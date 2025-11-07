Купуваш апартамент за 30 милиона долара и получаваш Pagani Utopia подарък

Новото жилищно начинание на Pagani определено повиши нивото на ексклузивност на пазара на ултралуксозни недвижими имоти. Следвайки успешните модели на конкуренти като Porsche и Aston Martin на брега на Маями, Pagani Residences е архитектурно продължение на манията на Хорацио Пагани към прецизен дизайн и изработка по поръчка.

Върхът на това италианско-аржентинско автомобилно изкуство се намира в двата дуплекс пентхауса, които увенчават 28-ия и 29-ия етаж. По-голямото жилище е с пет спални и шест бани и се продава за 30 милиона долара, а вариантът с четири спални и пет бани е на цена 28,5 милиона долара. И двете предлагат впечатляващи двуетажни жилищни пространства с 4-метрови тавани, частни асансьори и просторни тераси. Интериорът, лично подбран от Пагани и екипа на Pagani Arte, се отличава с ексклузивни довършителни работи като светъл дъбов паркет в характерния за марката шевронен дизайн и скулптурни стълбища.

Най-голямата атракция обаче е Pagani Utopia Roadster „Miami Edition“ – ексклузивна кола, лично проектирана от самия Хорацио Пагани в специално избран нюанс на синьо, вдъхновен от морето и небето на Маями. Този хиперкар, подарък при покупката на пентхауса, се задвижва от 6,0-литров V12 битурбо двигател Mercedes-AMG, развиващ 852 конски сили и 1100 Nm въртящ момент, с максимална скорост 350 км/ч. Купувачите могат да избират между седемстепенна ръчна скоростна кутия или автоматична скоростна кутия.

Освен безплатния хиперкар, собствениците на пентхауси получават и пътуване до свещените зали на Pagani в Модена, Италия, включващо частна обиколка на Horacio Pagani Museo и преживяване в Atelier. Важно е да се отбележи, че това пътуване включва лична среща с Хорацио Пагани и екипа на Pagani Arte, предлагаща възможност за индивидуално проектиране и персонализиране на новия им дом в Маями.

За тези, които не са на пазара за небесен дворец за 30 милиона долара и Utopia, обикновените апартаменти в ексклузивната кула със 70 резиденции започват от по-достъпната цена от 3,7 милиона долара. Pagani Residences, чието завършване е планирано за 2027 година, затвърждава статута на Маями като крайната точка, където се пресичат хиперколите и луксът на небостъргачите.