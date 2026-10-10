Кантарджиев: Не сме в пик на грипна вълна

България не е в пик на грипна вълна и няма основание за паника заради първите регистрирани случаи. Това заяви проф. Тодор Кантарджиев, дългогодишен директор на Националния център по заразни и паразитни болести.
По думите му появата на отделни случаи на грип през лятото или в началото на есента не означава непременно, че предстои епидемия. Той призова хората да спазват основните мерки срещу респираторни инфекции и да не се самолекуват.
Кантарджиев предупреди, че забавяне на противогрипните ваксини до декември би затруднило здравната система.
Според професора причината за производствените затруднения е свързана с необходимостта ваксиналният състав да бъде променен спрямо циркулиращите грипни щамове. В същото време той призова да не се създава излишно напрежение около доставките.
Разминаване в посочените количества за деца
Кантарджиев посочи, че за децата са осигурени 50 000 дози назална противогрипна ваксина. В отделен материал БНТ съобщава за 75 000 доставени дози за деца, от които 47 504 са предназначени за личните лекари, а около 27 000 са за аптечната мрежа.
Безплатната имунизация по националната програма е за деца от 2 до 7 години, като приоритет имат децата с хронични заболявания. Назалните ваксини се поставят на деца над 2-годишна възраст.
Препоръки при респираторни инфекции
Проф. Кантарджиев препоръча редовно миене на ръцете, избягване на близък контакт с болни хора и използване на маска, когато в дома има болен. Той посочи, че освен грип циркулират и други вируси, сред които риновируси и метапневмовируси.
По думите му респираторните заболявания са по-малко в сравнение със същия период на предходната година. Грипът обаче се отличава с внезапното начало и бързото развитие на симптомите, включително висока температура, болки в гърлото, мускулни болки, чувствителност към светлина и болка в очите.
При съмнение за грип специалистът препоръчва своевременно търсене на медицинска помощ и изследване. Бързите тестове и лабораторната диагностика могат да подпомогнат установяването на инфекцията и навременното започване на специфично лечение.
Източници: bntnews.bg
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4 Безотговорни шамански практики
Съответно грипните ваксини ще са замърсени с кокоши и човешки ДНК и белтъци, плюс антибиотици, и ще са източник на алергии, и автоимунни болести, които са нелечими...
12:39 10.10.2026
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6 Ваксина 24-25 за повече грипно заразени
12:46 10.10.2026
7 Шамани със СЗО индулгенция
12:50 10.10.2026
8 Шамани със СЗО индулгенция
12:51 10.10.2026
9 Шамани със СЗО индулгенция
Изминаха над 2 месеца всичко е наред, няма виновни или наказани, това е просто случайност.
12:52 10.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.