Синдромът на раздразненото черво се провокира от стрес и храна

Коремна болка, подуване, тежест след хранене и промени в изхожданията са сред най-честите прояви на синдрома на раздразненото черво. Състоянието е функционално нарушение, при което се променя взаимодействието между мозъка и червата. То може да протича с диария, запек или редуване на двете състояния.
„Това е едно състояние, често срещано, което представлява функционално нарушение на червото“, обяснява д-р Александър Маринов, гастроентеролог в Университетска болница „Лозенец“. По думите му червата имат собствена нервна система, свързана с централната нервна система, а при синдрома могат да настъпят промени в моториката и чревната микробиота.
Стресът и сънят могат да засилят оплакванията
Появата или влошаването на симптомите понякога е свързано с предхождаща чревна инфекция. Сред факторите, които могат да имат отношение към оплакванията, са още стресът, тревожността и нарушенията на съня.
Затова синдромът не се разглежда единствено като проблем на храносмилателната система. Начинът на живот, психоемоционалното състояние и качеството на съня могат да се отразят върху усещането за болка, подуване и дискомфорт.
Алармиращите симптоми изискват допълнителна оценка
Преди поставянето на диагнозата лекарят трябва да прецени дали зад оплакванията не стои органично заболяване. Прилагат се т.нар. Римски критерии, които отчитат характера и продължителността на симптомите, както и наличието на други заболявания и алармиращи признаци.
Особено внимание изискват кървенето при изхождане, необяснимата загуба на тегло, анемията и нощните симптоми, които събуждат пациента. При такива прояви може да се наложат допълнителни изследвания. Колоноскопията не е задължителна за всеки човек със симптоми на синдром на раздразненото черво, а необходимостта от нея се преценява индивидуално.
Редовното и спокойно хранене е част от подхода
Контролът на симптомите включва редовно хранене, достатъчен прием на течности и физическа активност. При част от пациентите може да се обсъди ниско-FODMAP хранене, при което се ограничават определени ферментиращи въглехидрати, способни да засилят газообразуването и чревния дискомфорт.
Д-р Маринов препоръчва храненето да бъде бавно и спокойно, в продължение на 15-20 минути, с по-малки и по-редовни порции. Храненето в движение и газираните напитки е добре да бъдат ограничени, а кратката разходка след хранене може да бъде част от ежедневния режим.
Медикаментозното лечение се определя според конкретните оплаквания. В някои случаи се използват средства срещу спазми, както и ниски дози медикаменти от групата на антидепресантите. Пробиотиците също не действат еднакво при всички пациенти, затова изборът на щамове трябва да бъде съобразен с индивидуалното състояние.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има
Еко, био, и природосъобразно!
Докато пациентката каже "Ох", и й минава!
Коментиран от #3
11:10 10.10.2026
2 Хмм
11:13 10.10.2026
3 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "Има":Никакво лечение няма. Всичко съм опитал. Изписвали са ми много лекарства и нищо. Вечер трудно спя и пиша по никое време глупости във Факти.
Коментиран от #5, #6
11:14 10.10.2026
4 така е
11:18 10.10.2026
5 Хахаха
До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":Са...... не мое те сФана, узрял ли си за лечението, или се оплакваш че все другите лекуват!
11:18 10.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 И тоя отправя покани да направи клинични
Ама надали
11:51 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.