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Растителният протеин е свързан с по-висок тестостерон

Растителният протеин е свързан с по-висок тестостерон

1 Ноември, 2026 11:18 788 6

  • растителен протеин-
  • тестостерон-
  • мъже-
  • хранене-
  • финландия

Проучване сред 2546 мъже установява обратна зависимост при животинския протеин

Растителният протеин е свързан с по-висок тестостерон - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мъжете, които приемат повече растителен протеин, имат малко по-високи нива на тестостерон, докато при по-голяма консумация на животински протеин се наблюдава обратна зависимост. Това показва проучване на Университета на Източна Финландия, обхванало 2546 мъже на възраст между 42 и 60 години.

Участниците живеят в Източна Финландия, а хранителните им навици са проследени чрез записи за четири последователни дни. Изследователите са анализирали кръвни проби, в които са измерени общият тестостерон и глобулинът, свързващ половите хормони. Този белтък участва в пренасянето на половите хормони в кръвта.

Разликите са малки

Мъжете с най-висок прием на животински протеин са имали средно с 1,2 наномола на литър по-ниска концентрация на общ тестостерон в сравнение с участниците с най-нисък прием.

При растителния протеин е отчетена обратната зависимост. В групата с най-висока консумация нивата на общия тестостерон са били средно с 1,1 наномола на литър по-високи спрямо групата с най-нисък прием.

По-високият прием на млечен протеин е свързан с по-ниски нива както на общия тестостерон, така и на глобулина, свързващ половите хормони. При месния протеин е отчетена връзка с по-ниски нива на този глобулин, но не и с общия тестостерон.

Растителният протеин от зеленчуци и други източници извън зърнените храни също е свързан с по-високи нива на общ тестостерон.

Резултатите не доказват ефект от храненето

При анализа са отчетени възрастта, индексът на телесната маса и редица други фактори, свързани с храненето, начина на живот и здравословното състояние. Въпреки това проучването е наблюдателно и показва зависимост между показателите, но не доказва, че промяната в приема на определен вид протеин сама по себе си повишава или понижава тестостерона.

„Въпреки че наблюдаваните разлики в концентрациите на тестостерон са статистически значими, те са сравнително малки“, заяви Мийка Уин-Елис, докторант в Университета на Източна Финландия.

Авторите не определят какво значение имат тези разлики за здравето и не установяват дали различните източници на протеин влияят пряко върху производството или действието на тестостерона в организма. Необходими са допълнителни изследвания, за да се провери дали наблюдаваната зависимост се запазва при промяна на хранителния режим и при други групи хора.

Източник: dariknews.bg


Финландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 значи повече радост и протеин за булките

    3 3 Отговор
    Растителният протеин е свързан с по-висок тестостерон

    11:20 01.11.2026

  • 2 Необходими са допълнителни изследвания

    2 0 Отговор
    затова авторката да експериментира смело и уверено
    и да ни информира за тез допълнителни изследвания вкъщи

    11:27 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мадам Бътър Флай

    0 0 Отговор
    Любов е когато и пиян, и трезвен звъниш на една и съща жена

    11:41 01.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ПРИСАДЕН ШОП

    0 0 Отговор
    ТО ОТ ТАЯ МОМА АКО НЕ МУ РИПНЕ, ИЕ БИ ГО У ПРОТЕИНО

    12:00 01.11.2026