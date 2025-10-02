Skoda загатна за появата на наточена Fabia

Skoda се готви да представи новата, фокусирана върху производителността Fabia, кръстена интригуващо „130”, чиято грандиозна премиера е насрочена за 7 октомври 2025 година. Това наименование е силно носталгично и веднага напомня за легендарната Skoda 130 RS, известна с любов като „Porsche на източноевропейските държави”.

Оригиналният 130 RS, който дебютира през 1975 година, беше истински шампион на пистата. С тегло от едва 710 кг, той съчетаваше минималната си маса с мощен 1,3-литров DOHC двигател, за да си осигури доминиращи победи, включително победа в своя клас на легендарното рали Монте Карло през 1977 година и титлата на марката в Европейския шампионат за туристически автомобили през 1981 година.

Тийзър видеото за новата Fabia 130 показва компактен автомобил с ясно изразен спортен аеродинамичен профил и агресивни линии. Динамичният външен вид, съчетан с ретро името, предизвика сериозни спекулации сред ентусиастите.

Обсъжданията в бранша се фокусират върху потенциална конкуренция между платформи. Ключовият фактор е общата техническа основа между Fabia и VW Polo GTI. Наскоро беше забелязан тестови прототип със спортни елементи, което накара мнозина да повярват, че Škoda се готви да заимства двигател от Polo GTI.

Ако Skoda продължи с истинска версия с висока производителност – по същество съвременна Fabia RS – това би било с очаквания допълнение, което ще вдъхне нов живот на гамата Fabia. Предвид общата шаси, адаптирането на мощната механика на GTI е напълно възможно.