222 нови случая на коронавирус, починаха трима болни

222 са новите случаи на коронавирус у нас, предаде news.bg.
Направени са 1 681 теста. Това показват данните на Единния информационен портал.
Трима са починали, но 78 са излекувани.
В болници за лечение остават 363 пациенти. От тях 31 са в интензивни отделения. 60 са новоприетите пациенти.
През последните 24 часа са поставени 77 ваксини.
Разпределението по области на новооткритите случаи: Благоевград - 6; Бургас - 29; Варна - 24; Велико Търново - 11; Видин - 0; Враца - 3; Габрово - 4; Добрич - 5; Кърджали - 1; Кюстендил - 8; Ловеч - 1; Монтана - 1; Пазарджик - 5; Перник - 4; Плевен - 6; Пловдив - 10; Разград - 0; Русе - 7; Силистра - 5; Сливен - 6; Смолян - 4; София област - 2; София град - 65; Стара Загора - 8; Търговище - 0; Хасково - 3; Шумен - 0; Ямбол - 4 души.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Копипасте
Коментиран от #2
07:55 30.12.2023
2 Петър
До коментар #1 от "Копипасте":Ааа, да, личи си различния стил.
08:22 30.12.2023