Рак на белите дробове: откриха плашеща връзка с пластмаса

Проблемът с глобалното замърсяване придоби нови, по-страшни измерения за човешкото здраве. Учени откриха, че в тъканите на хора с диагноза рак на белия дроб се открива значително повече микропластмаса в сравнение със здрави пациенти. Мащабното изследване е обхванало 100 пациенти, преминали през процедура на бронхоскопия за вземане на тъканни проби. Анализите показват, че микропластични частици (най-вече полипропилен и полиетилен) присъстват в над 70% от изследваните лица, но концентрацията им е в пъти по-висока при онкоболните.
Въпреки че учените все още не могат да кажат със сигурност дали микропластмасата директно причинява рак на белия дроб или просто се натрупва по-лесно в увредените клетки, връзката е неоспорима. Частиците вероятно провокират хронично възпаление и увреждат ДНК, което улеснява появата на тумори.
Данните за медицинския пробив бяха публикувани в реномираната научна секция (научно-популярен портал science.mail.ru броени дни преди днешния 8 септември 2026 г. Експертите съветват да се намали употребата на пластмасови опаковки и бутилки, тъй като вдишването на микроскопичните влакна от въздуха се превръща в основен здравен риск на нашето съвремие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Полиетилен
12:02 08.09.2026
2 Абе....
12:04 08.09.2026
3 Евгени от Алфапласт
12:13 08.09.2026
4 МП4
12:15 08.09.2026
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6, #9
12:19 08.09.2026
6 Боров вазелин
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":В котешката храна също има микро пластмаси.
12:32 08.09.2026
7 Механик
Ноооо, но дойде ПОБЕДАТА. Дойдоха капиталистите и ни се присмяха. Посочеха ни с пръст и ни казаха, че сме задръстени щом не ползваме по-удобните еднократни опаковки. И ние кво да направим? Посикахме да сме като новите БАТКОВЦИ.
Е, сега няма да се оплакваме от найлони и пр. удобства.
12:36 08.09.2026
8 Джихади Йово
12:55 08.09.2026
9 УдоМача
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Най-накрая да се появи тема, в която да съм напълно съгласен с Вас! След 25 години активно пушене, на моменти по две кутии на ден, от 3 години съм на 0 цигари. И се чувствам все по-добре и по-добре. В началото понапълнях, но и това оправих с времето!
12:57 08.09.2026
10 Пак е от цигарите
13:01 08.09.2026