Синдромът на раздразненото черво се провокира от стрес и храна

Коремна болка, подуване, тежест след хранене и промени в изхожданията са сред най-честите прояви на синдрома на раздразненото черво. Състоянието е функционално нарушение, при което се променя взаимодействието между мозъка и червата. То може да протича с диария, запек или редуване на двете състояния.

„Това е едно състояние, често срещано, което представлява функционално нарушение на червото“, обяснява д-р Александър Маринов, гастроентеролог в Университетска болница „Лозенец“. По думите му червата имат собствена нервна система, свързана с централната нервна система, а при синдрома могат да настъпят промени в моториката и чревната микробиота.

Стресът и сънят могат да засилят оплакванията

Появата или влошаването на симптомите понякога е свързано с предхождаща чревна инфекция. Сред факторите, които могат да имат отношение към оплакванията, са още стресът, тревожността и нарушенията на съня.

Затова синдромът не се разглежда единствено като проблем на храносмилателната система. Начинът на живот, психоемоционалното състояние и качеството на съня могат да се отразят върху усещането за болка, подуване и дискомфорт.

Алармиращите симптоми изискват допълнителна оценка

Преди поставянето на диагнозата лекарят трябва да прецени дали зад оплакванията не стои органично заболяване. Прилагат се т.нар. Римски критерии, които отчитат характера и продължителността на симптомите, както и наличието на други заболявания и алармиращи признаци.

Особено внимание изискват кървенето при изхождане, необяснимата загуба на тегло, анемията и нощните симптоми, които събуждат пациента. При такива прояви може да се наложат допълнителни изследвания. Колоноскопията не е задължителна за всеки човек със симптоми на синдром на раздразненото черво, а необходимостта от нея се преценява индивидуално.

Редовното и спокойно хранене е част от подхода

Контролът на симптомите включва редовно хранене, достатъчен прием на течности и физическа активност. При част от пациентите може да се обсъди ниско-FODMAP хранене, при което се ограничават определени ферментиращи въглехидрати, способни да засилят газообразуването и чревния дискомфорт.

Д-р Маринов препоръчва храненето да бъде бавно и спокойно, в продължение на 15-20 минути, с по-малки и по-редовни порции. Храненето в движение и газираните напитки е добре да бъдат ограничени, а кратката разходка след хранене може да бъде част от ежедневния режим.

Медикаментозното лечение се определя според конкретните оплаквания. В някои случаи се използват средства срещу спазми, както и ниски дози медикаменти от групата на антидепресантите. Пробиотиците също не действат еднакво при всички пациенти, затова изборът на щамове трябва да бъде съобразен с индивидуалното състояние.

Източници: bnrnews.bg