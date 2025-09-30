Европейският автомобилен пазар е в застой заради много бавния „зелен“ преход

Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA) обяви последните данни, които, въпреки временния оптимизъм от август, рисуват картина на умерена стагнация. През първите осем месеца на 2025 година пазарът на нови автомобили в ЕС отбелязва незначителен спад от 0.1% спрямо миналата година. Това е почти никакъв растеж и сигнал, че потребителите продължават да бъдат предпазливи.

Регистрирани са общо 7 168 848 нови автомобила, което може да изглежда внушително, но липсата на осезаем ръст на пазара е факт, който не може да бъде пренебрегнат. Дори август, който е вторият пореден месец на растеж (+5.3%), не успява да компенсира общото вяло представяне.

Електрическата мобилност е недостатъчно бърза

Най-притеснителната новина идва от електрическите автомобили. Въпреки че продажбите им растат (достигайки 15.8% пазарен дял), ACEA категорично заявява, че този темп е значително по-нисък от необходимото на настоящия етап от "зеления" преход.

С други думи, гръмките призиви за електрификация и амбициозните регулации явно не са достатъчни да убедят масовия потребител. Хибридите продължават да бъдат "най-популярният избор" с 34.7% дял, което показва предпочитание към компромисно решение, а комбинираният дял на бензиновите и дизеловите автомобили, тоест тези само с ДВГ все още държи най-висок процент от 37.5%. Изглежда, че скъпите електрически модели и все още неоптимизираната инфраструктура задържат така желаната от упровниците на ЕС, революция.

Дори големите пазари дават смесени сигнали. Докато Германия (+39,2%) и Белгия (+14,4%) показват силен ръст, Франция регистрира спад от 2%, което е сериозен негативен знак за един от ключовите пазари в ЕС.

Статуквото в Топ 10: малко изненади

В челната десетка цари предвидимост, което също не е знак за динамичност. Volkswagen продължава да доминира с над 814 000 регистрации, следван от Toyota и Skoda. Класацията е силно зависима от големите европейски концерни, които имат добре изградена мрежа.

Въпреки че е добре, че големите марки като BMW и Mercedes са в челната десетка, това до голяма степен показва липса на промяна във вкусовете на потребителите и забавено навлизане на нови играчи на пазара. Hyundai е на последно място в Топ 10, което подчертава все още скромното присъствие на азиатските брандове извън Toyota. Ето и топ 10 на най-продаваните марки за първите осем месеца от годината:

В крайна сметка, осемте месеца на 2025 година показват твърде малък напредък за европейския автомобилен пазар. Липсата на реален общ ръст и твърде бавното навлизане на чистите електромобили поставят сериозни въпросителни пред амбициозните „зелени“ цели на континента.