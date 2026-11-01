Растителният протеин е свързан с по-висок тестостерон

Мъжете, които приемат повече растителен протеин, имат малко по-високи нива на тестостерон, докато при по-голяма консумация на животински протеин се наблюдава обратна зависимост. Това показва проучване на Университета на Източна Финландия, обхванало 2546 мъже на възраст между 42 и 60 години.

Участниците живеят в Източна Финландия, а хранителните им навици са проследени чрез записи за четири последователни дни. Изследователите са анализирали кръвни проби, в които са измерени общият тестостерон и глобулинът, свързващ половите хормони. Този белтък участва в пренасянето на половите хормони в кръвта.

Разликите са малки

Мъжете с най-висок прием на животински протеин са имали средно с 1,2 наномола на литър по-ниска концентрация на общ тестостерон в сравнение с участниците с най-нисък прием.

При растителния протеин е отчетена обратната зависимост. В групата с най-висока консумация нивата на общия тестостерон са били средно с 1,1 наномола на литър по-високи спрямо групата с най-нисък прием.

По-високият прием на млечен протеин е свързан с по-ниски нива както на общия тестостерон, така и на глобулина, свързващ половите хормони. При месния протеин е отчетена връзка с по-ниски нива на този глобулин, но не и с общия тестостерон.

Растителният протеин от зеленчуци и други източници извън зърнените храни също е свързан с по-високи нива на общ тестостерон.

Резултатите не доказват ефект от храненето

При анализа са отчетени възрастта, индексът на телесната маса и редица други фактори, свързани с храненето, начина на живот и здравословното състояние. Въпреки това проучването е наблюдателно и показва зависимост между показателите, но не доказва, че промяната в приема на определен вид протеин сама по себе си повишава или понижава тестостерона.

„Въпреки че наблюдаваните разлики в концентрациите на тестостерон са статистически значими, те са сравнително малки“, заяви Мийка Уин-Елис, докторант в Университета на Източна Финландия.

Авторите не определят какво значение имат тези разлики за здравето и не установяват дали различните източници на протеин влияят пряко върху производството или действието на тестостерона в организма. Необходими са допълнителни изследвания, за да се провери дали наблюдаваната зависимост се запазва при промяна на хранителния режим и при други групи хора.

Източник: dariknews.bg