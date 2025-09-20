Някой вече продава най-скъпата нова кола в света

Bugatti La Voiture Noire, което държи титлата за най-скъпия нов автомобил, продаден някога, при представянето си през 2019 година, сега се предлага за първи път за частна продажба. Първоначално продаден за зашеметяващите 16,7 милиона, появата му на пазара предизвика ново вълнение сред колекционерите на хиперколи.

Идентичността на първоначалния собственик е предмет на интензивни спекулации от години, като ранните слухове свързват колата с личности като Кристиано Роналдо и Фердинанд Пиех. Въпреки това, настоящият собственик остава загадка, макар че се смята, че колата е била закупена нова от швейцарско семейство. Автомобилът е направил няколко редки публични изяви, включително пътуване из Хърватия през 2022 година като част от Supercar Owners Circle, доказвайки, че не е просто кола за гаража.

Продажбата се осъществява чрез партньорство между SBX Cars, аукционната платформа, основана от Алекс Хирши (Supercar Blondie), и Broad Arrow Auctions. Процесът е изключително ексклузивен и няма да бъде традиционен публичен аукцион. Вместо това, заинтересованите купувачи трябва да се регистрират в SBX Cars, за да получат частна покана за участие в търга. Въпреки че не са оповестени предварителни оценки или пробег, продавачът без съмнение ще се опита да постигне цена, която надвишава първоначалната рекордна цена на автомобила.

Що се отнася до самия автомобил, La Voiture Noire е построен на платформата на Bugatti Chiron, но е истински уникален, с ръчно изработена каросерия от въглеродни влакна, вдъхновена от легендарния Type 57 SC Atlantic от 1930-те години. Дизайнът му включва уникални LED фарове и стопове. Задвижва се от внушителния 8,0-литров W16 двигател с четири турбокомпресора на Bugatti, който развива 1600 к.с., затвърждавайки статута си на шедьовър както на инженерството, така и на изкуството.