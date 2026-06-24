Вигенин: Превенцията е най-добрата инвестиция в общественото здраве

„Превенцията не е разход, а инвестиция в здравето на хората, в устойчивостта на здравните системи и в конкурентоспособността на европейската икономика. Не можем да приемем, че едва около 3% от здравните разходи в Европейския съюз са насочени към предотвратяване на заболяванията.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин. Той, заедно с колегите си от групите на социалистите и демократите, „Левицата“ и „Зелените“ организира дискусия, посветена на един от най-сериозните проблеми за общественото здраве в Европа - незаразните заболявания, включително сърдечно-съдовите заболявания, диабет тип 2 и хипертонията.

Евродепутатът обърна внимание, че сърдечно-съдовите заболявания отнемат живота на 1,7 милиона европейци всяка година и струват над 282 милиарда евро годишно на европейската икономика и е недалновидно да се отделят незначителни разходи за предотвратяването им.

По време на дискусията бяха представени научни данни, според които здравословното хранене и по-голямото разнообразие на източниците на протеин, включително растителните, могат значително да намалят риска от сърдечно-съдови заболявания и други хронични състояния, както и значително да удължат живота в добро здраве на възрастните хора.

„За да бъде успешна превенцията на сърдечно-съдовите заболявания, тя трябва да бъде достъпна за всички. Здравословната храна не бива да бъде привилегия. Именно затова достъпът до качествена и здравословна храна е сред шестте основни приоритета на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент през настоящия мандат“, изтъкна Вигенин по време на дискусията.

Той е убеден, че бъдещето е в по-интелигентната и персонализирана превенция, основана на науката, иновациите и информирания избор. „Затова социалистите ще продължим да отстояваме повече инвестиции в превенция и обществено здраве в следващата многогодишна финансова рамка на ЕС“, каза в заключение Кристиан Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/