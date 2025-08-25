Новини
Първи заразен в САЩ с ларви на тропическа муха месарка

25 Август, 2025 06:05, обновена 25 Август, 2025 06:09 519 1

Инфекцията е открита при човек, пристигнал в Мериленд от Гватемала

Първи заразен в САЩ с ларви на тропическа муха месарка - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Американски лекари регистрираха първия случай на заразяване на човек с ларвите на американската тропическа муха месарка в Съединените щати, предаде Ройтерс, позовавайки се на собствени източници.

Според агенцията, инфекцията е открита при човек, пристигнал в Мериленд от Гватемала. Както отбелязва Ройтерс, информация за първия случай на заразяване на човек с ларвите на насекомото в Съединените щати е била докладвана на щатските ветеринарни лекари, както и от асоциацията на производителите на добитък.

Представители на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ и Министерството на здравеопазването на Мериленд не коментираха тази информация пред агенцията.

Ларвите на американската тропическа муха месарка се хранят с месото на добитък и други топлокръвни животни. Първоначално огнище на заразяване с мухи е регистрирано в Централна Америка и Южно Мексико, след което паразитите се разпространяват в други региони.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Уса

    Все още се борим с лудата крава а сега и ларвите на лудата муха месарка трябва да поемем

    06:35 25.08.2025