Новини
Porsche разкри интериора на новия Cayenne

1 Октомври, 2025 10:37 652 4

Кросоувърът ще дебютира съвсем скоро

Porsche разкри интериора на новия Cayenne - 1
Галин Ганев

Porsche преждевременно разкри дигиталния интериор на предстоящия Cayenne Electric, самостоятелен модел, който ще се присъедини към съществуващата гама от бензинови и хибридни автомобили по-късно тази година.

Това което Porsche смело нарича „интериорът на бъдещето“ е архитектура, доминирана от екрани, предназначена да се разпространи в цялата им гама от модели. В основата на дизайна е новият Flow Display, огромен, извит OLED екран, който се интегрира безпроблемно в таблото. Макар Porsche да е запазил няколко аналогови елементи – физически превключватели за важни функции като температура, скорост на вентилатора и звук – общият ефект е радикално отклонение от класическата сдържаност на Porsche, като традицията е заменена с високотехнологичен, осветен с настроение цифров почерк..

Porsche разкри интериора на новия Cayenne

Централният Flow Display е допълнен от 14,25-инчов OLED цифров инструментален панел, колосален опционален 87-инчов head-up дисплей с разширена реалност и специален 14,9-инчов екран за пътниците, който позволява управление на приложения и дори стрийминг на видео, без да разсейва водача. Технологичната офанзива се подсилва допълнително от нов гласов асистент, задвижван от изкуствен интелект, и Porsche Digital Key, който може да се споделя безопасно с до седем потребители.

Porsche предлага безпрецедентна персонализация с 13 цветови схеми за интериора, пет пакета акценти и четири пакета за интериора. Новите „Mood Modes“ координират осветлението, климатика, аудио системата и функциите на седалките, за да създадат различни атмосфери в интериора според желанието. Изборът на материали също отразява тази комбинация от старо и ново: клиентите могат да изберат традиционна кожа в нови нюанси като магнезиево сиво, лавандула или веган-приятелски Race-Tex интериор с класически текстил с Pepita мотив.

Акцентите в хардуера продължават с най-големия стъклен покрив, монтиран някога на Porsche – плъзгаща се панорама, която включва електрохромна функция за променливо управление на светлината с настройки за прозрачно, полупрозрачно и матово. Допълнителен слой комфорт добавя функцията за отопление на повърхностите, като подлакътниците и панелите на вратите, в допълнение към обичайните отопляеми седалки и волан. Накрая, стандартно монтираните електрически регулируеми задни седалки дават приоритет на комфорта на пътниците или на обема на багажното пространство според желанието.


  • 1 Ясно

    3 0 Отговор
    Един , втори дисплей ...Пореден таблет на колела ..

    10:51 01.10.2025

  • 2 Само перденца липсват

    3 0 Отговор
    А аналоговия часовник над телевизора за чий е?

    10:52 01.10.2025

  • 3 име

    1 0 Отговор
    По принцип телевизорите се слагат в хола, не в колата, но явно производителите на телевизори ще видят бая конкуренция от производителите на коли.

    11:26 01.10.2025

  • 4 Кой туй

    0 0 Отговор
    Тва почва да прилича на порно-студио с тия декори и оскъдно осветление.

    11:47 01.10.2025