Европейските пътни знаци с "радиовълни": Какво означават и как влияят на безопасността на движението

Пътната мрежа на Европа е все по-наситена с пътни знаци, съдържащи символи, наподобяващи радиовълни или радарни импулси. Тези знаци имат за цел да информират водачите за наличието на фоторадари, системи за контрол на скоростта или други средства за наблюдение на трафика. Проблемът е, че въпреки стремежа към унификация, липсата на единен стандарт превръща тези символи в източник на объркване за международните шофьори.

Съществуват около дузина разновидности на тези знаци, които се различават по форма, цвят и съдържание. Докато някои предупреждават за зона за контрол на скоростта, други сигнализират за автоматично записване на нарушения, измерване на минимално разстояние, шум или дори за електронно пътно плащане.

Вече ви разказахме за това, че Испания въведе един от най-новите знаци – S991f, който използва пиктограмата на радиоимпулси, но измерва разстоянието между автомобилите, а не скоростта. Знакът предупреждава за устройство за контрол на минималната безопасна дистанция, която обикновено не трябва да надвишава 70 метра.

Въвеждането на този знак доведе до огромен ръст на глобите за нарушаване на дистанцията. Най-малката грешка във визуалната преценка на водача се регистрира от устройството и води до санкция от 200 евро, плюс четири наказателни точки в шофьорската книжка.

Възмущението на шофьорите е сериозно, тъй като, докато скоростта може да се следи лесно със скоростомер, визуалното определяне на точното разстояние е изключително трудно. Това поставя въпроса за отмяна на знака поради неговата неяснота и потенциал за несправедливи глоби.

Във Франция пък радарните "радиовълни" се използват за борба с агресивното шумово замърсяване. Там има специален знак, който предупреждава за шумов радар (акустичен радар). Това устройство измерва не скорост или разстояние, а нивото на шума, излъчвано от превозното средство.

Париж и Женева са пионери във внедряването на такива системи, като във Франция експериментите се провеждат между 2022 и 2025 година в седем пилотни района (включително Ница и Тулуза). Подобни шумомери вече са въведени и в Испания.

Португалия, от друга страна, използва знаци с радарни импулси, които падат диагонално върху силуета на автомобила, за да предупреди водачите за навлизане в зона с електронно пътно платено шофиране. Знакът може да показва както входа на платен път, така и разстоянието или посоката към него.

В заключение ще кажем, че Европа е осеяна с подобни "радарни" знаци с радиовълни, които предоставят най-разнообразни информационни съобщения – от измерване на скорост, през разстояние и шум, до електронни пътни такси. Липсата на унифициране на тези символи значително затруднява живота на шофьорите, които могат да видят познат знак в съседна държава със съвсем различно значение, което пряко застрашава безопасността на движението и създава объркване.