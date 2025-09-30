Новини
Европейският автомобилен пазар е в застой заради много бавния „зелен" преход

Европейският автомобилен пазар е в застой заради много бавния „зелен“ преход

30 Септември, 2025 10:25

Топ 10 на най-продаваните марки автомобили в Европа за първите 8 месеца от годината

Европейският автомобилен пазар е в застой заради много бавния „зелен“ преход - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) обяви последните данни, които, въпреки временния оптимизъм от август, рисуват картина на умерена стагнация. През първите осем месеца на 2025 година пазарът на нови автомобили в ЕС отбелязва незначителен спад от 0.1% спрямо миналата година. Това е почти никакъв растеж и сигнал, че потребителите продължават да бъдат предпазливи.

Регистрирани са общо 7 168 848 нови автомобила, което може да изглежда внушително, но липсата на осезаем ръст на пазара е факт, който не може да бъде пренебрегнат. Дори август, който е вторият пореден месец на растеж (+5.3%), не успява да компенсира общото вяло представяне.

Електрическата мобилност е недостатъчно бърза

Най-притеснителната новина идва от електрическите автомобили. Въпреки че продажбите им растат (достигайки 15.8% пазарен дял), ACEA категорично заявява, че този темп е значително по-нисък от необходимото на настоящия етап от "зеления" преход.

С други думи, гръмките призиви за електрификация и амбициозните регулации явно не са достатъчни да убедят масовия потребител. Хибридите продължават да бъдат "най-популярният избор" с 34.7% дял, което показва предпочитание към компромисно решение, а комбинираният дял на бензиновите и дизеловите автомобили, тоест тези само с ДВГ все още държи най-висок процент от 37.5%. Изглежда, че скъпите електрически модели и все още неоптимизираната инфраструктура задържат така желаната от упровниците на ЕС, революция.

Дори големите пазари дават смесени сигнали. Докато Германия (+39,2%) и Белгия (+14,4%) показват силен ръст, Франция регистрира спад от 2%, което е сериозен негативен знак за един от ключовите пазари в ЕС.

Статуквото в Топ 10: малко изненади

В челната десетка цари предвидимост, което също не е знак за динамичност. Volkswagen продължава да доминира с над 814 000 регистрации, следван от Toyota и Skoda. Класацията е силно зависима от големите европейски концерни, които имат добре изградена мрежа.

Въпреки че е добре, че големите марки като BMW и Mercedes са в челната десетка, това до голяма степен показва липса на промяна във вкусовете на потребителите и забавено навлизане на нови играчи на пазара. Hyundai е на последно място в Топ 10, което подчертава все още скромното присъствие на азиатските брандове извън Toyota. Ето и топ 10 на най-продаваните марки за първите осем месеца от годината:

Европейският автомобилен пазар е в застой заради много бавния „зелен“ преход

В крайна сметка, осемте месеца на 2025 година показват твърде малък напредък за европейския автомобилен пазар. Липсата на реален общ ръст и твърде бавното навлизане на чистите електромобили поставят сериозни въпросителни пред амбициозните „зелени“ цели на континента.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 провинциалист

    7 0 Отговор
    Той заради друго е в застой, ама ако размърдат зеления преход, ще има застой на пътния трафик. Едва ли искаме това.

    10:26 30.09.2025

  • 2 дядо поп

    15 0 Отговор
    Пишете за нещо в Европа което не е в застой , освен потока от паричните маси към САЩ.

    Коментиран от #6

    10:30 30.09.2025

  • 3 Антиелектрика

    11 1 Отговор
    Електрическата мобилност е недостатъчно бърза - как никой от "умните" управници на ЕС не разбра:
    1/ Електрическите не са конкурентни по показатели на колите с ДВГ
    2/ Електрическите са по-скъпи от колите с ДВГ
    3/ Клиента не може да се манипулира с подвеждащи реклами и лъжлива пропаганда
    Накратко както Народа е казал "На сила хубост не става", ако въобще на този етап от развитието на електромобилите може да се говори за "хубост".

    10:36 30.09.2025

  • 4 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    В застой е дайте да видим колко китайски автомобила вече се продават в ЕС ,и не само китайски .корейски и японски идва време германците да си станат германци и да се научат да си копаят сами картофите

    10:37 30.09.2025

  • 5 Гост

    11 1 Отговор
    Застоят в търговията е точно поради "зеления" преход, хората не искат електрокари.

    Коментиран от #7

    10:38 30.09.2025

  • 6 Хм...

    0 9 Отговор

    До коментар #2 от "дядо поп":

    Неспирен е потокът от русофили, които мигрират към Русия.

    Коментиран от #14

    10:38 30.09.2025

  • 7 БайБоцимир

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    Хората май не искат коли, търсенето намалява. Дали заради високите цени или отпадане на необходимост от МПС, но не се купуват коли.

    Коментиран от #12

    10:42 30.09.2025

  • 8 Селянин

    5 1 Отговор
    Управляващите които живеят в къщи с гаражи за по 3 коли забравят, че масата хора едвам свързват двата края понеже се вдигна всичко, само не и заплатите и живеят в блокове където единствената възможност да зареждат е да чакат няколко часа на зарядна за по 1 евро на киловат, което им излиза по скъпо от това да карат дизел. Управляващите и маТряла живеят в различни вселени. Затова не върви зелената сделка, не за друго. Да не говорим, че електомобила е в пъти по скъп и се обезценява зверски, като на десетата година е сникаква остатъчна стойност, защото никой не иска 10 годишна електричка която ще е за батерия съвсен скоро на стойноста на нормален автомобил. Те това е. Ама трябва да се мисли малко.

    10:43 30.09.2025

  • 9 Някой

    6 1 Отговор
    Ами ускиорете го този зелен преход, че да изпофалират автомобилните производители в ЕС. До това ще доведе зеления ви преход.

    10:45 30.09.2025

  • 10 Офанзивен дефанзиф

    5 1 Отговор
    Преди 2-3 години имаше проблем с електричеството в някои от Щатите, понеже лятото беше твърде горещо и климатиците "изяждаха" цялата налична енергия. Та тогава призивът беше "Не си карайте електрическите коли, ако е възможно, за да облекчите електромрежата и консумацията". Говорим за САЩ, с нейната структура за електроавтомобили. Щом те се омазаха по този смешен начин как очаквате увеличаване на продажбите в Европа?! Слаба инфраструктура, скъпи електромобили, труден ремонт и сервиз все още, много проблеми с тях (все още) - ами няма кой да иска да си ги купи, няма как да има бум на продажбите. Имам кола на бензин-газ - като напълня и двата резервоара минавам над 1500 км без да се замислям как карам, къде трябва да планирам спиране, дали ще има свободна станция за резервиране, дали няма да ми падне батерията от чакане в студа/жегата и т.н....
    Няма да си купя електрокар, съжалявам!

    Коментиран от #13

    10:48 30.09.2025

  • 11 Анджо

    1 0 Отговор
    Пълнят ни главите с простотии. Тоя зелен преход го ускоряват без да са подготвени. Големите фирми обаче не се хвърлят през глава за да угодят. Вижда се че има проблем по всички сфери.

    10:54 30.09.2025

  • 12 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "БайБоцимир":

    Няма отпадане на необходимостта от кола. Просто се продават трицилиндрови бракми, дето интериора им е направен от нискокачествена пластмаса, а бутоните са заменени от един не особено качествен дисплей. И това за голяма сума пари.
    Хората са прагматични - купуват това, което ще им върши добра работа на разумна цена. Затова можеш да видиш все повече китайски автомобили по улиците.
    Европейските производители са изправени на ръба на пропсатта. Изправени са от ЕС и нейните небивали напъни за "зелен" преход".

    11:01 30.09.2025

  • 13 Ще си купиш, ще си купиш

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Офанзивен дефанзиф":

    Даже да е с 400 км пробег пак ще си купиш електрически автомобил, АКО струва по-малко отколкото твоя автомобил в момента, независимо дали е нов или втора употреба.


    Ще си купиш АКО. На всеки паркинг има евтини бавни зарядни станции, а по извънградските пътища и магистралите има бързи зарядни станции на които пълниш 200 -300 километра за 5 минути.

    Точно тези АКОТА цапът гащи и миришат. Очакваната от политиците революция няма да се състои. Ще си е обикновена еволюция, която не става за три дни, нито пък за един изборен мандат. Който очаква различно нещо е наивник.

    Коментиран от #15

    11:01 30.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Офанзивен дефанзиф

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ще си купиш, ще си купиш":

    Ще си купя, ама друг път... Бавните станции зареждат по няколко часа - ако всички карат електрически автомобили няма да чакам цял ден за скапаните 400 км заряд. А цената за киловат на бързите станции излиза по-скъпо от цената на бензина. И това при положение, че зарядните станции все още са рядкост. Така че електрокара си го карай ти, аз ще си карам новата кола на бензин-газ...
    А за всички проблеми с батериите, отровите при производството им и рециклирането им, липсата на сервизи и квалифициран персонал, скъпите ремонти - за това изобщо няма да споменавам.
    Само гледай предаванията в youtube на американските блогъри за проблемите с електромобилите и ще започнеш да мисли по друг начин. И тогава ще разбереш защо там никой не ремонтира, а купува нова кола. И в повечето случаи новата покупка не е пак електромобил...

    Коментиран от #17

    11:11 30.09.2025

  • 16 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    Нещо шараните не кълват на зеления хайвер, дет им го подават. Затуй ще са така нещата. Животът е твърде кратък да изплащаш електрокарче на космическа цена и да му трепериш дали ще те закара докъдето си тръгнал, и тъкмо го изплатиш и трябва са го хвърлиш и да почнеш да изплащаш друго. Не вярвам немските марки да са в топ 10 на европа. Не останаха иди отти да им се абонират за безкрайни и скъпи ремонти

    Коментиран от #18

    11:16 30.09.2025

  • 17 Акото цапа гащи и мирише

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Офанзивен дефанзиф":

    Погледна ли АКОтата?

    Смяташ ли че наистина можеш да си купиш днес по-евтин електромобил от този който караш в момента?

    Наистина ли на всеки паркинг на който спреш има зарядни станции на които можеш да зареждаш за 20 ст на киловатчас И единственото което те притеснява е че ще зареждаш само по 400 км за всеки 8-часов работен ден на паркинга на работното място и само още 400 км нощно време, защото 800 км на ден не ти стигат?


    Наистина ли там за където пътуваш тези над 800 км дневно навсякъде има изградени мегаватови зарядни станции на 50 стотинки за киловатчас, на които евтиният ти електромобил зарежда 300 км за пет минути?
    Ще споделиш ли къде живееш и какъв е този автомобил, че ми стана любопитно.

    Очевидно съм сбъркал в предишното мнение че това се очаква най-рано след 10-20 години, но при тебе вероятно е реалност и автомобилните компании се прави че предлагат най-добрите електромобили и зарядна инфраструктура, но хората не ги искат!

    11:26 30.09.2025

  • 18 Прадядо Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Баба Гошка":

    Каква е разликата дали си шаран който кълве на бензин или на ток?

    И в двата случая крайният резултат е един и същ точно както си го описала, Гошке.


    И електрическите и бензиновите ламарини са на космическа цена.

    На едните им свършва батерията, на другите двигателите и се надпреварват кое да се счупи първо.

    И като тръгнеш нанякъде, не си сигурен дали ще стигнеш, преди да е светнала лампата че някой датчик е сдал багажа и трябва да ходиш да се отчетеш на дилъра.

    11:31 30.09.2025