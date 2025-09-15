Новини
След Китай, сега и други държави обмислят забрана на прибиращи се дръжки на вратите

15 Септември, 2025 13:23 1 096 7

  • китай-
  • врати-
  • дръжки на вратите-
  • забрана

На пазара се появяват все повече такива автомобили

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Инцидент, в който участват пожарникар и катастрофирала Tesla Model Y, подчертава рисковете за безопасността, свързани с вградените, задвижвани с електричество дръжки на вратите – дизайн, който вече е широко разпространен в много електрически автомобили. Когато електрическата система на Tesla спряла да функционира при катастрофата, един от пътниците, който е бил в съзнание, остава заклещен вътре, защото дръжките на вратите не сработват.

Макар този дизайн, който се използва и в автомобили като Ford Mustang Mach-E, Nissan Leaf и Kia EV6, често да бъде хвален за външния си вид и аеродинамичните си предимства, той може да създаде опасна ситуация в случай на авария. Въпреки че повечето от тези автомобили имат ръчно задействане на вратите, много хора не знаят къде се намира то и как да го използват. По-голямото притеснение е за пътниците, които са в невъзможност да се справят сами с механичното задействане.

В отговор на тези проблеми, свързани с безопасността, вече ви споделихме, че Китай обмисля забрана на вградените дръжки на вратите, което може да принуди автомобилните производители да използват поне частично разположени външни дръжки и механични вътрешни механизми за отваряне. Макар да не е идеално решение, такава регулация може да окаже значително влияние върху глобалния дизайн на автомобилите, като се има предвид важността на Китай като пазар. Освен Китай, още няколко държави също обмислят подобни стъпки, за да увеличат безопасността при инциденти


Поставете оценка:
Оценка 5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво

    13 0 Отговор
    голяма простотия напоследък с тея дръжки, крият ги, слагат ги по разни неудобни места...... кво ви пречат бе европендели ?

    13:32 15.09.2025

  • 2 1488

    3 0 Отговор
    мене така един на паркинга на кауфланд ми отвори вратата, изкара ме от седалката и почна да ме бие и тупа на земята

    мевере мина покрай нас ама нищо не направиха

    13:41 15.09.2025

  • 3 Гост

    7 0 Отговор
    Да си носят по една тесла вътре в Тесла-та при авариен случай да чупят стъклата, както при автобусите.

    13:42 15.09.2025

  • 4 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    Какви времена настанаха....
    А едно време - ръгнеш манивелата в Московеца, па въртиш, въртиш, въртиш...
    Изправиш се, избършещ чело с обратното на ръкава и при следващото завъртане, ако Москвето е милостиво - вземе, че запали. А ти се огледаш гордо, за да видиш колко комшиики си смаял...

    13:50 15.09.2025

  • 5 Хзспцдпзпз

    4 0 Отговор
    По-важният въпрос е защо изобщо се стига до ситуация, при която трябва изрично да се забрани нещо, за което е видно от самолет дори, че не е нито безопасно, нито е практично, а реално е стъпка назад в развитието?

    Всичкото меринджеи и безбройните "отговорници по безопасност и качество" къде спаха, че изобщо са одобрили такъв дизайн? Отговорът ми е ясен, ама откога пък мнението на масовия потребител стана толкова важно?

    Коментиран от #7

    14:01 15.09.2025

  • 6 Баба Гошка

    1 0 Отговор
    Живот като на кино свършва заради изгАзаряване. Отиваш на кино, когато колата ти изпуши. А скоро колата сама ще те откарва, където реши или където я пратят "началниците". И даже вратата няма да можете да отворите, да скочите, ако сте против накъде ви возят. Ха честитУ ви прогресс. Ний си имаме и песен за на трслата дръжжката. Дето я няма.

    14:30 15.09.2025

  • 7 Отговарям:

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хзспцдпзпз":

    Защото гъзарията няма почивен ден! Хич не ми е мъчно за заклещеният!

    14:48 15.09.2025