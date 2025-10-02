Новини
Skoda загатна за появата на наточена Fabia

2 Октомври, 2025 10:53 270 1

Почит към една рали легенда

Skoda загатна за появата на наточена Fabia - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Skoda се готви да представи новата, фокусирана върху производителността Fabia, кръстена интригуващо „130”, чиято грандиозна премиера е насрочена за 7 октомври 2025 година. Това наименование е силно носталгично и веднага напомня за легендарната Skoda 130 RS, известна с любов като „Porsche на източноевропейските държави”.

Оригиналният 130 RS, който дебютира през 1975 година, беше истински шампион на пистата. С тегло от едва 710 кг, той съчетаваше минималната си маса с мощен 1,3-литров DOHC двигател, за да си осигури доминиращи победи, включително победа в своя клас на легендарното рали Монте Карло през 1977 година и титлата на марката в Европейския шампионат за туристически автомобили през 1981 година.

Skoda загатна за появата на наточена Fabia

Тийзър видеото за новата Fabia 130 показва компактен автомобил с ясно изразен спортен аеродинамичен профил и агресивни линии. Динамичният външен вид, съчетан с ретро името, предизвика сериозни спекулации сред ентусиастите.

Skoda загатна за появата на наточена Fabia

Обсъжданията в бранша се фокусират върху потенциална конкуренция между платформи. Ключовият фактор е общата техническа основа между Fabia и VW Polo GTI. Наскоро беше забелязан тестови прототип със спортни елементи, което накара мнозина да повярват, че Škoda се готви да заимства двигател от Polo GTI.

Skoda загатна за появата на наточена Fabia

Ако Skoda продължи с истинска версия с висока производителност – по същество съвременна Fabia RS – това би било с очаквания допълнение, което ще вдъхне нов живот на гамата Fabia. Предвид общата шаси, адаптирането на мощната механика на GTI е напълно възможно.


  • 1 Олеле

    ... с мощен 1,3-литров DOHC двигател?!

    11:03 02.10.2025