Audi A2 ще има наследник

Audi прави смела заявка с предстоящия си електромобил, като ясно анонсира, че това е много повече от просто електрифицирана версия на настоящия хечбек A3. Въз основа на първите погледи към производствения прототип, новият автомобил изглежда като духовно и естетическо прераждане на емблематичното Audi A2 от началото на 2000-те години, като може би дори се конкурира с класа над своя предшественик. Макар че основата му ще бъде споделена с Volkswagen ID.3 и Cupra Born, ламарината на Audi го отличава с по-агресивна, по-малко изправена стойка и футуристична линия.

Най-ясното поклонение пред A2 е изразеният дизайн с изнесена напред кабина, с наклонено предно стъкло и малък капак – форма, явно усъвършенствана за аеродинамична ефективност. Важно е, че линията на покрива е по-ниска и по-елегантна от тази на VW, като завършва с отличителна, агресивно извита задна част, която директно напомня на A2. Ентусиастите ще забележат и допълнителни дизайнерски елементи, които го свързват с оригинала, включително кръгли, разширени калници, малък спойлер на багажника и двукомпонентен дизайн на стъклената задна врата за по-широко отваряне. Предвид силното вдъхновение от A2, вече се появяват спекулации, че този модел, въпреки че е с един клас по-голям от оригиналния супермини, може да възроди името „A2 e-tron”.

Стилът на предната част е в съответствие с настоящите тенденции на Audi, като се отличава с тънки горни дневни светлини над по-малките главни фарове, както и с решетка и задни светлини, наподобяващи тези на Q4 – въпреки че очакваните окончателни детайли ще бъдат уникални при официалното му представяне през следващата година. Разработката изглежда е напреднала твърде много, за да може да се възприеме напълно най-новият дизайн език на новия шеф Масимо Фраскела, който се присъедини едва преди година, макар че все още са възможни малки промени, вероятно подобни на тези, за които се носят слухове за Q7.

От техническа гледна точка, този нов електромобил ще се движи на актуализирана MEB платформа, наречена MEB+, която вече се използва за Q4 e-tron. Това позициониране поставя новия автомобил като електрически вариант на традиционния A3 с вътрешно горене. Очаква се той да споделя всички основни подобрения от обновения ID.3, като използва заден електромотор и батерия, монтирана на пода. Купувачите могат да очакват избор от батерии, вероятно отразяващ капацитетите от 58kWh, 77kWh и 79kWh, които са налични в момента в семейството MEB, с висока вероятност за стандартна конфигурация с един мотор на задния мост и силна възможност за мощен вариант с два мотора, който да допълни гамата.