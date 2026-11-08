НЗОК ще плаща биомаркерна диагностика през 2027 г

НЗОК предвижда през 2027 г. да заплаща биомаркерна диагностика за пациенти с новооткрити онкологични заболявания. Изследванията ще бъдат включени като процедура от болничната медицинска помощ, а броят им и цените, по които лечебните заведения ще получават средства, предстои да бъдат договорени между НЗОК и Българския лекарски съюз.

Биомаркерните изследвания дават информация, която помага на лекарите да изберат най-подходящото лечение за конкретния пациент. В действащия Национален рамков договор са предвидени две процедури за този вид диагностика. В момента едната се заплаща на стойност 25 евро, а по другата до края на 2026 г. е планирано да бъде финансирано само едно изследване.

Средствата ще са в бюджета за болнична помощ

Според проектобюджета за 2027 г. плащанията за биомаркери ще бъдат извършвани от средствата за болнична помощ в частта за амбулаторни процедури. За това направление са заложени 82 милиона евро.

В мотивите към предходния бюджет НЗОК е формулирала очаквания ефект от биомаркерната диагностика така:

„С въвеждането на биомаркерната диагностика ще се осигури персонализирано лечение, с което се цели постигане на по-добро качество и удължаване на живота на пациентите.“

Предстои конкретните условия за прилагането на изследванията през 2027 г. да бъдат определени чрез договарянето между здравната каса и съсловната организация на лекарите.

Промени във финансирането

Проектобюджетът предвижда медицинските изделия и помощните средства за хора с увреждания да се плащат от събраните здравни осигуровки, а не чрез прехвърлени средства от Министерството на здравеопазването.

Същият механизъм е предвиден и за лечението в чужбина на деца и пълнолетни, както и за лекарствата извън позитивния списък, предназначени за лечение на деца. За тези разходи са заложени 44,7 милиона евро.

Общият планиран бюджет на НЗОК за 2027 г. е 5,6 милиарда евро. Разходите за здраве са с 478 милиона евро повече спрямо предходната година.

Предвижда се и разширяване на профилактичните дейности, извършвани от личните лекари. За децата са планирани нови дейности, насочени към борбата със затлъстяването.

Източници: bnrnews.bg