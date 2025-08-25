Първи заразен в САЩ с ларви на тропическа муха месарка

Американски лекари регистрираха първия случай на заразяване на човек с ларвите на американската тропическа муха месарка в Съединените щати, предаде Ройтерс, позовавайки се на собствени източници.

Според агенцията, инфекцията е открита при човек, пристигнал в Мериленд от Гватемала. Както отбелязва Ройтерс, информация за първия случай на заразяване на човек с ларвите на насекомото в Съединените щати е била докладвана на щатските ветеринарни лекари, както и от асоциацията на производителите на добитък.

Представители на Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ и Министерството на здравеопазването на Мериленд не коментираха тази информация пред агенцията.

Ларвите на американската тропическа муха месарка се хранят с месото на добитък и други топлокръвни животни. Първоначално огнище на заразяване с мухи е регистрирано в Централна Америка и Южно Мексико, след което паразитите се разпространяват в други региони.