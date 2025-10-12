"Американски мускули" от София за продан

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и във Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт номер 1 за автомобили.
Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.
Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.
1 Джабми
10:17 12.10.2025
2 познавач
че тази кола е като ламя - среден разход 13-15 л/100 км, но ако я караш нормално.
Ако решиш да се правиш на състезател, от София до Бургас ще спираш на бензиностанции поне 2 пъти.
10:18 12.10.2025
3 Хамерикански смукач на бензин
Спорт 35л. на 100км.
Газово 40л. на 100км.
Тромпета да си е кара.
10:22 12.10.2025
4 МП4
10:37 12.10.2025
5 Митака
11:32 12.10.2025
6 Тупалков
За останалите има предостатъчно други коли.
11:45 12.10.2025