Някой вече продава най-скъпата нова кола в света

20 Септември, 2025 10:30

Bugatti La Voiture Noire струва 16.7 милиона евро през 2019-та

Някой вече продава най-скъпата нова кола в света - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Bugatti La Voiture Noire, което държи титлата за най-скъпия нов автомобил, продаден някога, при представянето си през 2019 година, сега се предлага за първи път за частна продажба. Първоначално продаден за зашеметяващите 16,7 милиона, появата му на пазара предизвика ново вълнение сред колекционерите на хиперколи.

Идентичността на първоначалния собственик е предмет на интензивни спекулации от години, като ранните слухове свързват колата с личности като Кристиано Роналдо и Фердинанд Пиех. Въпреки това, настоящият собственик остава загадка, макар че се смята, че колата е била закупена нова от швейцарско семейство. Автомобилът е направил няколко редки публични изяви, включително пътуване из Хърватия през 2022 година като част от Supercar Owners Circle, доказвайки, че не е просто кола за гаража.

Някой вече продава най-скъпата нова кола в света

Продажбата се осъществява чрез партньорство между SBX Cars, аукционната платформа, основана от Алекс Хирши (Supercar Blondie), и Broad Arrow Auctions. Процесът е изключително ексклузивен и няма да бъде традиционен публичен аукцион. Вместо това, заинтересованите купувачи трябва да се регистрират в SBX Cars, за да получат частна покана за участие в търга. Въпреки че не са оповестени предварителни оценки или пробег, продавачът без съмнение ще се опита да постигне цена, която надвишава първоначалната рекордна цена на автомобила.

Що се отнася до самия автомобил, La Voiture Noire е построен на платформата на Bugatti Chiron, но е истински уникален, с ръчно изработена каросерия от въглеродни влакна, вдъхновена от легендарния Type 57 SC Atlantic от 1930-те години. Дизайнът му включва уникални LED фарове и стопове. Задвижва се от внушителния 8,0-литров W16 двигател с четири турбокомпресора на Bugatti, който развива 1600 к.с., затвърждавайки статута си на шедьовър както на инженерството, така и на изкуството.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пич

    6 1 Отговор
    Много харесвам Ламборгини и Ферари ! Никога не успях да харесам Бугати !

    10:42 20.09.2025

  • 2 редник

    6 2 Отговор
    /Задвижва се от внушителния 8,0-литров W16 двигател с четири турбокомпресора на Bugatti, който развива 1600 к.с., затвърждавайки статута си на шедьовър както на инженерството, така и на изкуството./

    На инженерството да, но на изкуството?...

    10:44 20.09.2025

  • 3 МДАМ

    6 3 Отговор
    Скоро ще я видим разцепена на Ботевградско шосе...

    10:56 20.09.2025

  • 4 Стига

    2 0 Отговор
    Сте се слюнчили. Купувайте....

    11:01 20.09.2025

  • 5 Зърнарско синче

    3 2 Отговор
    Чакам да ми я доставят, тати ми я поръча, и ще ви пусна кадри как я тествам на Тракия.

    Коментиран от #6

    11:03 20.09.2025

  • 6 Да питам нещо?

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Зърнарско синче":

    ...от Tему ли?

    11:39 20.09.2025

  • 8 Селянинът с колелото

    1 0 Отговор
    6ax ти и колата...дзвер

    11:41 20.09.2025