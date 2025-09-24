BMW не смята да се отказва от традиционните седани

Докато много автомобилни производители са пренасочили фокуса си от класическите седани към по-печелившите кросоувъри, BMW поддържа ангажимента си към традиционния автомобил под формата на седан. В неотдавнашно интервю за австралийското списание GoAuto Оливър Хайлмер, дизайнерски ръководител на новите автомобили Neue Klasse на марката, заяви, че седанът е „сърцето на марката“ и е „доста стабилен“ на пазара.

Тази ангажираност е дълбоко вкоренена в историята на BMW. Компанията дължи своя възход на емблематични седани като оригиналния „New Class“ 1500 и първата 5 Series, които затвърдиха репутацията ѝ на производител на спортни и елегантни автомобили. Днес BMW поддържа една от най-обширните гами седани сред всички производители на премиум автомобили, като моделите от 3 Series, 5 Series и флагманската 7 Series продължават да водят в съответните си сегменти.

Бъдещата продуктова пътна карта на BMW потвърждава тази отдаденост. Компанията активно разработва няколко нови седана, включително предстоящия изцяло електрически седан i3, който ще бъде последван от нова, визуално съгласувана 3 Series с традиционен двигател с вътрешно горене. Освен това, за следващите години са планирани нови наточени варианти и значителни актуализации за 5 Series и 7 Series, което показва, че фокусът на компанията е както върху електрическите, така и върху седаните с двигатели с вътрешно горене.

В същото интервю Хайлмер даде представа за бъдещата дизайнерска философия на BMW, като заяви, че новият език ще бъде „много по-фин“. Макар че характерната за марката бъбрековидна решетка ще остане, нейният размер и форма ще варират от модел до модел, което подсказва умишлено отклоняване от спорните прекомерно големи решетки от последните години. Този еволюиращ подход към дизайна отразява по-широките усилия за адаптиране към променящите се вкусове на клиентите.