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Недостигът на кадри засилва стреса сред медиците

Недостигът на кадри засилва стреса сред медиците

27 Октомври, 2026 20:42 526 4

  • медицински специалисти-
  • медицински сестри-
  • професионално прегаряне-
  • здравеопазване-
  • българска стопанска камара

Проучване, представено от БСК, отчита висока административна натовареност, умора и трудности при възстановяването след работа

Недостигът на кадри засилва стреса сред медиците - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Недостигът на медицински кадри, прекомерната административна работа и липсата на достатъчно признание засилват професионалния стрес и прегарянето сред работещите в здравеопазването. Това показват данни от проучване, представено на кръгла маса на Българската стопанска камара в София.

Най-често посочваният източник на напрежение е недостатъчното признание за труда. 63% от анкетираните медицински специалисти го определят като честа причина за стрес. Над половината от участниците съобщават за проблеми с работната атмосфера и прекомерно натоварване, а 62% заявяват, че често отделят време за излишна документация вместо за същинската си работа.

Умората остава и след края на работния ден

Близо 43% от участниците изпитват умора и трудно се възстановяват след работа. При 42% професионалните задължения продължават да заемат мислите им и в свободното време. На форума е посочено още, че разходите за болнични, свързани със стрес и професионално прегаряне, достигат 200 млн. евро годишно в България.

Сериозен акцент в дискусията е поставен върху недостига на медицински сестри. По данни, представени от проф. Григор Димитров от БСК, преди около 30 години в страната е имало приблизително 54 000 медицински сестри и 180 болници. Днес сестрите са не повече от 27 000, докато лечебните заведения са над 350.

Призив за промени в организацията на труда

Председателят на БСК Добри Митрев подчерта необходимостта от общи действия на държавата, работодателите и професионалните организации за подобряване на условията на труд и опазване на психичното здраве на медицинските специалисти.

Участниците в дискусията настояха за намаляване на административната тежест, по-добра организация на работата, справедливо заплащане и подкрепа за младите специалисти. „Професионалното прегаряне не бива да се разглежда като индивидуален проблем, а като системно предизвикателство“, заявиха участниците. По думите им проблемът се отразява и на качеството на медицинската помощ.

Кръглата маса се проведе в рамките на проекта „Заедно за устойчива заетост“, реализиран в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и КНСБ.

Източници: news.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Всеки втори

    3 2 Отговор
    Ганьо разбира най много от медицина и политика. Какъв ви е проблема?

    20:56 27.10.2026

  • 3 Наскоро

    6 1 Отговор
    Младият ЕКИП в Бърза Помощ в град СМОЛЯН ,ми подариха НОВ ЖИВОТ.....а бяха само " деца ",но с огромни сърца.....!!!

    20:57 27.10.2026

  • 4 Нафталинка

    1 2 Отговор
    До кога ще хленчат тези лигняри , от какво са уморени през последните няколко месеца се сблъсках лично с великите медици медицинска сестра в спешен вътрешен кабинет на Пирогов не може да постави абонат и прехъри тоа на лекаря , приеха майка ми втора вътрешна клиника с оток на устните , лежа там 17 дни изписаха я с епикриза чернодробно въпаление и назначиха медикаментиза черен дроб като при изписването тя вече не може да ходи ,което ми струва допълнителни 330 евро за таксата в домо в който е настанена , аз скоро получих изхимичен инсулт , направиха ми в отделението 24 холера, но резултатите ще бъдат готови другата седмица , това става в ИСУЛ , та за каква натовареност говорят медиците?
    Л

    21:02 27.10.2026