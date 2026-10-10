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Кантарджиев: Не сме в пик на грипна вълна
  Тема: Съветите на специалиста

Кантарджиев: Не сме в пик на грипна вълна

10 Октомври, 2026 11:21 501 10

  • грип-
  • противогрипни ваксини-
  • тодор кантарджиев-
  • респираторни инфекции-
  • имунизация на деца

Професорът призова да не се създава паника около ваксините, но предупреди, че забавяне на доставките до декември ще натовари здравната система

Кантарджиев: Не сме в пик на грипна вълна - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

България не е в пик на грипна вълна и няма основание за паника заради първите регистрирани случаи. Това заяви проф. Тодор Кантарджиев, дългогодишен директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

По думите му появата на отделни случаи на грип през лятото или в началото на есента не означава непременно, че предстои епидемия. Той призова хората да спазват основните мерки срещу респираторни инфекции и да не се самолекуват.

Кантарджиев предупреди, че забавяне на противогрипните ваксини до декември би затруднило здравната система.

„Има опасност, ако ваксините дойдат декември месец или края на декември. Това много ще затрудни нашата здравна система“, заяви той.

Според професора причината за производствените затруднения е свързана с необходимостта ваксиналният състав да бъде променен спрямо циркулиращите грипни щамове. В същото време той призова да не се създава излишно напрежение около доставките.

Разминаване в посочените количества за деца

Кантарджиев посочи, че за децата са осигурени 50 000 дози назална противогрипна ваксина. В отделен материал БНТ съобщава за 75 000 доставени дози за деца, от които 47 504 са предназначени за личните лекари, а около 27 000 са за аптечната мрежа.

Безплатната имунизация по националната програма е за деца от 2 до 7 години, като приоритет имат децата с хронични заболявания. Назалните ваксини се поставят на деца над 2-годишна възраст.

Препоръки при респираторни инфекции

Проф. Кантарджиев препоръча редовно миене на ръцете, избягване на близък контакт с болни хора и използване на маска, когато в дома има болен. Той посочи, че освен грип циркулират и други вируси, сред които риновируси и метапневмовируси.

По думите му респираторните заболявания са по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Грипът обаче се отличава с внезапното начало и бързото развитие на симптомите, включително висока температура, болки в гърлото, мускулни болки, чувствителност към светлина и болка в очите.

При съмнение за грип специалистът препоръчва своевременно търсене на медицинска помощ и изследване. Бързите тестове и лабораторната диагностика могат да подпомогнат установяването на инфекцията и навременното започване на специфично лечение.

Източници: bntnews.bg


София / България
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    12:39 10.10.2026

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