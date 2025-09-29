Новини
Новото Audi RS6: Какво да очакваме?

29 Септември, 2025

Комбито ще получи изцяло нов дизайн

Новото Audi RS6: Какво да очакваме? - 1
Феновете на Audi с нетърпение очакват следващото поколение RS 6 Avant, като се очакват това да еименно флагманът, от който марката се нуждае. Този фокус се засили след слуховете, че проектът за изцяло електрически RS 6 e-tron е бил изоставен. Запознати с темата предполагат, че верните купувачи на комбита с висока производителност просто не са били готови да заменят звука на двигател с вътрешно горене с безшумния електромотор.

След като се появиха слухове, че проектът за електромобила е прекратен, вниманието се насочи отново към наследника на модела с дълъг покрив и двигател с вътрешно горене, за който се очаква да бъде оборудван с plug-in хибридна V8 система, за да се конкурира с модели като BMW M5 Touring. Това е контекстът, в който дигиталният майстор Никита Чуико, известен като kelsonik, е пресъздал своята визия за хипотетичния Audi RS 6 Avant от 2027 година.

Новото Audi RS6: Какво да очакваме?

Вземайки изтънчения дизайн на новото A6, творецът добавя необходимата агресивност: по-ниска, по-широка стойка, доминирана от уголемени въздухозаборници и фин, лъскав черен аеродинамичен пакет. Основният характер е подсилен в задната част от задължителните, централно разположени овални изпускателни тръби, елегантно обрамчени от заден дифузьор. За да допълни фантазията, дизайнът включва класически шестспицови джанти, боядисани в бяло, в комбинация с огромни червени спирачни апарати. Дали тези рендъри ще имат общо с реалността, предстои да разберем през следващите месеци.


