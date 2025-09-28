Xiaomi се подготвя да пусне SUV с над 1000 к.с.

Следвайки рекордните си постижения със седана SU7 Ultra, технологичният гигант Xiaomi не се задоволява с постигнатото. Компанията е готова да представи своята наточена версия на семейния автомобил: мистериозен електрически SUV, за който се смята, че е Xiaomi YU7 GT, е бил забелязан да прави бързи обиколки на Нюрбургринг. Това е ясен анонс, че Xiaomi е решена да затвърди мястото си сред елита на автомобилната индустрия. С годишното обръщение на основателя Лей Джун, насрочено за 25 септември, официалното представяне на този електрически гигант предизвиква интерес. Прототипът, забелязан да се справя с предизвикателната германска писта, е облечен в познатата червено-сива камуфлажна каролина, с която преди това беше SU7 Ultra.

Въпреки това, ламарината под нея разкрива много по-агресивна осанка от стандартния SUV YU7, пуснат на пазара през юни. Наблюдателните фенове веднага забелязват агресивните модификации, включително по-широки калници, подсказващи по-широка следа за по-голяма стабилност, и мускулест заден профил, съчетан със забележимо по-ниска, по-агресивна осанка.

Прототипът е оборудван с голям преден сплитер за управление на въздушния поток и вентилиран капак за подпомагане на термичното управление. Естетиката на състезателния автомобил се допълва от масивни алуминиеви джанти в състезателен стил и забележимо фиксирано задно крило, съчетано със солиден заден дифузьор. Това не е просто стил, а необходимо оборудване за достигане на трицифрени скорости на взискателна писта. YU7 GT ще наследи от четиривратия SU7 Ultra задвижване. Това означава, че според слуховете ще разполага с три електромотора, способни да генерират мощност от над 1000 конски сили. Това поставя този семеен SUV на равна нога с, или дори над, мощността на много утвърдени екзотични суперколи.

Предвид успеха на SU7 Ultra в поставянето на нов рекорд за обиколка на електромобил на Нюрбургринг, присъствието на YU7 GT на пистата едва ли е случайно. Xiaomi явно се стреми към нова корона за производителност на електрически SUV, доказвайки, че екстремните възможности могат да се съчетаят с пакет, подходящ за семейства.