След критиката за безопасността, Tesla ще замени скритите дръжки на вратите

Tesla преработва своите характерни вградени дръжки на вратите в отговор на опасенията за безопасността, изразени от регулаторните органи в Китай и САЩ. Според главния дизайнер на Tesla, Франц фон Холцхаузен, компанията разработва нов, по-интуитивен дизайн, който ще интегрира електронните и ръчните механизми за отключване в един бутон.

Тази стъпка е в подготовка за новите стандарти за безопасност в Китай, които ще влязат в сила с очакваното през юли 2027 гoдина. Тези регламенти вероятно ще забранят напълно скритите електронни дръжки на вратите, като ще изискват от производителите на автомобили да използват полускрити или традиционни дизайни, които включват механична резервна система.

В САЩ Националната администрация за безопасност на движението по магистралите (NHTSA) също разследва безопасността на дръжките на вратите на Tesla. Разследването, което засяга приблизително 174 000 автомобила Model Y от моделната 2021 година, е в резултат на над 140 жалби от собственици. В тези жалби се съобщава, че електронните врати може да не се отворят при извънредни ситуации, като например при прекъсване на електрозахранването на автомобила. Въпреки че основният фокус е върху Model Y, подобни проблеми са били докладвани и при някои модели Model S и Model 3, което увеличава натиска върху компанията да подобри дизайна на дръжките на вратите.