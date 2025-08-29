Новини
Кардиолог посочи най-масовите митове за холестерола

29 Август, 2025

Убеждението, че лекарствата за нормализиране на нивата на холестерола се предписват само на възрастни хора, не е вярно

Снимка: Shutterstock
В морето от здравна информация, която ни залива ежедневно, темата за холестерола често е обвита в митове и погрешни схващания. Д-р Ирина Василиева, утвърден кардиолог, хвърля светлина върху най-разпространените заблуди, които могат да застрашат нашето сърдечно здраве.

Митове, които могат да ви изиграят лоша шега

Според д-р Василиева, много хора вярват, че единствено нивото на холестерола в кръвта е достатъчно, за да се оцени рискът от сърдечно-съдови заболявания. „Това е сериозна заблуда!“, категорична е тя. За да се направи точна преценка, е необходимо да се изследва цялостният липиден профил – липидограма, която включва различни показатели, а не само общия холестерол.

Индивидуалният подход е ключът към здравето

Кардиологът подчертава, че не бива да се разчита сляпо на стандартните лабораторни референтни стойности. Всеки организъм е уникален и изисква персонализирана интерпретация на резултатите. „Не се доверявайте на универсални таблици – консултирайте се със специалист, който ще вземе предвид вашите индивидуални особености“, съветва д-р Василиева.

Лекарствата не са само за възрастни

Още един широко разпространен мит е, че медикаментите за контрол на холестерола са предназначени единствено за хора в напреднала възраст. „Това не отговаря на истината!“, опровергава тя. Има случаи, при които млади пациенти, ако не получат навременна терапия, могат да развият сериозни сърдечно-съдови проблеми още преди 35-годишна възраст.

Многофакторен анализ – пътят към правилното лечение

Д-р Василиева обръща внимание, че решението за предписване на лекарства зависи от цялостната здравна картина: пол, възраст, наличие на вредни навици, кръвно налягане, нива на кръвна захар и пикочна киселина, както и други индивидуални фактори. Само така може да се изгради ефективна стратегия за превенция и лечение.

За да опазим сърцето си, е важно да се информираме от достоверни източници и да се доверяваме на експертите. Холестеролът не е враг, а част от сложния пъзел на нашето здраве – важно е да го познаваме и контролираме правилно.


