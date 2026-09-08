Рак на белите дробове: откриха плашеща връзка с пластмаса

Проблемът с глобалното замърсяване придоби нови, по-страшни измерения за човешкото здраве. Учени откриха, че в тъканите на хора с диагноза рак на белия дроб се открива значително повече микропластмаса в сравнение със здрави пациенти. Мащабното изследване е обхванало 100 пациенти, преминали през процедура на бронхоскопия за вземане на тъканни проби. Анализите показват, че микропластични частици (най-вече полипропилен и полиетилен) присъстват в над 70% от изследваните лица, но концентрацията им е в пъти по-висока при онкоболните.

Въпреки че учените все още не могат да кажат със сигурност дали микропластмасата директно причинява рак на белия дроб или просто се натрупва по-лесно в увредените клетки, връзката е неоспорима. Частиците вероятно провокират хронично възпаление и увреждат ДНК, което улеснява появата на тумори.

Данните за медицинския пробив бяха публикувани в реномираната научна секция (научно-популярен портал science.mail.ru броени дни преди днешния 8 септември 2026 г. Експертите съветват да се намали употребата на пластмасови опаковки и бутилки, тъй като вдишването на микроскопичните влакна от въздуха се превръща в основен здравен риск на нашето съвремие.