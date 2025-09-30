Европейският автомобилен пазар е в застой заради много бавния „зелен“ преход

Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) обяви последните данни, които, въпреки временния оптимизъм от август, рисуват картина на умерена стагнация. През първите осем месеца на 2025 година пазарът на нови автомобили в ЕС отбелязва незначителен спад от 0.1% спрямо миналата година. Това е почти никакъв растеж и сигнал, че потребителите продължават да бъдат предпазливи.
Регистрирани са общо 7 168 848 нови автомобила, което може да изглежда внушително, но липсата на осезаем ръст на пазара е факт, който не може да бъде пренебрегнат. Дори август, който е вторият пореден месец на растеж (+5.3%), не успява да компенсира общото вяло представяне.
Електрическата мобилност е недостатъчно бърза
Най-притеснителната новина идва от електрическите автомобили. Въпреки че продажбите им растат (достигайки 15.8% пазарен дял), ACEA категорично заявява, че този темп е значително по-нисък от необходимото на настоящия етап от "зеления" преход.
С други думи, гръмките призиви за електрификация и амбициозните регулации явно не са достатъчни да убедят масовия потребител. Хибридите продължават да бъдат "най-популярният избор" с 34.7% дял, което показва предпочитание към компромисно решение, а комбинираният дял на бензиновите и дизеловите автомобили, тоест тези само с ДВГ все още държи най-висок процент от 37.5%. Изглежда, че скъпите електрически модели и все още неоптимизираната инфраструктура задържат така желаната от упровниците на ЕС, революция.
Дори големите пазари дават смесени сигнали. Докато Германия (+39,2%) и Белгия (+14,4%) показват силен ръст, Франция регистрира спад от 2%, което е сериозен негативен знак за един от ключовите пазари в ЕС.
Статуквото в Топ 10: малко изненади
В челната десетка цари предвидимост, което също не е знак за динамичност. Volkswagen продължава да доминира с над 814 000 регистрации, следван от Toyota и Skoda. Класацията е силно зависима от големите европейски концерни, които имат добре изградена мрежа.
Въпреки че е добре, че големите марки като BMW и Mercedes са в челната десетка, това до голяма степен показва липса на промяна във вкусовете на потребителите и забавено навлизане на нови играчи на пазара. Hyundai е на последно място в Топ 10, което подчертава все още скромното присъствие на азиатските брандове извън Toyota. Ето и топ 10 на най-продаваните марки за първите осем месеца от годината:
В крайна сметка, осемте месеца на 2025 година показват твърде малък напредък за европейския автомобилен пазар. Липсата на реален общ ръст и твърде бавното навлизане на чистите електромобили поставят сериозни въпросителни пред амбициозните „зелени“ цели на континента.
1 провинциалист
10:26 30.09.2025
2 дядо поп
Коментиран от #6
10:30 30.09.2025
3 Антиелектрика
1/ Електрическите не са конкурентни по показатели на колите с ДВГ
2/ Електрическите са по-скъпи от колите с ДВГ
3/ Клиента не може да се манипулира с подвеждащи реклами и лъжлива пропаганда
Накратко както Народа е казал "На сила хубост не става", ако въобще на този етап от развитието на електромобилите може да се говори за "хубост".
10:36 30.09.2025
4 Kaлпазанин
10:37 30.09.2025
5 Гост
Коментиран от #7
10:38 30.09.2025
6 Хм...
До коментар #2 от "дядо поп":Неспирен е потокът от русофили, които мигрират към Русия.
Коментиран от #14
10:38 30.09.2025
7 БайБоцимир
До коментар #5 от "Гост":Хората май не искат коли, търсенето намалява. Дали заради високите цени или отпадане на необходимост от МПС, но не се купуват коли.
Коментиран от #12
10:42 30.09.2025
8 Селянин
10:43 30.09.2025
9 Някой
10:45 30.09.2025
10 Офанзивен дефанзиф
Няма да си купя електрокар, съжалявам!
Коментиран от #13
10:48 30.09.2025
11 Анджо
10:54 30.09.2025
12 Някой
До коментар #7 от "БайБоцимир":Няма отпадане на необходимостта от кола. Просто се продават трицилиндрови бракми, дето интериора им е направен от нискокачествена пластмаса, а бутоните са заменени от един не особено качествен дисплей. И това за голяма сума пари.
Хората са прагматични - купуват това, което ще им върши добра работа на разумна цена. Затова можеш да видиш все повече китайски автомобили по улиците.
Европейските производители са изправени на ръба на пропсатта. Изправени са от ЕС и нейните небивали напъни за "зелен" преход".
11:01 30.09.2025
13 Ще си купиш, ще си купиш
До коментар #10 от "Офанзивен дефанзиф":Даже да е с 400 км пробег пак ще си купиш електрически автомобил, АКО струва по-малко отколкото твоя автомобил в момента, независимо дали е нов или втора употреба.
Ще си купиш АКО. На всеки паркинг има евтини бавни зарядни станции, а по извънградските пътища и магистралите има бързи зарядни станции на които пълниш 200 -300 километра за 5 минути.
Точно тези АКОТА цапът гащи и миришат. Очакваната от политиците революция няма да се състои. Ще си е обикновена еволюция, която не става за три дни, нито пък за един изборен мандат. Който очаква различно нещо е наивник.
Коментиран от #15
11:01 30.09.2025
15 Офанзивен дефанзиф
До коментар #13 от "Ще си купиш, ще си купиш":Ще си купя, ама друг път... Бавните станции зареждат по няколко часа - ако всички карат електрически автомобили няма да чакам цял ден за скапаните 400 км заряд. А цената за киловат на бързите станции излиза по-скъпо от цената на бензина. И това при положение, че зарядните станции все още са рядкост. Така че електрокара си го карай ти, аз ще си карам новата кола на бензин-газ...
А за всички проблеми с батериите, отровите при производството им и рециклирането им, липсата на сервизи и квалифициран персонал, скъпите ремонти - за това изобщо няма да споменавам.
Само гледай предаванията в youtube на американските блогъри за проблемите с електромобилите и ще започнеш да мисли по друг начин. И тогава ще разбереш защо там никой не ремонтира, а купува нова кола. И в повечето случаи новата покупка не е пак електромобил...
Коментиран от #17
11:11 30.09.2025
16 Баба Гошка
Коментиран от #18
11:16 30.09.2025
17 Акото цапа гащи и мирише
До коментар #15 от "Офанзивен дефанзиф":Погледна ли АКОтата?
Смяташ ли че наистина можеш да си купиш днес по-евтин електромобил от този който караш в момента?
Наистина ли на всеки паркинг на който спреш има зарядни станции на които можеш да зареждаш за 20 ст на киловатчас И единственото което те притеснява е че ще зареждаш само по 400 км за всеки 8-часов работен ден на паркинга на работното място и само още 400 км нощно време, защото 800 км на ден не ти стигат?
Наистина ли там за където пътуваш тези над 800 км дневно навсякъде има изградени мегаватови зарядни станции на 50 стотинки за киловатчас, на които евтиният ти електромобил зарежда 300 км за пет минути?
Ще споделиш ли къде живееш и какъв е този автомобил, че ми стана любопитно.
Очевидно съм сбъркал в предишното мнение че това се очаква най-рано след 10-20 години, но при тебе вероятно е реалност и автомобилните компании се прави че предлагат най-добрите електромобили и зарядна инфраструктура, но хората не ги искат!
11:26 30.09.2025
18 Прадядо Гошо
До коментар #16 от "Баба Гошка":Каква е разликата дали си шаран който кълве на бензин или на ток?
И в двата случая крайният резултат е един и същ точно както си го описала, Гошке.
И електрическите и бензиновите ламарини са на космическа цена.
На едните им свършва батерията, на другите двигателите и се надпреварват кое да се счупи първо.
И като тръгнеш нанякъде, не си сигурен дали ще стигнеш, преди да е светнала лампата че някой датчик е сдал багажа и трябва да ходиш да се отчетеш на дилъра.
11:31 30.09.2025