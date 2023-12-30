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222 нови случая на коронавирус, починаха трима болни

30 Декември, 2023 07:13 335 2

222 нови случая на коронавирус, починаха трима болни

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В болници за лечение остават 363 пациенти

222 нови случая на коронавирус, починаха трима болни - 1
Снимка: БНР
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

222 са новите случаи на коронавирус у нас, предаде news.bg.

Направени са 1 681 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.

Трима са починали, но 78 са излекувани.

В болници за лечение остават 363 пациенти. От тях 31 са в интензивни отделения. 60 са новоприетите пациенти.

През последните 24 часа са поставени 77 ваксини.

Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 6; Бургас - 29; Варна - 24; Велико Търново - 11; Видин - 0; Враца - 3; Габрово - 4; Добрич - 5; Кърджали - 1; Кюстендил - 8; Ловеч - 1; Монтана - 1; Пазарджик - 5; Перник - 4; Плевен - 6; Пловдив - 10; Разград - 0; Русе - 7; Силистра - 5; Сливен - 6; Смолян - 4; София област - 2; София град - 65; Стара Загора - 8; Търговище - 0; Хасково - 3; Шумен - 0; Ямбол - 4 души.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Копипасте

    2 0 Отговор
    Според оформянето на статията правя извода : Станал е трансфер на списващия/та статии по темата от един конкурентен новинарски сайт с ДНЕШНО име към ФАКТИ! Разпределението на заразените ло области е признака! Ако има в статията и опис на починалите "С" и съпътстващите им заболявания копипейста ще е 100%!

    Коментиран от #2

    07:55 30.12.2023

  • 2 Петър

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Копипасте":

    Ааа, да, личи си различния стил.

    08:22 30.12.2023