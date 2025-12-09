Сериозен спад в продажбата на китайски коли

Автомобилният пазар в Китай, който традиционно е световен барометър за сектора, даде тревожни сигнали. През ноември най-големият пазар в света регистрира сериозен спад в продажбите, бележейки втори пореден месец на свиване и най-рязкото понижение за почти година. Според данни, цитирани от Reuters, общите продажби на леки автомобили са се свили с внушителните 8.5% на годишна база.

Китайската асоциация на производителите на леки автомобили (CAAM) официално потвърди, че през ноември са реализирани 2.24 милиона автомобила, като този неочакван застой идва на фона на засилваща се вътрешна конкуренция и безпрецедентен брой нови модели, които заливат пазара – обстоятелства, които обикновено биха подкрепили ръста.

Въпреки общата апатия в продажбите, има един сектор, който продължава да се движи с главоломна скорост: този на новите енергийни превозни средства (NEV). Продажбите на електрически и хибридни автомобили достигнаха исторически връх, представлявайки рекордните 58.9% от всички продажби.

Но това се дължи основно на субсидираните държавни програми за замяна на класическите автомобили с електрически и хибридни превозни средства, които дават резултат. През първите единадесет месеца на годината, този преход е обхванал 11.2 милиона превозни средства, което очертава трайната посока на развитие, начертана от Пекин.

Междувременно, докато вътрешният пазар се колебае, китайският автомобилен износ продължава да бъде във възход. Общият ръст на износа от Китай е достигнал феноменалните 52.4%, което е почти двойно повече спрямо 27.7% през октомври. Анализатори от CMBI (China Merchants Bank International) прогнозират, че през следващата година основната част от този експортен скок ще дойде от NEV сектора. Очаква се износът на електрически и хибридни автомобили да нарасне с 40% на годишна база, достигайки прогнозираните 2.83 милиона превозни средства.

Изглежда, че 2026 година ще бъде година на консолидация. CMBI предвиждат, че общите продажби на автомобили в Китай ще останат "на практика непроменени" през следващата година, което може да се тълкува като сигнал за насищане на пазара, който обаче крие и възможности за онези производители, които залагат на световните пазари.