Блъснаха личната Zonda F на Хорацио Пагани

Един от най-значимите Pagani Zonda F– автомобил, носещ ДНК-то на самия основател на марката се сблъска със скала по време на ежегодното събитие наречено „Raduno“.

Колата е шаси номер четири от ултра-ексклузивната серия от 25 броя Zonda F Roadster. Още по-важно е, че той има дълбока лична връзка с Хорацио Пагани, тъй като е бил собственост на първия му клиент и именик на Huayra BC, покойния Бени Кайола, преди да се присъедини към личната колекция на Хорацио през 2010 година. Освен това, той запазва оригиналните си, немодернизирани фабрични спецификации, което повишава стойността му до небесни висоти за колекционерите и ценителите на този тип автомобили.

Сблъсъкът, чиято точна причина и водач остават загадка, изглежда е станал на тесен провинциален път, нанасяйки тежки повреди на задната част на Zonda. Белият роудстър се е ударил в каменна стена, напълно разбивайки задната част. Свидетели отбелязват, че едно от задните колела е сериозно изкривено, което сочи към сериозна повреда на специално изработената геометрия на окачването под карбоновата каросерия. Деликатната карбонова задна броня, дифузьор и капак на двигателя са напълно разбити. Необичайната позиция на предната част подсказва, че ударът може да е бил предшестван от или да е включвал вторичен контакт, вероятно със син ван, забелязан наблизо, който също е претърпял повреда в предната част.