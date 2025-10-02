Новини
Авто »
Блъснаха личната Zonda F на Хорацио Пагани

Блъснаха личната Zonda F на Хорацио Пагани

2 Октомври, 2025 16:22 1 148 2

  • pagani-
  • zonda-
  • huayra-
  • пагани-
  • хорацио

Инцидентът се е случил по време на фирмено събитие

Блъснаха личната Zonda F на Хорацио Пагани - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Един от най-значимите Pagani Zonda F– автомобил, носещ ДНК-то на самия основател на марката се сблъска със скала по време на ежегодното събитие наречено „Raduno“.

Колата е шаси номер четири от ултра-ексклузивната серия от 25 броя Zonda F Roadster. Още по-важно е, че той има дълбока лична връзка с Хорацио Пагани, тъй като е бил собственост на първия му клиент и именик на Huayra BC, покойния Бени Кайола, преди да се присъедини към личната колекция на Хорацио през 2010 година. Освен това, той запазва оригиналните си, немодернизирани фабрични спецификации, което повишава стойността му до небесни висоти за колекционерите и ценителите на този тип автомобили.

Блъснаха личната Zonda F на Хорацио Пагани

Сблъсъкът, чиято точна причина и водач остават загадка, изглежда е станал на тесен провинциален път, нанасяйки тежки повреди на задната част на Zonda. Белият роудстър се е ударил в каменна стена, напълно разбивайки задната част. Свидетели отбелязват, че едно от задните колела е сериозно изкривено, което сочи към сериозна повреда на специално изработената геометрия на окачването под карбоновата каросерия. Деликатната карбонова задна броня, дифузьор и капак на двигателя са напълно разбити. Необичайната позиция на предната част подсказва, че ударът може да е бил предшестван от или да е включвал вторичен контакт, вероятно със син ван, забелязан наблизо, който също е претърпял повреда в предната част.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,да

    2 0 Отговор
    В Горубляне, нов внос, малко боя и е готова.

    17:10 02.10.2025

  • 2 Вместо Зонда

    0 0 Отговор
    Ми да кара Хонда, като мен. Няма грешка

    17:44 02.10.2025