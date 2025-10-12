Новини
Авто »
"Американски мускули" от София за продан

"Американски мускули" от София за продан

12 Октомври, 2025 10:05 3 622 6

  • mobile.bg-
  • мускулести автомобили

Публикувайте обявите си в mobile.bg и с кратък видео клип за да ги промотирате и в социалните мрежи

"Американски мускули" от София за продан - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

От всички автомобили, публикувани с видеоклип в mobile.bg, се избират най-интересните и се публикуват допълнително и във Facebook, TikTok, Instagram и YouTube каналите на сайт номер 1 за автомобили.

Днес ви представяме, избран от нашия екип клип, публикуван през седмицата, а самата обява можете да видите ТУК.

Вие също можете да промотирате автомобила си с видеоклип към вашата обява, който ще бъде споделен в каналите на mobile.bg в социалните мрежи - Facebook, Instagram, TikTok и YouTube.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Джабми

    5 2 Отговор
    Е тая изгнила баракуда кой ще я вземе, това в Америка не струва пет долара, ръчкано, изморено, луфтове, двигател дето мще да изкара още малко и финитто... Не мерси. То и за колекция не става защото е без история

    10:17 12.10.2025

  • 2 познавач

    4 0 Отговор
    Забравили са да му монтират теглич, за да си закачаш цистерна с бензин,
    че тази кола е като ламя - среден разход 13-15 л/100 км, но ако я караш нормално.
    Ако решиш да се правиш на състезател, от София до Бургас ще спираш на бензиностанции поне 2 пъти.

    10:18 12.10.2025

  • 3 Хамерикански смукач на бензин

    5 0 Отговор
    Еко 20л. на 100км.
    Спорт 35л. на 100км.
    Газово 40л. на 100км.
    Тромпета да си е кара.

    10:22 12.10.2025

  • 4 МП4

    13 1 Отговор
    Шараните късно се усетиха , че американските шитни неструват. Те са правени по аналог като американците ..От и д е О т нагоре. И тук гледам един додж го мъчат за продан вече 2 год. Това са най- нерентабилните автомобили . Горящи като камиони , тежки като танкове , бавни , тромави, а шаситата им са правени да вървят само направо ..За купетата да не говорим, рязани, чертани с тебешир на бяла дъска.

    10:37 12.10.2025

  • 5 Митака

    1 1 Отговор
    Кола вече само от магазин! Чисто новичка! На изплащане ако щеш. Такива таралясници - НЕ! Това са морално остарели железа за вторични суровини. Изкупихме боклука на Европа, братче. Стига толкова... Да ме продават коли с превъртени километражи и на по 25-30 години, а бе вие луди ли сте?

    11:32 12.10.2025

  • 6 Тупалков

    1 0 Отговор
    Тези автомобили са за познавачи, ценители и истински шофьори.
    За останалите има предостатъчно други коли.

    11:45 12.10.2025