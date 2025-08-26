Пъпешът може да е опасен за здравето

При някои заболявания консумацията на пъпеш е противопоказана, предупреди терапевтът Зарема Тен. В интервю за РИА Новости тя посочи кога трябва да се откажем от този летен продукт.

Според Тен, поради високото съдържание на калий и необходимостта от строг контрол на течностите и електролитите, пъпешът е противопоказан при бъбречна недостатъчност. Тя съветва за отказ от пъпеша при индивидуална непоносимост към фруктоза, алергия към пъпеш или кръстосана алергия. Освен това, децата под тригодишна възраст имат висок риск от алергии и проблеми с храносмилането на този продукт.

При диабет е необходимо стриктно да се ограничи консумацията на пъпеш, продължи Тен. При тази диагноза се допускат само 50-100 грама от продукта на ден и то само с разрешение от ендокринолог като част от общ хранителен план на малки порции и не на гладно, като след консумация трябва да се следят нивата на кръвната захар.

Пъпешът не се препоръчва в периоди на обостряне на стомашно-чревни заболявания: гастрит, язва на стомаха и дванадесетопръстника, панкреатит, холецистит, колит, синдром на раздразнените черва, изброи лекарката. Тя допълва, че в период на стабилна ремисия можете внимателно да го ядете на много малки порции, по 100 грама на ден, но само след основното хранене.