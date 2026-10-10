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Синдромът на раздразненото черво се провокира от стрес и храна
  Тема: Съветите на специалиста

Синдромът на раздразненото черво се провокира от стрес и храна

10 Октомври, 2026 11:07 840 8

  • синдром на раздразненото черво-
  • стрес-
  • хранене-
  • гастроентерология-
  • д-р александър маринов

Коремната болка, подуването, диарията и запекът могат да са част от състоянието. При кървене, анемия, отслабване или нощни симптоми е нужна лекарска оценка

Синдромът на раздразненото черво се провокира от стрес и храна - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Коремна болка, подуване, тежест след хранене и промени в изхожданията са сред най-честите прояви на синдрома на раздразненото черво. Състоянието е функционално нарушение, при което се променя взаимодействието между мозъка и червата. То може да протича с диария, запек или редуване на двете състояния.

„Това е едно състояние, често срещано, което представлява функционално нарушение на червото“, обяснява д-р Александър Маринов, гастроентеролог в Университетска болница „Лозенец“. По думите му червата имат собствена нервна система, свързана с централната нервна система, а при синдрома могат да настъпят промени в моториката и чревната микробиота.

Стресът и сънят могат да засилят оплакванията

Появата или влошаването на симптомите понякога е свързано с предхождаща чревна инфекция. Сред факторите, които могат да имат отношение към оплакванията, са още стресът, тревожността и нарушенията на съня.

Затова синдромът не се разглежда единствено като проблем на храносмилателната система. Начинът на живот, психоемоционалното състояние и качеството на съня могат да се отразят върху усещането за болка, подуване и дискомфорт.

Алармиращите симптоми изискват допълнителна оценка

Преди поставянето на диагнозата лекарят трябва да прецени дали зад оплакванията не стои органично заболяване. Прилагат се т.нар. Римски критерии, които отчитат характера и продължителността на симптомите, както и наличието на други заболявания и алармиращи признаци.

Особено внимание изискват кървенето при изхождане, необяснимата загуба на тегло, анемията и нощните симптоми, които събуждат пациента. При такива прояви може да се наложат допълнителни изследвания. Колоноскопията не е задължителна за всеки човек със симптоми на синдром на раздразненото черво, а необходимостта от нея се преценява индивидуално.

Редовното и спокойно хранене е част от подхода

Контролът на симптомите включва редовно хранене, достатъчен прием на течности и физическа активност. При част от пациентите може да се обсъди ниско-FODMAP хранене, при което се ограничават определени ферментиращи въглехидрати, способни да засилят газообразуването и чревния дискомфорт.

Д-р Маринов препоръчва храненето да бъде бавно и спокойно, в продължение на 15-20 минути, с по-малки и по-редовни порции. Храненето в движение и газираните напитки е добре да бъдат ограничени, а кратката разходка след хранене може да бъде част от ежедневния режим.

Медикаментозното лечение се определя според конкретните оплаквания. В някои случаи се използват средства срещу спазми, както и ниски дози медикаменти от групата на антидепресантите. Пробиотиците също не действат еднакво при всички пациенти, затова изборът на щамове трябва да бъде съобразен с индивидуалното състояние.

Източници: bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има

    4 1 Отговор
    Си лечение за тази симптоматика!
    Еко, био, и природосъобразно!
    Докато пациентката каже "Ох", и й минава!

    Коментиран от #3

    11:10 10.10.2026

  • 2 Хмм

    2 1 Отговор
    в студентските години така си повредих стомаха от нерви преди изпитите, когато не можех да хапна нищо, че още имам проблеми

    11:13 10.10.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Има":

    Никакво лечение няма. Всичко съм опитал. Изписвали са ми много лекарства и нищо. Вечер трудно спя и пиша по никое време глупости във Факти.

    Коментиран от #5, #6

    11:14 10.10.2026

  • 4 така е

    4 0 Отговор
    Когато лекаря завършил с ТРИ се чуди какво ти е, го изкарва раздразнено черво, за да му се махаш от главата.

    11:18 10.10.2026

  • 5 Хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Са...... не мое те сФана, узрял ли си за лечението, или се оплакваш че все другите лекуват!

    11:18 10.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И тоя отправя покани да направи клинични

    1 0 Отговор
    пътеки
    Ама надали

    11:51 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.