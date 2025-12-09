Новини
Авто »
Сериозен спад в продажбата на китайски коли

Сериозен спад в продажбата на китайски коли

9 Декември, 2025 11:50 489 3

  • китайски автомобили-
  • пазар-
  • тенденции-
  • спад

Най-големият срив за десет месеца разкрива преломната точка

Сериозен спад в продажбата на китайски коли - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният пазар в Китай, който традиционно е световен барометър за сектора, даде тревожни сигнали. През ноември най-големият пазар в света регистрира сериозен спад в продажбите, бележейки втори пореден месец на свиване и най-рязкото понижение за почти година. Според данни, цитирани от Reuters, общите продажби на леки автомобили са се свили с внушителните 8.5% на годишна база.

Китайската асоциация на производителите на леки автомобили (CAAM) официално потвърди, че през ноември са реализирани 2.24 милиона автомобила, като този неочакван застой идва на фона на засилваща се вътрешна конкуренция и безпрецедентен брой нови модели, които заливат пазара – обстоятелства, които обикновено биха подкрепили ръста.

Въпреки общата апатия в продажбите, има един сектор, който продължава да се движи с главоломна скорост: този на новите енергийни превозни средства (NEV). Продажбите на електрически и хибридни автомобили достигнаха исторически връх, представлявайки рекордните 58.9% от всички продажби.

Но това се дължи основно на субсидираните държавни програми за замяна на класическите автомобили с електрически и хибридни превозни средства, които дават резултат. През първите единадесет месеца на годината, този преход е обхванал 11.2 милиона превозни средства, което очертава трайната посока на развитие, начертана от Пекин.

Междувременно, докато вътрешният пазар се колебае, китайският автомобилен износ продължава да бъде във възход. Общият ръст на износа от Китай е достигнал феноменалните 52.4%, което е почти двойно повече спрямо 27.7% през октомври. Анализатори от CMBI (China Merchants Bank International) прогнозират, че през следващата година основната част от този експортен скок ще дойде от NEV сектора. Очаква се износът на електрически и хибридни автомобили да нарасне с 40% на годишна база, достигайки прогнозираните 2.83 милиона превозни средства.

Изглежда, че 2026 година ще бъде година на консолидация. CMBI предвиждат, че общите продажби на автомобили в Китай ще останат "на практика непроменени" през следващата година, което може да се тълкува като сигнал за насищане на пазара, който обаче крие и възможности за онези производители, които залагат на световните пазари.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 така е

    2 0 Отговор
    Голяма рядкост е в Западна Европа да видите китайски автомобил.

    11:58 09.12.2025

  • 3 Любознателен

    2 1 Отговор
    И каква е връзката между съдържание и заглавие? Че нещо не ми стана ясно

    11:58 09.12.2025