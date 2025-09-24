Новини
Първи поглед към електрическия кросоувър на Bentley

24 Септември, 2025 08:15 325 0

Моделът ще дебютира в края на 2026-та

Първи поглед към електрическия кросоувър на Bentley - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Bentley продължава да работи по своя първи изцяло електрически модел, голям SUV с работното наименование „Urban SUV“. Автомобилът вече бе забелязан по време на тестове във форма, която много прилича на производствения му дизайн, предлагайки най-ясната представа досега за това, което да очакваме преди представянето му в края на 2026 година. Въпреки че кодовото му име подсказва, че става дума за компактен автомобил, по европейските стандарти той все пак е голям SUV, макар и значително по-малък и по-елегантен от Bentayga.

Първи поглед към електрическия кросоувър на Bentley

Дизайнът на новия модел е силно повлиян от концептуалния автомобил Bentley EXP15, като стилът на марката се придвижва в по-модерна, ръбата посока. Той се отличава с класическа форма с голям капак и наклонено предно стъкло – елементи, избрани с цел подобряване на аеродинамиката при висока скорост. Въпреки че е силно прикрит, ясно е, че автомобилът ще запази характерния за Bentley изправен преден край. За първи път за SUV на Bentley, той ще разполага и с безрамковипрозорци. Каросерията е относително ниска, което подсказва, че офроуд способностите не са основен фокус, а големите 22-цолови джанти не изглеждат прекалено големи за арките.

Първи поглед към електрическия кросоувър на Bentley

От техническа гледна точка, новият електрически SUV ще споделя значителна част от своето ДНК с предстоящия Porsche Cayenne EV, тъй като и двата ще бъдат произведени на базата на най-новата версия на платформата PPE. Това включва 800V архитектура, конфигурация с два двигателя и фокус върху усъвършенствана технология на шасито. Очаква се Bentley да се възползва от същите високотехнологични характеристики като Porsche, като например новата технология с двойни клапани на амортисьорите и опцията за система Active-Ride. Въпреки това, поради по-изправената си форма, се очаква Bentley да има малко по-малък пробег, с очакваната стойност от около 650 километра.

Въпреки че интериорният дизайн все още не е потвърден, се очаква той да черпи вдъхновение от концепцията EXP15, с очакваната класическа конфигурация на таблото „Bentley Wings“ с разширени цифрови интерфейси. Новият модел вероятно ще съчетае наследството на марката с модерни цифрови дисплеи, макар че все още не е известно дали ще се откаже от механичните бутони и превключватели на настоящите модели. Сигурно е, че салонът ще бъде изработен от същите луксозни материали – кожа, дърво и метал – които са характерни за производството на Bentley в Крю. Според главния изпълнителен директор Франк-Стефан Вализер, новият електромобил е „супер-гъвкав“ и има за цел да привлече нов тип клиенти, без да замества директно някой от съществуващите модели в гамата.


