Alfa Romeo обнови най-малкия си модел

Alfa Romeo обяви актуализации за своя субкомпактен кросоувър Junior. Компанията отбелязва постижението от над 50 000 поръчки за автомобила в световен мащаб, което според нея потвърждава привлекателността на модела въпреки спорната промяна на името от Milano на Junior миналата година.

Гамата на Junior вече предлага по-широк избор от версии. Към средата на гамата е добавена нова версия Sprint, която се отличава с черна каросерия, тонирани стъкла, RGB осветление и навигационна система с разпознаване на пътни знаци. За по-луксозно усещане версията Junior Ti включва отопляеми и електрически регулируеми седалки, кожен волан, алуминиеви педали и предпазна ламарина.

Sport Pack, наличен за версията Ti, включва седалки Sabelt от алкантара, червена тапицерия и външни елементи, вдъхновени от състезателните автомобили. Хибридните модели с този пакет получават и пера на волана.

Techno Pack се предлага за всички версии и включва усъвършенствани технологии като Matrix LED фарове, автономна система за шофиране ниво 2, електрически багажник, 180-градусова камера за задно виждане и 360-градусови паркинг сензори. Включва също безключов достъп, безжично зарядно за смартфон и аудио система с шест високоговорителя.

Гамата от задвижващи агрегати на Junior включва EV, 2WD хибрид и Q4 хибрид със задвижване на четирите колела.