и полиетилен) присъстват в над 70% от изследваните лица, но концентрацията им е в пъти по-висока при онкоболните.

Въпреки че учените все още не могат да кажат със сигурност дали микропластмасата директно причинява рак на белия дроб или просто се натрупва по-лесно в увредените клетки, връзката е неоспорима. Частиците вероятно провокират хронично възпаление и увреждат ДНК, което улеснява появата на тумори.

Данните за медицинския пробив бяха публикувани в реномираната научна секция (научно-популярен портал science.mail.ru броени дни преди днешния 8 септември 2026 г. Експертите съветват да се намали употребата на пластмасови опаковки и бутилки, тъй като вдишването на микроскопичните влакна от въздуха се превръща в основен здравен риск на нашето съвремие.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Полиетилен

    2 3 Отговор
    За досадните непушачи вегани се отнася. Ще измерете яко.

    12:02 08.09.2026

  • 2 Абе....

    8 0 Отговор
    Не е от бутилките, ами от тия модерните цигари, дето са като кренвирши.

    12:04 08.09.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Злите езици говорят, че при нашите чалга "звезди" рак на гърдата нямало. Защото всичко било пластмаса.

    12:13 08.09.2026

  • 4 МП4

    3 0 Отговор
    2019 ,когато ви внедриха уж "вирус" ,ето това стана чужди тела вкараха в нас ,затова и си замина толкова народ и то главно през дихателните органи и пътища с които дишаме. Късно е либе за китка!

    12:15 08.09.2026

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 0 Отговор
    а ..тва е много гадно нещо-тоя рак на дробовете// пуша кутия и половина ,уплаших се веднъж , когато храчих кръв--- оказа се парадонтит-викам е ся си ..майката , трябва да търся морфини ,ала бала-разбрах че не съм болен и пак пропуших-след 3 месеца..ако можете ги откажете ,темата е сложна и дълбока за наследственост ракова,,но поне ще икономите нещо за бюджета

    Коментиран от #6, #9

    12:19 08.09.2026

  • 6 Боров вазелин

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    В котешката храна също има микро пластмаси.

    12:32 08.09.2026

  • 7 Механик

    1 1 Отговор
    Едно време беше въпрос на чест да имаш шарен найлонов плик. Всичко бе в стъклена опаковка, която се приемаше/връщаше във всеки магазин.Запалките-еднодневки, нищо че нямаха дюзи за зареждане, се пълнеха отново и отново.Кухненските съдове бяха порцелан и чугун (покрит с глеч). И нямаше проблеми с микро пластмасата в тестисите, дробовете и кръвта ни.
    Ноооо, но дойде ПОБЕДАТА. Дойдоха капиталистите и ни се присмяха. Посочеха ни с пръст и ни казаха, че сме задръстени щом не ползваме по-удобните еднократни опаковки. И ние кво да направим? Посикахме да сме като новите БАТКОВЦИ.
    Е, сега няма да се оплакваме от найлони и пр. удобства.

    12:36 08.09.2026

  • 8 Джихади Йово

    1 0 Отговор
    Ехей муцковци... Не смятате ли, че пластмасата е причинена от това, че хората масово са употребявали сладки напитки, а сладката среда е перфектната среда за рака!!! Вече окончателно разбирам защо изобретиха изкуствения интелект - защото естественият вече никакъв го няма!!

    12:55 08.09.2026

  • 9 УдоМача

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Най-накрая да се появи тема, в която да съм напълно съгласен с Вас! След 25 години активно пушене, на моменти по две кутии на ден, от 3 години съм на 0 цигари. И се чувствам все по-добре и по-добре. В началото понапълнях, но и това оправих с времето!

    12:57 08.09.2026

  • 10 Пак е от цигарите

    0 0 Отговор
    От филтрите на старите цигари и от новите цигари е. Ракът не е от пластмасата, а от катрана си е. Пластмасата е странична - повече пластмаса значи си пушил повече.

    13:01 08.09.2026