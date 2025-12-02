Porsche 911 няма да бъде plug-in хибрид, поне не и скоро

В категоричния си ангажимент да запази свещената форма и динамика на управлението на своя емблематичен спортен автомобил, Porsche категорично поставя граница: 911 няма да бъде plug-in хибрид (PHEV), поне не докато технологичен скок не направи концепцията жизнеспособна без компромиси. Франк Мозер, вицепрезидент на Porsche за сериите 911 и 718, ясно заяви, че приоритетът е запазването на сложната конструкция на автомобила с двигател отзад и легендарното разпределение на теглото, като отхвърли всяка идея за промяна на размерите на 911 само за да се побере по-голяма батерия и оборудване за зареждане, необходимо за изцяло електрически пробег.

Мозер призна фундаменталния конфликт, присъщ на съвременната електрификация: PHEV изисква значителна батерия, вградена система за зареждане и значително допълнително оборудване, което би принудило инженерите да променят фундаментално автомобила, а това е компромис, който Щутгарт не е склонен да направи. Вместо това Porsche се е посветила на философията за хибридно представяне T-Hybrid. Тази система успява да вмъкне компактния си 400-волтов акумулатор на точно същото място и с физически размери като предишния 12-волтов акумулатор в предния багажник, което е ограничение, което е диктувало дизайна на цялата система, но е запазило свещените пропорции и баланс на теглото на автомобила.

Успехът на тази строго ограничена инженерна разработка вече е очевиден. Новопредставената T-Hybrid система, включваща електрически подпомаган турбокомпресор и мотор, интегриран в PDK трансмисията, промени изцяло представянето на автомобила. Моделът 2026 911 Turbo S вече използва тази технология, за да достигне внушителните 701 конски сили, което го прави най-мощният серийно произвеждан 911 досега.

Въпреки че пътят на PHEV в момента е затворен, Мозер не изключва концепцията завинаги, като отбелязва, че появата на по-малки и по-ефективни батерии – като дългоочакваните твърдотелни клетки – би била „напълно нова игра“, която потенциално би позволила включване без необходимите жертви по отношение на размерите. Освен това Porsche продължава да инвестира в съвременни технологии, като наскоро подаде патент за хибридна система, която използва компактни, високопроизводителни аксиално-поточни двигатели, които биха могли да бъдат идеално подходящи за строгите изисквания за компактност на 911 и бъдещите GT автомобили. Това неуморно преследване на мощност и ефективност, без да се прави компромис с основното усещане при шофиране на 911, подчертава убеждението на Porsche, че макар електрификацията да е от съществено значение, целостта на иконата трябва винаги да е на първо място.