Електромобилите: Зелената революция, която остави работниците на червено

28 Септември, 2025 13:00 1 330 10

Ситуацията е най-драматична в Германия

Електромобилите: Зелената революция, която остави работниците на червено - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейският автомобилен сектор се намира в центъра на епохален преход, но "зелената революция" на електромобилността започва да хвърля дълги сенки върху пазара на труда. Нови данни от Ifo и Indeed, анализирали над 1,7 милиона обяви за работа, разкриват една разочароваща истина: производителите на електрически автомобили не бързат да наемат нов персонал, а броят на свободните места в индустрията рязко спада. Изглежда, че автомобилният свят е започнал да плаща цената за забавянето на пълното внедряване на електромобилността.

Фабриките спират, търсенето се свива

Към юни 2025 година свободните работни места в европейските компании, фокусирани върху електрическите превозни средства, са били с 20% повече, отколкото при тези с двигатели с вътрешно горене. Звучи оптимистично, но има уловка: общият брой на търсените кандидати в EV сектора е намалял наполовина спрямо края на 2023 г. С други думи, новата индустрия просто не е готова да поеме съкратените кадри от старата.

Ситуацията е най-драматична в Германия – европейският лидер. Свободните места в автомобилната индустрия там са намалели с две трети спрямо август 2023 г. В комбинация с 21% спад в производството на леки автомобили през август 2025 г. (прекъсвайки тримесечен ръст), картината е мрачна.

"Stellantis" дърпа ръчната спирачка

За да управлява запасите и да се адаптира към намаляващото търсене, гигантът Stellantis Group предприе драстични мерки. Шест от заводите ѝ в Европа – включително във Франция, Германия, Италия, Полша и Испания – спират производството за няколко седмици.

Най-показателен е примерът със завода в Поаси (Франция), където се произвеждат Opel Mokka и DS3. Първоначалното тридневно спиране е удължено на три седмици (от 13 до 31 октомври). В резултат на това, две хиляди служители ще бъдат пуснати в неплатен отпуск. Това е сигнал за тревога, че дори големите концерни се затрудняват да балансират производствения капацитет с реалното търсене на пазара.

Десетки хиляди съкращения – трайна тенденция

За доставчиците на автомобилни компоненти ситуацията е още по-тежка. Тяхната активност по наемане на персонал не се е възстановила от кризата през 2019 г., а експертите прогнозират затварянето на шест завода за компоненти в Германия до 2030 година.

Перспективите за заетост са обезсърчителни: Загубените работни места от 2019 година насам са 245 000, при това само в автомобилния сектор. А прогнозите са още по лоши - до 2035 година още 190 000 работни места. Сред най.толеми планове за съкращения са:

Volkswagen: 35 000 работни места до 2030 г.
Audi: 7500 служители до 2029 г.
ZF Friedrichshafen: 14 000 работни места.

Mercedes-Benz вече потвърди затварянето на завода си за Sprinter в Лудвигсфелде през 2030 година с преместване на електрическото производство в Полша.

Изглежда, че въпреки всички обещания, преходът към електромобилност е преструктуриране, което ще бъде осъществено не чрез наемане на нов персонал, а чрез съкращаване на стария. Индустрията и политиците трябва спешно да намерят решение за преквалификацията на тези десетки хиляди специалисти, преди зелената мечта да се превърне в социален кошмар.

Въпросът е: Кога ще започне да работи "мрежата за сигурност" за работниците, които всъщност изградиха европейската автомобилна мощ?


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Китайците измислиха йонни батерии шест пъти по мощни от литиевите.

    Коментиран от #4, #10

    13:06 28.09.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 4 Отговор
    Зеленото "Розовото бъдеще",
    май е доста... черно🤔

    13:07 28.09.2025

  • 3 Хм...

    5 1 Отговор
    Май не са виновни електромобилите, а намаленото търсене. Големите автомобилни концерни бяха свикнали и с големи продажби в Азия, но конкуренцията там почти ги изхвърли.

    13:07 28.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А евроGEйците измислиха...
    капачка която ти бърка в носа докато пиеш🤣

    13:08 28.09.2025

  • 5 каква стана тя........

    3 0 Отговор
    геюви, ивреи и фашисти на кормилото на геюропата......

    13:16 28.09.2025

  • 6 Тесльо=идиот

    0 4 Отговор
    Тесла ще наеме освободените работници за предстоящото разширяване на завода в Германия.Тесла продава с 50% ръст и до 2030 година ще произвежда и продава по 20 милиона Тесли годишно.Статистически е доказано.

    13:19 28.09.2025

  • 7 Светлина в тунела

    0 0 Отговор
    Тези и още много работници ще бъдат наети в десетките заводи за производство на батерии в Европа.

    Също така трябва да бъдат изградени милиони и милиони нови зарядни станции които няма да се построят сами.


    Тези зарядни станции трябва да бъдат захранени с ток и за целта трябва да бъдат инсталирани милиарди фотоволтаични панели, за които също са необходими работници.

    Производството на батерии е напълно нова индустрия, за която трябва да бъдат изградени още нови индустрии за производство на натрий например.

    13:34 28.09.2025

  • 8 Асен

    0 0 Отговор
    Ако ги пуснат на нормални цени ще и търсене а сега са космически!

    13:34 28.09.2025

  • 9 Светлина в тунела

    0 0 Отговор
    Ето милиони и милиони новият работни места. Но както винаги тази светлина в тунела ще се окаже, че не е края на тунела за Европа, а идващия товарен влак. Китайски.

    Политиците даже не говорят за тези нови работни места, камо ли да работят активно за тяхното осигуряване.

    13:34 28.09.2025

  • 10 Е то лития не образува ли йони

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    тоест нищо не каза.

    13:35 28.09.2025