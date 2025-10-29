Физическата активност е естествена защита от диабет

Физическата активност не само помага на тялото да изгаря калории, но и произвежда специални микрочастици, които защитават панкреатичните клетки, според проучване, проведено от учени от Каролинския институт (KI).

Какво показва работата на докторанта Женгао Уанг? Извънклетъчните везикули - микроскопични мехурчета, които пренасят сигнални молекули между органите - се освобождават в кръвта по време на физическа активност. Те образуват един вид "комуникационна мрежа" между системите на тялото и намаляват риска от диабет, като защитават панкреатичните β-клетки, отговорни за производството на инсулин.

Учените са идентифицирали специална молекула в тези везикули - miR-124 - която регулира стреса на ендоплазмения ретикулум, който уврежда клетките по време на метаболитни нарушения. Измерването на нивото на тази молекула в кръвта може да помогне за наблюдение на ефективността на лечението.

Изследователите се надяват, че разбирането на молекулярните механизми зад „ползите от движението“ ще превърне откритията им в практически медицински решения и ще направи превенцията на метаболитните заболявания достъпна за всички.