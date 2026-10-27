Недостигът на кадри засилва стреса сред медиците

Недостигът на медицински кадри, прекомерната административна работа и липсата на достатъчно признание засилват професионалния стрес и прегарянето сред работещите в здравеопазването. Това показват данни от проучване, представено на кръгла маса на Българската стопанска камара в София.

Най-често посочваният източник на напрежение е недостатъчното признание за труда. 63% от анкетираните медицински специалисти го определят като честа причина за стрес. Над половината от участниците съобщават за проблеми с работната атмосфера и прекомерно натоварване, а 62% заявяват, че често отделят време за излишна документация вместо за същинската си работа.

Умората остава и след края на работния ден

Близо 43% от участниците изпитват умора и трудно се възстановяват след работа. При 42% професионалните задължения продължават да заемат мислите им и в свободното време. На форума е посочено още, че разходите за болнични, свързани със стрес и професионално прегаряне, достигат 200 млн. евро годишно в България.

Сериозен акцент в дискусията е поставен върху недостига на медицински сестри. По данни, представени от проф. Григор Димитров от БСК, преди около 30 години в страната е имало приблизително 54 000 медицински сестри и 180 болници. Днес сестрите са не повече от 27 000, докато лечебните заведения са над 350.

Призив за промени в организацията на труда

Председателят на БСК Добри Митрев подчерта необходимостта от общи действия на държавата, работодателите и професионалните организации за подобряване на условията на труд и опазване на психичното здраве на медицинските специалисти.

Участниците в дискусията настояха за намаляване на административната тежест, по-добра организация на работата, справедливо заплащане и подкрепа за младите специалисти. „Професионалното прегаряне не бива да се разглежда като индивидуален проблем, а като системно предизвикателство“, заявиха участниците. По думите им проблемът се отразява и на качеството на медицинската помощ.

Кръглата маса се проведе в рамките на проекта „Заедно за устойчива заетост“, реализиран в партньорство с Министерството на труда и социалната политика и КНСБ.

Източници: news.bg