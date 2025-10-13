Новини
Неочакван дебют за новата Toyota Corolla

Неочакван дебют за новата Toyota Corolla

13 Октомври, 2025 11:59 562 2

Макар и в концептуална форма, седанът вече свали покривалото

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В изненадващ ход, който засенчи очаквания суперкар Lexus LFR, Toyota представи концептуална версия на Corolla по време на скорошно предаване на живо. Този седан, далеч по-дръзък от всяка друг Corolla, произвеждана до момента, дава представа за новата впечатляваща дизайнерска посока на автомобилната икона.

Въпреки че официално е обозначен като концептуална версия, реалистичните му елементи, като конвенционалните странични огледала, подсказват, че този автомобил е почти готов за производство. Интригуващото разположение на отвора за зареждане с гориво или зарядното гнездо на предния калник е основната тема за разговор, която силно подсказва за електрифицирана задвижваща система. Въпреки че plug-in хибридът е технически възможен, цялостният дизайн клони към чисто електрически автомобил.

Въпреки това, остават спекулации относно платформата. Елегантните пропорции на концепцията с къс преден капак подсказват, че тя може да се основава на специална архитектура за електрически автомобили, вероятно родствена на платформата от следващо поколение, която Toyota планира да представи около 2026 година. От друга страна, непрекъснатото развитие на компанията в областта на усъвършенстваните двигатели с вътрешно горене оставя вратата отворена за версия, която все още може да използва високоразвита, компактна конфигурация на двигателя, потенциално свързана със съществуващата, гъвкава платформа TNGA-C, която поддържа настоящото поколение Corolla. Предвид историческия успех на Corolla в продажбите, широко се смята, че Toyota ще предложи както електрически, така и задвижвани с двигатели с вътрешно горене варианти, за да задоволи всички пазарни сегменти.

Този ключов концепт ще бъде представен пред световната публика на Japan Mobility Show 2025, като първият ден за пресата е насрочен за 29 октомври. Той ще сподели вниманието с други високопрофилни, привличащи вниманието концепти от групата Toyota, включително екстремен шестколесен миниван Lexus и високопроходимо купе Century.


  • 1 Директора👨‍✈️

    0 0 Отговор
    Това е просто една картинка генерирана с ИИ.
    Никаква конкретика.

    12:03 13.10.2025

  • 2 Много

    0 0 Отговор
    Симпатични започнаха да ги правят...

    12:26 13.10.2025