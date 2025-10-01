Последният Focus ST слезе от поточната линия

Ford Focus ST официално приключи своето производство , като последният екземпляр слезе от конвейера в завода в Саарлуис, Германия, в петък, 26 септември. Този момент бележи края на десетилетна традиция за „синия овал“, тъй като производството на стандартния модел Focus също ще бъде прекратено напълно през ноември.

Това се очакваше от доста време, като поръчките за почитаемия хот хечбек бяха прекратени преди месеци. Това следва прекратяването през 2023 година на производството на неговия също толкова прочут по-малък брат, Fiesta ST, ход, който главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли защити, заявявайки, че въпреки че са „обичани от много клиенти“, автомобилите просто не генерират значителна печалба.

Стратегическото отклонение от традиционните автомобили е нанесло тежки щети на присъствието на Ford на континента. С изчезването на Fiesta и Mondeo пазарният дял на марката в Европа е спаднал до едва 3,3%, изоставайки от конкуренти като Hyundai и Kia, които имат по 4%. През първите осем месеца на годината продадените 260 342 автомобила на Ford изглеждат особено оскъдни в сравнение с обема, отчетен от гиганти като Volkswagen Group или дори само Skoda, което подчертава сериозността на свиването на пазара.

Изчезването на Focus ST допълнително подчертава ускоряващото се свиване на сегмента на европейските автомобили с високи характеристики. Наскоро станахме свидетели на излизането от пазара на модели като Honda Civic Type R поради строгите стандарти за емисии, докато Hyundai i20 N и i30 N изчезнаха, а Peugeot 308 GTi е далечен спомен. Въпреки че все още съществуват опции от VW Group, включително Golf GTI/R и Audi S3/RS3 Sportback, заедно с предложенията от BMW и AMG, както и Toyota GR Yaris, цялата категория явно е изчезващ вид.

С наближаващия призрак на регулациите Euro 7 и потенциалната забрана на двигателите с вътрешно горене през 2035 година, производителите се опитват да пренасочат ентусиастите към електрически алтернативи като VW ID.3 GTX и Abarth 500e. За мнозина обаче тези безшумни скоростни автомобили просто не могат да заменят инстинктивната, задвижвана с бензин слава на оригиналните хотхечове.