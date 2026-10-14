Повишеният апетит не винаги е проблем, но понякога е сигнал

Един ден човек може да огладнява по-често от обичайното, без това непременно да означава заболяване. Апетитът естествено се променя според качеството на съня, физическата активност, стреса и храната, която е приета през деня. Това посочва Verywell Health в материал, цитиран от УНИАН. „Апетитът не трябва да е еднакъв всеки ден“, се отбелязва в публикацията.

Една от най-честите причини за по-силен глад е недоспиването. Метаанализ на рандомизирани контролирани проучвания от 2019 г. установява, че ограничаването на съня увеличава субективното усещане за глад и дневния прием на енергия. Разликата може да се усети след няколко нощи: по-големи порции и междинни закуски изглеждат по-привлекателни, а желанието за определени храни се засилва.

В рандомизирано кръстосано проучване от 2023 г. три нощи с ограничен сън са свързани с по-силен глад и по-голямо желание за храни с високо съдържание на мазнини в сравнение с режим с осем часа сън. Индивидуалните реакции обаче могат да бъдат различни.

Движението и храната също имат значение

По-активният ден може да повиши потребността от енергия. По-дълга разходка, физически натоварваща работа, работа в градината или дома и повече време на крак са сред факторите, които могат да обяснят защо човек огладнява по-бързо. Връзката не е задължително непосредствена или еднаква при всички, но промяната в движението влияе върху апетита.

Засиленият глад може да е свързан и с това, че предишното хранене не е било достатъчно засищащо. Според систематичен преглед и метаанализ от 2020 г. белтъчините намаляват краткотрайния глад и увеличават усещането за ситост. Храните, богати на фибри, също могат да подпомогнат засищането, макар ефектът да зависи от вида и количеството им.

Стресът има различно отражение върху хранителното поведение. Някои хора започват да ядат повече, докато други губят апетит или променят обичайния си режим. Метаанализ от 2021 г., обхванал данни за над 100 000 възрастни, установява малка връзка между стреса и по-високия общ прием на храна, но отчита значителни различия между отделните хора.

Кога гладът може да е предупредителен знак

Случайният ден с по-силен апетит обикновено не е причина за тревога. По-внимателно трябва да се следи за внезапен, силен или постоянен глад, който не отшумява след хранене или е придружен от други необясними прояви.

Силна жажда, често уриниране и отслабване могат да се срещат при диабет.

могат да се срещат при диабет. Глад с треперене, изпотяване, замайване или ускорен пулс може да се появи при хипогликемия, тоест ниска кръвна захар.

може да се появи при хипогликемия, тоест ниска кръвна захар. Повишен апетит, отслабване, ускорен пулс, изпотяване и усещане за топлина могат да бъдат свързани със свръхфункция на щитовидната жлеза.

Тези съчетания от симптоми не поставят диагноза сами по себе си. При трайна промяна в апетита или при едновременно наличие на подобни оплаквания е необходима консултация с медицински специалист.

Източници: verywellhealth.com