Електромобилите: Зелената революция, която остави работниците на червено

Европейският автомобилен сектор се намира в центъра на епохален преход, но "зелената революция" на електромобилността започва да хвърля дълги сенки върху пазара на труда. Нови данни от Ifo и Indeed, анализирали над 1,7 милиона обяви за работа, разкриват една разочароваща истина: производителите на електрически автомобили не бързат да наемат нов персонал, а броят на свободните места в индустрията рязко спада. Изглежда, че автомобилният свят е започнал да плаща цената за забавянето на пълното внедряване на електромобилността.

Фабриките спират, търсенето се свива

Към юни 2025 година свободните работни места в европейските компании, фокусирани върху електрическите превозни средства, са били с 20% повече, отколкото при тези с двигатели с вътрешно горене. Звучи оптимистично, но има уловка: общият брой на търсените кандидати в EV сектора е намалял наполовина спрямо края на 2023 г. С други думи, новата индустрия просто не е готова да поеме съкратените кадри от старата.

Ситуацията е най-драматична в Германия – европейският лидер. Свободните места в автомобилната индустрия там са намалели с две трети спрямо август 2023 г. В комбинация с 21% спад в производството на леки автомобили през август 2025 г. (прекъсвайки тримесечен ръст), картината е мрачна.

"Stellantis" дърпа ръчната спирачка

За да управлява запасите и да се адаптира към намаляващото търсене, гигантът Stellantis Group предприе драстични мерки. Шест от заводите ѝ в Европа – включително във Франция, Германия, Италия, Полша и Испания – спират производството за няколко седмици.

Най-показателен е примерът със завода в Поаси (Франция), където се произвеждат Opel Mokka и DS3. Първоначалното тридневно спиране е удължено на три седмици (от 13 до 31 октомври). В резултат на това, две хиляди служители ще бъдат пуснати в неплатен отпуск. Това е сигнал за тревога, че дори големите концерни се затрудняват да балансират производствения капацитет с реалното търсене на пазара.

Десетки хиляди съкращения – трайна тенденция

За доставчиците на автомобилни компоненти ситуацията е още по-тежка. Тяхната активност по наемане на персонал не се е възстановила от кризата през 2019 г., а експертите прогнозират затварянето на шест завода за компоненти в Германия до 2030 година.

Перспективите за заетост са обезсърчителни: Загубените работни места от 2019 година насам са 245 000, при това само в автомобилния сектор. А прогнозите са още по лоши - до 2035 година още 190 000 работни места. Сред най.толеми планове за съкращения са:

Volkswagen: 35 000 работни места до 2030 г.

Audi: 7500 служители до 2029 г.

ZF Friedrichshafen: 14 000 работни места.

Mercedes-Benz вече потвърди затварянето на завода си за Sprinter в Лудвигсфелде през 2030 година с преместване на електрическото производство в Полша.

Изглежда, че въпреки всички обещания, преходът към електромобилност е преструктуриране, което ще бъде осъществено не чрез наемане на нов персонал, а чрез съкращаване на стария. Индустрията и политиците трябва спешно да намерят решение за преквалификацията на тези десетки хиляди специалисти, преди зелената мечта да се превърне в социален кошмар.

Въпросът е: Кога ще започне да работи "мрежата за сигурност" за работниците, които всъщност изградиха европейската автомобилна мощ?